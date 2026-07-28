/માંજલપુર વિધાનસભા પેટાચૂંટણી: 30 જુલાઈએ મતદાન, 2.19 લાખથી વધુ મતદારો ભાજપ-કોંગ્રેસના ઉમેદવારોનું ભાવિ નક્કી કરશે

વડોદરા જિલ્લાની ૧૪૫-માંજલપુર વિધાનસભા મતવિસ્તારની આગામી પેટાચૂંટણી -૨૦૨૬ સંદર્ભે ચૂંટણીતંત્ર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી વહીવટી, સુરક્ષા અને તકનીકી તૈયારીઓની સમીક્ષા પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. આગામી તા. ૩૦/૦૭/૨૦૨૬, ગુરૂવારના રોજ મતદાન યોજાશે. જે અન્વયે જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અને કલેક્ટર, વડોદરાની દેખરેખ હેઠળ મુક્ત, ન્યાયી અને પારદર્શક મતદાન સંપન્ન કરવા માટે તમામ તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર વિધાનસભા મતવિસ્તારના કુલ ૨,૧૯,૪૯૪ મતદારો હરિફ ઉમેદવારોનું ભાવિ નક્કી કરશે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના અને ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના એમ કુલ બે જ ઉમેદવારો હરીફાઈમાં છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ગત વિધાનસભા ચૂંટણી-૨૦૨૨માં ૧૪૫-માંજલપુર વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં ૬૦.૧૫ % મતદાન નોંધાયું હતું.
૧૫.૦૭.૨૦૨૬ ની સ્થિતિએ મતદાર યાદી
• કુલ મતદારો: ૧૪૫-મંજલપુર મતવિસ્તારમાં કુલ ૨,૧૯,૪૯૪ મતદારો નોંધાયેલા છે, જેમાં ૧,૧૧,૬૪૫ પુરુષ મતદારો, ૧,૦૭,૮૪૭ મહિલા મતદારો અને ૨ થર્ડ જેન્ડર મતદારોનો સમાવેશ થાય છે.
• દિવ્યાંગ અને વરિષ્ઠ નાગરિકો: ૧,૬૩૪ દિવ્યાંગ (PwD) મતદારો, ૧,૪૦૬ વરિષ્ઠ નાગરિકો (૮૫+ વયજૂથ) અને ૧૨ શતાયુ મતદારો (૧૦૦+ વયના) નોંધાયેલા છે.
૧૦૭ મતદારો દ્વારા બેલેટ પેપરથી હોમ વોટિંગ
જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીના માર્ગદર્શનમાં ગત તા.૨૨/૦૭/૨૦૨૬ તથા તા.૨૩/૦૭/૨૦૨૬ના રોજ મતદારના ઘરના સરનામા ૫ર ટીમ મોકલી મતદાન કરવામા આવ્યું હતું. જેમાંથી કુલ-૧૦૭ નાગરીકોએ મતદાન કર્યું છે. જેમાં ૯૦ વરિષ્ઠ મતદારો સામેલ છે.
કુલ ૨૬૦ પૈકી ૨ મહિલા સંચાલિત, ૨ દિવ્યાંગ સંચાલિત અને ૫ આદર્શ મતદાન મથક
સમગ્ર વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં કુલ ૬૨ સ્થળો પર ૨૬૦ મતદાન મથકો તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં પ્રતિ મતદાન મથક સરેરાશ ૮૪૪ મતદારોને આવરી લેવાયા છે. તમામ ૨૬૦ મતદાન મથકો પર રેમ્પ, પીવાનું પાણી, વીજળી, શૌચાલય જેવી પાયાની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે.
સર્વસમાવેશી સુવિધા રૂપે ૨ મતદાન મથકો સંપૂર્ણપણે મહિલા સ્ટાફ દ્વારા અને ૨ મતદાન મથકો દિવ્યાંગ સ્ટાફ દ્વારા સંચાલિત રહેશે જ્યાં વ્હીલચેર સહિતની જરૂરી સુવિધાઓ રહેશે. આ ઉપરાંત ૫ આદર્શ મતદાન મથકો પણ સજ્જ કરવામાં આવ્યા.
ભારતના ચૂંટણીપંચની નવીનતમ પહેલ અને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ
ભારતના ચૂંટણીપંચ દ્વારા તબક્કાવાર જાહેર કરાયેલી વેબકાસ્ટિંગ, મોબાઈલ ડિપોઝિટ સેન્ટર્સ, રિયલ ટાઈમ અપડેટ્સ તથા મતદાન મથક પર મતદારોની મર્યાદાના ઉપલક્ષ્યમાં લાગુ કરવામાં આવેલી નવીનત્તમ પહેલોની અમલવારી પણ માંજલપુર વિધાનસભાની પેટાચૂંટણીમાં સુનિશ્ચિત કરાઈ છે.
i. ૧૦૦% વેબકાસ્ટિંગ: તમામ ૨૬૦ મતદાન મથકો પર લાઈવ વેબકાસ્ટિંગ અને સીસીટીવી કવરેજ સુનિશ્ચિત કરાશે.
ii. મોબાઈલ ડિપોઝિટ સેન્ટર: મતદારો પોતાના મોબાઈલ જમા કરાવી શકે તે માટે મતદાન મથકની બહાર 'મોબાઈલ ડિપોઝિટ કાઉન્ટર' ની વ્યવસ્થા ઊભી કરાશે.
iii. ECINET અને રીઅલ-ટાઈમ અપડેટ્સ: પ્રિઝાઇડિંગ ઓફિસર દ્વારા દર બે કલાકે ECINET એપ પર મતદાન ટકાવારી અપડેટ કરવામાં આવશે.
iv. મહત્તમ ૧૨૦૦ મતદારોની મર્યાદા: મતદાન મથકો પરનું ભારણ ઘટાડવા તથા મતદારોની સુલભતા માટે પ્રતિ બૂથ ૧,૨૦૦ થી વધુ મતદારો ન રહે તેની તકેદારી રાખવામાં આવી છે.
EVM તથા VVPATsનું સુચારૂ વ્યવસ્થાપન અને અને કાયદો-વ્યવસ્થા
EVM તથા VVPATsનું સુચારૂ વ્યવસ્થાપન અને અને કાયદો-વ્યવસ્થાની સુનિશ્ચિતતાની ખાતરી પણ કરી લેવામાં આવી છે. જે અંતર્ગત
• ડિસ્પેચ સેન્ટર, રિસિપ્ટ સેન્ટર, સ્ટોંગ રૂમ અને મતગણતરી કેન્દ્ર તરીકે ‘ભારતીય વિદ્યા ભવન, મકરપુરા’ નિયત કરવામાં આવ્યું છે. અહીં સલામતી, સુરક્ષા અને સુચારૂ વ્યવસ્થાપનની ખાતરી કરી લેવામાં આવી છે.
• ફર્સ્ટ લેવલ ચેકિંગની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ તમામ મતદાન મથકો માટે કુલ ૫૧૯ BUs (૧૯૯%), ૫૦૨ CUs (૧૯૩%) અને ૪૯૮ VVPATs (૧૯૧%) ની પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધી સુનિશ્ચિત કરાઈ છે.
• સમગ્ર ચૂંટણી પ્રક્રિયા દરમિયાન ચૂંટણી ખર્ચ પર નજર રાખવા માટે કુલ ૯ Flying Squads (FST), ૩ Static Surveillance Teams (SST), ૨ Video Surveillance Teams (VST) અને ૧ Anti-Defacement Team કાર્યરત કરાઈ છે.
ECI દ્વારા માન્ય ૧૨ પૈકી કોઈપણ એક દસ્તાવેજને આધારે મતદાન કરી શકાશે
મતદાન માટે ચૂંટણીકાર્ડના વૈકલ્પિક પુરાવા તરીકે ભારતના ચૂંટણીપંચ દ્વારા માન્ય કરેલા ૧૨ દસ્તાવેજો એટલે કે, આધાર કાર્ડ, મનરેગા હેઠળ આપવામાં આવતા જોબ કાર્ડ, બેંક અથવા પોસ્ટ ઓફિસ તરફથી આપવામાં આવતી ફોટોગ્રાફ સાથેની પાસબુક, શ્રમ મંત્રાલયની યોજના અન્વયે આપવામાં આવેલ હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ સ્માર્ટ કાર્ડ/આયુષ્માન ભારત હેલ્થ કાર્ડ, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, પાનકાર્ડ, એન.પી.આર.(નેશનલ પોપ્યુલેશન રજીસ્ટર) અન્વયે આરજીઆઈ દ્વારા અપાતા સ્માર્ટ કાર્ડ, ભારતીય પાસપોર્ટ, ફોટોગ્રાફ સાથેના પેન્શન ડોક્યુમેન્ટ, કેન્દ્ર /રાજ્ય સરકાર/ જાહેર ક્ષેત્ર ઉપક્રમો /જાહેર લિમિટેડ કંપનીઓએ કર્મચારીઓને ઇસ્યુ કરેલા ફોટોગ્રાફ સાથેના સર્વિસ ઓળખ પત્રો, સંસદ સભ્યો/ ધારાસભ્યો/ વિધાન પરિષદના સભ્યોને ઇશ્યૂ કરેલા સરકારી ઓળખ પત્રો અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલા યુનિક ડિસેબિલીટી આઈડી કાર્ડ પૈકી કોઈ પણ ૦૧ દસ્તાવેજ રજૂ કરવાનો રહેશે. વધુમાં બિન નિવાસી ભારતીયોની જો મતદાર તરીકે નોંધણી થયેલ હોય તો તેઓએ મતદાન મથકે ફક્ત "અસલ પાસપોર્ટ" રજૂ કરી તેમની ઓળખ પ્રસ્થાપિત કરવાની રહેશે.
વ્હીલચેર અને સ્વયંસેવકો દ્વારા મતદાનની સુલભતા સુનિશ્ચિત
મતદાનની સુલભતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે વ્હીલચેરની સુવિધા રહેશે, જ્યારે નાગરિકોને મદદરૂપ થવા માટે સ્વયંસેવકો પણ ખડેપગે રહેવાના છે. જેથી કોઈપણ વરિષ્ઠ કે દિવ્યાંગ મતદારોને મતદાન કરવા માટે સુલભતા સુનિશ્ચિત કરી શકાય.
C-vigil પ્લેટફોર્મ પર માત્ર એક ફરિયાદ, જેનું 100 મીનિટની સમય મર્યાદામાં નિવારણ
ભારતના ચૂંટણીપંચ દ્વારા પારદર્શિતાના પુરાવા સ્વરૂપે C-vigil સેવા કાર્યરત છે. જેમાં આચારસંહિતાના ભંગની શંકાના કિસ્સામાં નાગરિકો પોતે ઓનલાઈન ફરિયાદ કરી શકે છે. ચૂંટણીનું જાહેરનામુ પ્રસિદ્ધ થયા બાદથી આજદિન સુધીમાં C-vigil માત્ર 1 ફરિયાદ નોંધાઈ છે. જેનું 100 મીનિટની સમય મર્યાદામાં નિવારણ લાવવામાં આવ્યું છે.