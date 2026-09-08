/BookMyShow પર પીએમ મોદીના કાર્યક્રમની ધૂમ મચી, એક કલાકમાં સીટો ફૂલ, 42 હજાર વેઈટિંગમાં ગયા

પીએમ મોદીનો આજે મંગળવારે વડોદરામા થનારો કાર્યક્રમને લઈને વડોદરાવાસીઓમાં ભારે ઉત્સાહનો માહોલ છે. કાર્યક્રમ માટે BookMyShow પર રજિસ્ટ્રેશન શરૂ થયાના કલાકમાં ચપોચપ બધી સીટો બુક થઈ ગઈ. ત્યારબાદ 42 લોકોને વેઈટિંગમાં રાખવામાં આવ્યા. ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સોશિયલ મીડિયા પર આ જાણકારી આપી. ખાસ વાત એ છે કે આ વખતે પહેલીવાર એવું બન્યું કે પીએમ મોદીના જાહેર કાર્યક્રમ માટે ખાનગી ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ દ્વારા રજિસ્ટ્રેશન અને એન્ટ્રી વ્યવસ્થાનો મોટા પાયે ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે.
એક કલાકમાં બધી સીટો બુક
વડોદરા નગર નિગમ(VMC)એ પીએમ મોદીના કાર્યક્રમમાં આવનારા લોકો માટે મફત રજિસ્ટ્રેશનની સુવિધા BookMyShow દ્વારા શરૂ કરી હતી. રજિસ્ટ્રેશન ખુલતા જ લોકોએ મોટી સંખ્યામાં અરજી કરી અને લગભગ એક કલાકમાં કાર્યક્રમની બધી ઉપલબ્ધ સીટો બુક થઈ ગઈ. સીટોની ક્ષમતા પૂરી થયા બાદ રજિસ્ટ્રેશન બંધ કરી દેવાયું. ત્યારબાદ 42 હજારથી વધુ લોકોને વેઈટિંગમાં રાખવામાં આવ્યા. સરકારના જણાવ્યાં મુજબ આટલા મોટા જાહેર કાર્યક્રમ માટે ખાનગી ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ દ્વારા રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાની આ એક પ્રકારે પહેલી પહેલ છે.
वोट नहीं, मोदी जी दिल जीतते हैं!
In a first-of-its-kind initiative, free public registration for Hon’ble PM Shri @narendramodi ji’s programme opened digitally through BookMyShow, and every seat was booked within just one hour!
With 42,000+ citizens still on the waiting list,… pic.twitter.com/ySmX4Wism9
— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) September 7, 2026
કાર્યક્રમ સ્થળે કઈ રીતે એન્ટ્રી
કાર્યક્રમમાં ડિજિટલ વ્યવસ્થા ફક્ત રજિસ્ટ્રેશન પૂરતી સીમિત નહીં રહે. સફળતાપૂર્વક રજિસ્ટ્રેશન થયા બાદ આ લોકોને તેમના BookMyShow એકાઉન્ટ દ્વારા ડિજિટલ M-Ticket મળશે. આ ટિકિટમાં એક સુરક્ષિત અને લાઈવ QR કોડ હશે. કાર્યક્રમ સ્થળે પ્રવેશ સમયે આ કોડને સ્કેન કરીને ટિકિટની તપાસ કરાશે. તેના દ્વારા અધિકારીઓને ભીડને વ્યવસ્થિત રીતે નિયંત્રણ કરવામાં મદદ મળશે. એટલે કે રજિસ્ટ્રેશન, ઓળખની તપાસ, કાર્યક્રમ સ્થળે એન્ટ્રી અને સીટોના મેનેજમેન્ટને એક જ ડિજિટલ સિસ્ટમ સાથે જોડાઈ છે.
અનેક મોટા પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન