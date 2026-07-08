/વડોદરા RTOનો નવો AI ટ્રેક બન્યો અગ્નિપરીક્ષા! ઓળખાણ-ભલામણ બંધ, ફોર-વ્હીલર ટેસ્ટમાં 93% લોકો નાપાસ!

વડોદરા RTOમાં રાજ્યનો સૌપ્રથમ AI આધારિત ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ ટ્રેક શરૂ થતાં જ લાયસન્સ મેળવવાની આખી સિસ્ટમ બદલાઈ ગઈ છે. હવે ભલામણ નહીં... ઓળખાણ નહીં... માત્ર તમારી ડ્રાઇવિંગ સ્કિલ જ તમને પાસ કરાવશે. છેલ્લા એક મહિનાના આંકડા ચોંકાવનારા છે. ફોર-વ્હીલર ટેસ્ટમાં 93 ટકાથી વધુ અરજદારો નાપાસ થયા છે. આખરે કેમ આ AI ટ્રેક લોકો માટે અગ્નિપરીક્ષા બની રહ્યો છે?... જોઈએ આ રિપોર્ટમાં...
AI આધારિત નવો ટ્રેક
2 જૂનથી વડોદરા RTOમાં શરૂ થયેલો રાજ્યનો પ્રથમ AI આધારિત ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ ટ્રેક હવે ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો છે. સમગ્ર ટ્રેક પર 16 અત્યાધુનિક કેમેરા ગોઠવાયા છે, જે ડ્રાઇવરની દરેક હિલચાલ પર બાજ નજર રાખે છે. અહીં કોઈ માનવીય દખલ નથી... એટલે ભૂલ થઈ એટલે સીધી ફેઇલ... કોઈ દલીલ નહીં... કોઈ ભલામણ નહીં.
AI દરેક નિયમનું સેકન્ડે-સેકન્ડ વિશ્લેષણ કરે છે
સૌથી વધુ ઉમેદવારો ટ્રાફિક સિગ્નલનું પાલન કરવામાં, રિવર્સ પાર્કિંગમાં અને રિવર્સ એસ ટ્રેક પાર કરવામાં નિષ્ફળ જઈ રહ્યા છે. AI દરેક નિયમનું સેકન્ડે-સેકન્ડ વિશ્લેષણ કરે છે અને નાનીમાં નાની ભૂલ પણ તરત જ રેકોર્ડ થઈ જાય છે.
છેલ્લા એક મહિનાના આંકડા પર નજર કરીએ તો, ફોર-વ્હીલર ટેસ્ટ આપનારા- 1908,,,પણ પાસ થયા માત્ર 147...જ્યારે નાપાસ થયા 1761...એટલે માત્ર 7.7 ટકા જ લોકો પાસ થયા...જ્યારે 92.3 ટકાથી વધુ લોકો ફેઈલ થયા છે...તો ટુ-વ્હીલર ટેસ્ટ 3626 લોકોએ આપ્યો...પાસ થયા 2727 અને ફેઈલ થયા 899.
શું કહે છે આંકડા?
ફોર-વ્હીલર
ટેસ્ટ આપનારા-1908
પાસ થયા માત્ર 147
નાપાસ થયા 1761
માત્ર 7.7 ટકા જ લોકો પાસ થયા
92.3 ટકાથી વધુ લોકો ફેઈલ થયા
શું કહે છે આંકડા?
ટુ-વ્હીલર
ટેસ્ટ 3626 લોકોએ આપ્યો
પાસ થયા 2727
ફેઈલ થયા 899
દરરોજ 120 ફોર-વ્હીલર, 184 ટુ-વ્હીલરના ટેસ્ટ લેવાઈ રહ્યા છે
કડક ટેસ્ટિંગની અસર હવે એપોઇન્ટમેન્ટ સિસ્ટમ પર પણ જોવા મળી રહી છે. દરરોજ 120 ફોર-વ્હીલર અને 184 ટુ-વ્હીલરના ટેસ્ટ લેવાઈ રહ્યા છે. જેના કારણે ફોર-વ્હીલરની એપોઇન્ટમેન્ટ માટે 30થી 35 દિવસ અને ટુ-વ્હીલર માટે 20થી 25 દિવસ સુધી રાહ જોવાનો વારો આવી રહ્યો છે.
ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ મેળવવા માટે ઓળખાણ કે ભલામણ નહીં નિયમોનું પાલન
ભલે અરજદારો માટે આ ટ્રેક મુશ્કેલ બની રહ્યો હોય... પરંતુ એક હકીકત સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે. હવે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ મેળવવા માટે ઓળખાણ કે ભલામણ નહીં... પરંતુ નિયમોનું પાલન અને શ્રેષ્ઠ ડ્રાઇવિંગ જ સૌથી મોટું પ્રમાણપત્ર બનશે. નિષ્ણાતો પણ માને છે કે આવી પારદર્શક વ્યવસ્થા રસ્તાઓ પર વધુ જવાબદાર અને સુરક્ષિત ડ્રાઇવરો તૈયાર કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે.