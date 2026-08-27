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એક દિવસનો વિલંબ થયો હોત તો નેપાળમાં મોત નક્કી હતું! વડોદરાના તુષાર ભટ્ટ અને પરિતા શુક્લાનો અનુભવ ખરેખર રુંવાડા ઊભા કરી દેશે!

Vadodara News:નેપાળમાં ભારે પૂર અને કુદરતી હોનારત વચ્ચે વડોદરાવાસીઓ માટે એક રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. વડોદરાથી કૈલાશ માનસરોવરની પવિત્ર પરિક્રમા કરવા ગયેલા 12 લોકો પૂરની સ્થિતિ વચ્ચે પણ સંપૂર્ણપણે હેમખેમ પોતાના ઘરે પરત ફર્યા છે. જેમાં નવાપુરા વિસ્તારમાં રહેતા તુષાર ભટ્ટ પણ આ કૈલાશ માનસરોવરની યાત્રામાં જોડાયા હતા. જોકે, વડોદરાની ત્રણ મહિલાઓ સહિત અન્ય 4 લોકોએ મુક્તિનાથ દર્શન માટે રોકાવાનું નક્કી કરતા તેઓ હાલ નેપાળમાં જ રોકાયા છે. યાત્રા દરમિયાન વડોદરાના પરિતા શુક્લા ગઈકાલે ફ્લાઇટમાં બેઠા તે જ સમયે ત્યાં ભારે પૂરની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી, પણ સદ્નસીબે તમામ યાત્રાળુઓ સુરક્ષિત રહ્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 27, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:58 AM IST
એક દિવસનો વિલંબ થયો હોત તો નેપાળમાં મોત નક્કી હતું! વડોદરાના તુષાર ભટ્ટ અને પરિતા શુક્લાનો અનુભવ ખરેખર રુંવાડા ઊભા કરી દેશે!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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