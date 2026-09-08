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ગુજરાતમાં આજે PM મોદી 35,000 કરોડના કામોનું લોકાર્પણ-ખાતમુહૂર્ત કરશે; વડોદરામાં ભવ્ય કાર્યક્રમ, નવસારીમાં હાઈટેક કાર્યાલયનું ઉદઘાટન કરશે

PM Modi Vadodara Navsari Visit: વડોદરામાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની સભા આ વખતે સ્પોર્ટ્સ ઈવેન્ટની જેમ ખાસ અંદાજમાં યોજાશે. એમ.એસ. યુનિવર્સિટીના પેવેલિયન મેદાનમાં વિશાળ સ્ટેજ સાથે 200 મીટર લાંબો રેમ્પ તૈયાર કરાયો. પીએમ મોદી રેમ્પ પર ચાલતા-ચાલતા યુવાનોને સંબોધશે અને તેમની સાથે વાતચીત પણ કરશે. ખાસ કરીને જેન ઝી યુવાનોને આકર્ષવા માટે સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ડોમમાં બેઠક વ્યવસ્થા માટે કલર કોડ અપાયા છે અને માત્ર રજિસ્ટ્રેશન કરાવનારને જ પ્રવેશ મળશે. SPG અને પોલીસની સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 08, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:37 AM IST
ગુજરાતમાં આજે PM મોદી 35,000 કરોડના કામોનું લોકાર્પણ-ખાતમુહૂર્ત કરશે; વડોદરામાં ભવ્ય કાર્યક્રમ, નવસારીમાં હાઈટેક કાર્યાલયનું ઉદઘાટન કરશે

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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