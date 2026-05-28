/વડોદરા પાલિકામાં નવા ચહેરાઓએ સૌને ચોંકાવ્યા! કેવી રીતે ભાજપે એક તીરે અનેક દિગ્ગજ દાવેદારોને પત્તા કાપી નાંખ્યા, જુઓ

Vadodara New Mayor 2026 : વડોદરામાં વર્ષોથી તપસ્યા કરનારા સાઈડલાઈન થઈ ગયા, અને કાલના આવેલા ફાવી ગયા એવો ઘાટ મહાનગરપાલિકામાં સર્જાયો છે. ભાજપે અનેક દિગ્ગજ નેતાઓના પત્તા કાપીને મહિલા કાર્ડ ખેલ્યું, અને મહિલાઓના હાથમાં વડોદરા પાલિકાનું સુકાનપદ સોંપ્યું
Vadodara News રવિ અગ્રવાલ/વડોદરા : ભાજપે ફરી એકવાર વડોદરા પાલિકાના નવા હોદ્દેદારોના નામની જાહેરાત કરી સૌ કોઈને ચોંકાવી દીધા. મેયર માટે ત્રણ-ત્રણ પુરુષ દાવેદારો વચ્ચે ભાજપે મહિલા કાર્ડ રમતા સૌ કોઈ ચોંકી ગયા. કેવી રીતે ભાજપે એક તીરે અનેક દાવેદારોને પત્તા કાપી નાંખ્યા જુઓ અમારો આ ખાસ રિપોર્ટ.
સમીર વાઘેલાનું પત્તુ કાપી નાંખ્યું, ત્રણ નામોની લડાઈમાં મહિલાને મેયર બનાવ્યા
વડોદરા કોર્પોરેશનના હોદ્દેદારોની આજે જાહેરાત થઈ, જેમાં મેયર તરીકે શિક્ષિત મહિલા અને પ્રથમ વખત કોર્પોરેટર બનેલા ગીતાબેન મકવાણાના નામની જાહેરાત કરી, સાથે જ પાલિકાના મલાઇદાર ગણાતી સ્થાયી સમિતિના ચેરમેન તરીકે પણ મહિલા કોર્પોરેટર વર્ષાબેન વ્યાસના નામની જાહેરાત કરી. તો શાસક પક્ષના નેતા તરીકે પ્રથમ વખત કોર્પોરેટર બનેલા શ્વેતાબેન માછીને બનાવ્યા. ડેપ્યુટી મેયર તરીકે શિક્ષણ સમિતિના પૂર્વ ચેરમેન આદિત્ય પટેલના નામની જાહેરાત કરી તો વિજય ચૌહાણને દંડક બનાવ્યા. છેલ્લા એક મહિનાથી અનેક નામોની ચાલતી ચર્ચા પર હવે પૂર્ણવિરામ મુકાઈ ગયો છે. ભાજપે મેયર તરીકે મજબૂત દાવેદાર મનાતા અને સંઘના એકદમ અંગત સમીર વાઘેલાનું પત્તુ કાપી નાખ્યું. આવી જ રીતે ધારાસભ્ય કેયુર રોકડિયાના અંગત અજય ડાભી અને ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલના અંગત ચેતન પરમારનું પણ પત્તુ કાપી નાંખ્યું. પ્રદેશ ભાજપે સુધી ત્રણ નામોની લડાઈમાં મહિલાને મેયર બનાવી મહિલા સશક્તિકરણનો મજબૂત સંદેશો આપ્યો. વડોદરાના નવનિયુક્ત મેયર, ડેપ્યુટી મેયર અને સ્થાયી ચેરમેનએ કહ્યું કે ટીમ VMC બની શહેરનો વિકાસ કરીશું.
વર્ષોથી કામ કરનારાનું પત્તુ કપાયું, ગીતાબેન બે વર્ષ પહેલા જ ભાજપમાં સક્રિય કાર્યકર બન્યા હતા
ગીતાબેન મકવાણા અકોટા વિધાનસભામાં આવતા વોર્ડ 13માંથી કોર્પોરેટર બન્યા છે. તેવો એકદમ સામાન્ય પરિવારમાંથી આવે છે. બી.કોમ અને LLB નો અભ્યાસ કરનાર ગીતાબેન બે વર્ષ પહેલા જ ભાજપમાં સક્રિય કાર્યકર બન્યા. તેવો તેમના ઘરની બહાર ચોકલેટની કેબિન ચલાવે છે. તેમના પતિ ઉમેદભાઈ મકવાણા 30 વર્ષથી ભાજપ કાર્યકર છે. ત્યારે ભાજપે તેમને મોટી જવાબદારી આપી છે. ભાજપે રાવપુરા વિધાનસભામાંથી સ્થાયી ચેરમેન અને ડેપ્યુટી મેયર બનાવ્યા. તો શાસક પક્ષ નેતા શહેર વિધાનસભા અને દંડક માંજલપુર વિધાનસભાથી બનાવ્યા છે. સયાજીગંજ વિધાનસભામાંથી કોઈ કોર્પોરેટરને હોદ્દો નહીં આપ્યો. ત્યારે વડોદરાના સાંસદ હેમાંગ જોશીએ કહ્યું કે, ભાજપે પીએમ નરેન્દ્ર મોદીના નારી શક્તિ વંદન અભિયાનને આગળ ધપાવ્યું છે. મહિલાઓ શહેરનો સારો વિકાસ કરશે. પાલિકાના નવનિયુક્ત શાસક પક્ષના નેતાએ કહ્યું કે વર્તમાન બોર્ડમાં ડિસિપ્લિન જળવાઈ રહે તેની કાળજી રાખીશું.
મહિલા કાર્ડ કેટલો ફાયદો કરાવશે
વડોદરામાં આવતા મહીને ચોમાસું શરૂ થશે, ત્યારે શહેરમાં ફરી પૂર ના આવે, રોડ રસ્તાના ખાડા વહેલીતકે પુરાઈ જાય, ગંદા પાણીની સમસ્યાથી શહેરને મુક્તિ અપાવવી આ તમામ બાબતો નવા હોદ્દેદારો માટે ચેલેન્જિંગ રહેશે. સાથે જ આવનાર સમયમાં ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા ભાજપે જે મહિલા કાર્ડ રમ્યો છે તે કેટલો ફાયદો કરાવશે તે તો આગામી સમયમાં જ ખબર પડશે.