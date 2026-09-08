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BookMyShow પર પીએમ મોદીના કાર્યક્રમની ધૂમ મચી, એક કલાકમાં સીટો ફૂલ, 42 હજાર વેઈટિંગમાં ગયા

વડોદરામાં પ્રધાનમંત્રી મોદીના  કાર્યક્રમ અંગે લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે. BookMyShow પર રજિસ્ટ્રેશન શરૂ  થયાના કલાકમાં બધી સીટો બુક થઈ ગઈ. જ્યારે 42 હજારથી વધુ લોકો વેઈટિંગમાં પહોંચી ગયા.

Written ByViral Raval
Published: Sep 08, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 12:07 PM IST
BookMyShow પર પીએમ મોદીના કાર્યક્રમની ધૂમ મચી, એક કલાકમાં સીટો ફૂલ, 42 હજાર વેઈટિંગમાં ગયા

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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