/એક દિવસનો વિલંબ થયો હોત તો નેપાળમાં મોત નક્કી હતું! વડોદરાના તુષાર ભટ્ટ અને પરિતા શુક્લાનો અનુભવ ખરેખર રુંવાડા ઊભા કરી દેશે!

Vadodara News: વડોદરાથી કૈલાશ માનસરોવરની પવિત્ર યાત્રા અને પરિક્રમા કરવા ગયેલા 12 જેટલા યાત્રાળુઓ નેપાળમાં આવેલા ભયાનક પૂરમાંથી બચીને હેમખેમ પોતાના વતન પરત ફર્યા છે. કુદરતના રૌદ્ર સ્વરૂપ અને મોતને ખૂબ નજીકથી જોઈને પાછા ફરેલા આ યાત્રાળુઓના જીવ હજુ પણ તાળવે ચોંટેલા છે.
"જો મહાદેવની કૃપા ન હોત તો..." - તુષાર ભટ્ટની આંખમાં આવ્યા આંસુ
વડોદરાના નવાપુરા વિસ્તારમાં રહેતા તુષાર ભટ્ટ પણ આ કૈલાશ માનસરોવરની પરિક્રમા કરવા માટે ગયા હતા. નેપાળમાં આવેલી આ ભયાનક કુદરતી હોનારતમાંથી બચીને તેઓ હેમખેમ પોતાના ઘરે પરત ફર્યા છે. પોતાના અનુભવો વિશે વાત કરતી વખતે ભયાવહ મંજરને યાદ કરીને તુષાર ભટ્ટની આંખમાં આંસુ આવી ગયા હતા. તેઓએ ગળગળા સાદે જણાવ્યું હતું કે, "ફક્ત મહાદેવની કૃપાથી જ હું હેમખેમ પરત આવી શક્યો છું." આ સાથે જ તેમણે આ ગોઝારા પૂરમાં પોતાનો જીવ ગુમાવનાર લોકોના આત્માની શાંતિ માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી હતી.
એક દિવસનો વિલંબ અને મોત નક્કી હતું: પરિતા શુક્લાનો હચમચાવનારો અનુભવ
આ યાત્રામાં સામેલ વડોદરાના અન્ય એક યાત્રી પરિતા શુક્લાનો અનુભવ ખરેખર રુંવાડા ઊભા કરી દે તેવો છે. તેઓ ગઈકાલે નેપાળથી ફ્લાઇટમાં બેઠા અને તેની થોડી જ વારમાં પાછળથી ત્યાં વિનાશક પૂર આવ્યું. આ પૂરની ભયાનકતાનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે, જે ઇમિગ્રેશન ઓફિસમાં તેઓએ ઊભા રહીને સેલ્ફી લીધી હતી, તે આખેઆખું બિલ્ડિંગ પૂરના ધસમસતા પાણીમાં તણાઈ ગયું હતું. જ્યારે તેઓ નેપાળથી ફ્લાઇટ મારફતે દિલ્હી ઉતર્યા, ત્યારે તેમને સમાચાર મળ્યા કે નેપાળમાં કેટલું ભયાનક પૂર આવ્યું છે. પરિતાબેને જણાવ્યું કે, "જો અમે એક દિવસ પણ મોડા નીકળ્યા હોત તો કદાચ આજે અમે જીવતા ના હોત."
એજન્ટો ગાયબ અને અન્ય યાત્રાળુઓની સ્થિતિ
નેપાળમાં આવેલી આ આફતમાં પાણીનો પ્રવાહ એટલો તેજ હતો કે પૂરના પાણીમાં યાત્રાનું આયોજન કરનાર એજન્ટો પણ ગાયબ થઈ ગયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. વડોદરાના 12 લોકો તો હેમખેમ પરત આવી ગયા છે, પરંતુ વડોદરાની ત્રણ મહિલાઓ સહિત કુલ 4 લોકોને હજુ મુક્તિનાથ ફરવાનું હોવાથી તેઓ નેપાળમાં જ રોકાઈ ગયા હતા.