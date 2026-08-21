/વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલમાં નવી ટોકન સિસ્ટમ બની માથાનો દુ:ખાવો! સુવિધા બની દુવિધા, દર્દીઓ પરેશાન!

રવિ અગ્રવાલ/વડોદરા: સયાજી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે આવતા દર્દીઓની સુવિધા માટે શરૂ કરાયેલી ટોકન સિસ્ટમ હાલ દર્દીઓ માટે જ હાલાકીરૂપ બની હોવાના આક્ષેપ થઈ રહ્યા છે. હોસ્પિટલમાં રજિસ્ટ્રેશનથી લઈને તબીબી તપાસ સુધી ત્રણ-ત્રણ વખત લાઈનમાં ઊભા રહેવાનો વારો આવે છે. ટોકન મેળવ્યા બાદ પણ કાઉન્ટર પર પ્રક્રિયા માટે લાંબી કતાર જોવા મળે છે અને ત્યારબાદ તબીબી તપાસ માટે પણ દર્દીઓએ લાઈનમાં ઊભા રહેવું પડે છે.
આથી દર્દીઓ સવાલ કરી રહ્યા છે કે જો ટોકન સિસ્ટમથી લાઈનમાં ઘટાડો જ ન થાય, તો નવી વ્યવસ્થાનો ફાયદો શું? ખાસ કરીને સિનિયર સિટીઝન અને અન્ય દર્દીઓને લાંબા સમય સુધી લાઈનમાં ઊભા રહેવામાં મુશ્કેલી પડતી હોવાની ફરિયાદો સામે આવી છે. દર્દીઓ કહી રહ્યા છે કે નવી ટોકન પ્રથા કરતાં અગાઉની વ્યવસ્થા વધુ સરળ હતી. તેમજ સિનિયર સિટીઝન માટે અલગ લાઈનની વ્યવસ્થા કરવાની પણ માંગ કરવામાં આવી છે.
જો કે સમગ્ર મામલે સયાજી હોસ્પિટલના RMOએ કહ્યું કે ભીડ કંટ્રોલ કરવા આ સિસ્ટમ લાવ્યા છીએ. દર્દીને પરિવારજનોને લાઇનમાં ઊભું ન રહેવું પડે એ માટે વ્યવસ્થા કરી છે. હાલ લોકો આ સિસ્ટમથી અજાણ છે એટલે થોડી તકલીફ પડી રહી છે, આવનાર 15 થી 20 દિવસની અંદર દર્દીઓ માહિતગાર થવાથી લાઈનો નહીં લાગે. અમે દર્દીઓને સમજાવવા માટે સ્ટાફ પણ રાખ્યો છે.
જો કે હાલ SSG હોસ્પિટલમાં ટોકન સિસ્ટમ શરૂ થતા દર્દીઓ અને તેમના પરિજનોને કલાકો સુધી કતારમાં ઉભો રહેવાનું વારો આવ્યો છે, ત્યારે હવે તંત્ર આ વ્યવસ્થામાં શું સુધારા કરે છે અને દર્દીઓની મુશ્કેલી કેવી રીતે દૂર થાય છે તે જોવાનું રહેશે.