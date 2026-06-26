"જ્યારે કેસ ચાલતો હતો ત્યારે સારા વકીલ કેમ ન રોક્યા?" ચૈતર વસાવાના જેલવાસ પર મનસુખ વસાવાનો AAP પર પ્રહાર

Chaitar Vasava case: નર્મદાના સાંસદ મનસુખ વસાવાએ આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાના જેલવાસ મુદ્દે પ્રતિક્રિયા આપતા AAPના નેતાઓ અને સંગઠન પર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા. મનસુખ વસાવાએ જણાવ્યું હતું કે ચૈતર વસાવા સહિત અન્ય નવ લોકોને સજા થતાં દુઃખ થાય છે. આ કેસમાં એક નાની બાળકીને પણ સજા થઈ હોવાનું દુઃખદ હોવાનું તેમણે કહ્યું. જોકે, તેમણે AAPના નેતાઓને સવાલ કર્યો કે જ્યારે સમગ્ર મામલો કોર્ટમાં વિચારાધીન હતો અને કેસ ચાલી રહ્યો હતો ત્યારે ચૈતર વસાવા માટે સારા વકીલોની વ્યવસ્થા કેમ કરવામાં આવી નહોતી અને તેમની કાનૂની લડત અંગે પૂરતી ચિંતા કેમ કરવામાં આવી નહોતી.
તેમણે કહ્યું કે હવે AAPના નેતાઓ અને કાર્યકરો ચૈતર વસાવાના સમર્થનમાં આગળ આવી રહ્યા છે, પરંતુ કેસ ચાલી રહ્યો હતો ત્યારે તેઓ ક્યાં હતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવો જોઈએ. મનસુખ વસાવાના જણાવ્યા મુજબ ચૈતર વસાવા સરકાર સાથે સતત સંપર્કમાં હતા, મુખ્યમંત્રી અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી સાથે મુલાકાતો કરતા હતા તેમજ પોતાના વિસ્તારના વિકાસના કામો પણ કરાવતા હતા.
મનસુખ વસાવાએ આક્ષેપ કર્યો કે ચૈતર વસાવા મુશ્કેલીમાં હતા ત્યારે આમ આદમી પાર્ટી તેમની સાથે ઉભી રહી નહોતી અને હવે તેમને રાજકીય મોહરા તરીકે ઉપયોગ કરીને પાર્ટીને મજબૂત બનાવવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે હવે દિલ્હીના નેતાઓ અને વકીલો કેસ લડવા માટે આગળ આવી રહ્યા છે. પરંતુ કેસની સુનાવણી દરમિયાન તેઓ કેમ સક્રિય ન હતા તે પ્રશ્ન પ્રજાના મનમાં છે.
તેમણે દાવો કર્યો કે AAP દ્વારા સમગ્ર ઘટનાને રાજકીય રંગ આપીને પ્રજાને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. અંતે મનસુખ વસાવાએ કહ્યું કે ચૈતર વસાવા એક ભોળા અને સરળ સ્વભાવના વ્યક્તિ છે. પરંતુ પાર્ટીના કેટલાક લોકો તેમને રાજકીય હિત માટે મોહરા તરીકે ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.
Q1. મનસુખ વસાવાએ આમ આદમી પાર્ટી (AAP) પર શો ગંભીર આક્ષેપ કર્યો છે?
જવાબ: મનસુખ વસાવાએ આક્ષેપ કર્યો છે કે જ્યારે કોર્ટમાં કેસ ચાલી રહ્યો હતો ત્યારે આમ આદમી પાર્ટી ચૈતર વસાવા સાથે ઊભી રહી નહોતી. હવે જ્યારે તેમને સજા થઈ ગઈ છે, ત્યારે AAP તેમને એક રાજકીય મોહરા તરીકે ઉપયોગ કરીને પોતાની પાર્ટી મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
Q2. કેસની સુનાવણી દરમિયાન AAPના વકીલોની ભૂમિકા અંગે મનસુખ વસાવાએ શું સવાલ ઉઠાવ્યો?
જવાબ: તેમણે સવાલ કર્યો કે જ્યારે સમગ્ર મામલો કોર્ટમાં વિચારાધીન હતો, ત્યારે AAPના નેતાઓએ ચૈતર વસાવા માટે સારા વકીલોની વ્યવસ્થા કેમ ન કરી અને તેમની કાનૂની લડત અંગે પૂરતી ચિંતા કેમ ન દાખવી? હવે દિલ્હીના નેતાઓ અને વકીલો આગળ આવી રહ્યા છે, તો સુનાવણી વખતે કેમ સક્રિય નહોતા?
Q3. ચૈતર વસાવા ઉપરાંત અન્ય કોને સજા થવા અંગે મનસુખ વસાવાએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે?
જવાબ: મનસુખ વસાવાએ જણાવ્યું કે ચૈતર વસાવા સહિત અન્ય નવ લોકોને સજા થઈ તેનું દુઃખ છે. આ સાથે જ આ કેસમાં એક નાની બાળકીને પણ સજા થઈ હોવા અંગે તેમણે વિશેષ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું હતું.
Q4. જેલવાસ પહેલાં ચૈતર વસાવાના સરકાર સાથેના સંબંધો કેવા હતા?
જવાબ: મનસુખ વસાવાના જણાવ્યા મુજબ, ચૈતર વસાવા સરકાર સાથે સતત સંપર્કમાં હતા. તેઓ મુખ્યમંત્રી અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી સાથે મુલાકાતો કરતા હતા અને પોતાના વિસ્તારના વિકાસના કામો પણ કરાવતા હતા.
Q5. મનસુખ વસાવાના મતે ચૈતર વસાવાનો સ્વભાવ કેવો છે અને તેમની સાથે શું થઈ રહ્યું છે?
જવાબ: મનસુખ વસાવાએ ચૈતર વસાવાને એક ભોળા અને સરળ સ્વભાવના વ્યક્તિ ગણાવ્યા છે. તેમણે ઉમેર્યું કે આમ આદમી પાર્ટીના કેટલાક લોકો પોતાના રાજકીય હિત ખાતર આ સમગ્ર ઘટનાને રાજકીય રંગ આપીને પ્રજાને ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યા છે.