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વડોદરા RTOનો નવો AI ટ્રેક બન્યો અગ્નિપરીક્ષા! ઓળખાણ-ભલામણ બંધ, ફોર-વ્હીલર ટેસ્ટમાં 93% લોકો નાપાસ!

વડોદરા RTOનો આ AI આધારિત ટેસ્ટ ટ્રેક માત્ર ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ નથી... પરંતુ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સની પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા અને જવાબદારીનું નવું મોડેલ છે. હવે લાયસન્સ મેળવવું હોય તો માત્ર સ્ટિયરિંગ પકડવું પૂરતું નથી... નિયમોનું પાલન પણ એટલું જ જરૂરી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 08, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:11 PM IST
વડોદરા RTOનો નવો AI ટ્રેક બન્યો અગ્નિપરીક્ષા! ઓળખાણ-ભલામણ બંધ, ફોર-વ્હીલર ટેસ્ટમાં 93% લોકો નાપાસ!
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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