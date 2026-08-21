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વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલમાં નવી ટોકન સિસ્ટમ બની માથાનો દુ:ખાવો! સુવિધા બની દુવિધા, દર્દીઓ પરેશાન!

Vadodara News: વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલમાં દર્દીઓની સુવિધા માટે શરૂ કરાયેલી ટોકન સિસ્ટમ સામે હવે સવાલો ઊઠી રહ્યા છે. તંત્રનો હેતુ દર્દીઓની લાંબી કતારો ઘટાડવાનો હતો, પરંતુ દર્દીઓના આક્ષેપ મુજબ નવી ટોકન વ્યવસ્થાથી મુશ્કેલી ઘટવાને બદલે વધી છે. ટોકન લીધા બાદ પણ દર્દીઓને અલગ-અલગ જગ્યાએ લાંબી લાઈનમાં ઊભા રહેવું પડી રહ્યું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 21, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 01:34 PM IST
વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલમાં નવી ટોકન સિસ્ટમ બની માથાનો દુ:ખાવો! સુવિધા બની દુવિધા, દર્દીઓ પરેશાન!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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