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"જ્યારે કેસ ચાલતો હતો ત્યારે સારા વકીલ કેમ ન રોક્યા?" ચૈતર વસાવાના જેલવાસ પર મનસુખ વસાવાનો AAP પર પ્રહાર

Chaitar Vasava case: નર્મદા જિલ્લાના દેડિયાપાડા વિસ્તારમાં વન વિભાગની જમીન સંબંધિત વર્ષો જૂના કેસમાં આજે(23મી જૂન) રાજપીપળા સેશન્સ કોર્ટે એક મહત્ત્વનો ચુકાદો આપ્યો હતો, ત્યારબાદ ગુજરાતની રાજનીતિમાં ગરમાવો જોવા મળ્યો હતો. આ મુદ્દે હવે  નર્મદાના  સાંસદ મનસુખ વસાવાએ આમ આદમી પાર્ટી પર નિશાન સાંધ્યું છે.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 26, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:43 PM IST
"જ્યારે કેસ ચાલતો હતો ત્યારે સારા વકીલ કેમ ન રોક્યા?" ચૈતર વસાવાના જેલવાસ પર મનસુખ વસાવાનો AAP પર પ્રહાર
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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