/ગુજરાતમાં આજે PM મોદી 35,000 કરોડના કામોનું લોકાર્પણ-ખાતમુહૂર્ત કરશે; વડોદરામાં ભવ્ય કાર્યક્રમ, નવસારીમાં હાઈટેક કાર્યાલયનું ઉદઘાટન કરશે

PM Modi Vadodara Navsari Visit: વડોદરામાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની સભા આ વખતે એકદમ ખાસ અંદાજમાં યોજાવા જઈ રહી છે. એમ.એસ. યુનિવર્સિટીના પેવેલિયન મેદાનમાં વિશાળ સ્ટેજ સાથે 200 મીટર લાંબો ‘Y’ આકારનો રેમ્પ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. પીએમ મોદી આ રેમ્પ પર ચાલતા-ચાલતા યુવાનોને સંબોધશે અને તેમની સાથે સીધી વાતચીત પણ કરશે. ખાસ કરીને ‘જેન ઝી’ (Gen-Z) યુવાનોને આકર્ષવા માટે આ સભાનું આયોજન કોન્સર્ટ સ્ટાઇલમાં કરાયું છે. ડોમમાં બેઠક વ્યવસ્થા માટે ખાસ કલર કોડ આપવામાં આવ્યા છે અને માત્ર રજિસ્ટ્રેશન કરાવનાર લોકોને જ પ્રવેશ આપવામાં આવશે.
વડોદરામાં આજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતને રેલવે ક્ષેત્રની મોટી ભેટ આપશે. અંદાજે 35 હજાર કરોડ રૂપિયાની વિવિધ રેલ પરિયોજનાઓનું લોકાર્પણ અને શિલાન્યાસ કરાશે. WDFCના 326 રૂટ કિલોમીટરના ત્રણ મહત્વપૂર્ણ વિભાગો દેશને સમર્પિત થશે, જેનાથી ગુજરાતથી JNPT સુધી કાર્ગો કનેક્ટિવિટી વધુ ઝડપી બનશે અને લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચ ઘટશે. અલીરાજપુરના અંતરિયાળ વિસ્તારોને જોડતી નવી રેલ લાઇનનું પણ લોકાર્પણ થશે. સાથે 329 કિલોમીટરના નવા રેલ પ્રોજેક્ટ્સનો શિલાન્યાસ કરાશે. કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ પણ ઉપસ્થિત રહેશે.
રેલવે ક્ષેત્રે ગુજરાતને 35 હજાર કરોડથી વધુની ભેટ
સુરક્ષાની વાત કરીએ તો, એસ.પી.જી. અને પોલીસ દ્વારા વડોદરામાં હાઈ-લેવલ સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે, જેમાં 2,000થી વધુ જવાનો, 11 ડીસીપી અને 17 એસીપી તૈનાત રહેશે તથા ડ્રોનથી સતત નજર રાખવામાં આવશે. આજે વડોદરા ખાતે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતને રેલવે ક્ષેત્રની કરોડો રૂપિયાની મોટી ભેટ આપશે. અંદાજે 35,200 કરોડ રૂપિયાની વિવિધ રેલ પરિયોજનાઓનું લોકાર્પણ અને શિલાન્યાસ કરવામાં આવશે.
ડબ્લ્યુડીએફસી (WDFC) ના 326 રૂટ કિલોમીટરના ત્રણ મહત્વપૂર્ણ વિભાગો દેશને સમર્પિત થશે, જેનાથી ગુજરાતથી જેએનપીટી (JNPT) સુધીની કાર્ગો કનેક્ટિવિટી વધુ ઝડપી બનશે અને લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચમાં ઘટાડો થશે. આ ઉપરાંત, અલીરાજપુરના અંતરિયાળ વિસ્તારોને જોડતી નવી રેલ લાઇનનું લોકાર્પણ તથા 329 કિલોમીટરના નવા રેલ પ્રોજેક્ટ્સનો શિલાન્યાસ કરાશે. આ ભવ્ય કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ પણ વિશેષ ઉપસ્થિત રહેશે.
નવસારીમાં આધુનિક ‘નમો કમલમ’ કાર્યાલયનું લોકાર્પણ અને સાંસ્કૃતિક સ્વાગત
વડોદરાનો કાર્યક્રમ પૂર્ણ કર્યા બાદ પ્રધાનમંત્રી મોદી નવસારી પહોંચશે, જ્યાં નવસારી જિલ્લા ભાજપના અત્યાધુનિક ‘નમો કમલમ’ કાર્યાલયનું તેમના હસ્તે લોકાર્પણ થશે. અંદાજે 6 કરોડથી વધુના ખર્ચે 40 હજાર ચોરસ ફૂટમાં નિર્મિત આ કાર્યાલય આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) ટેક્નોલોજી, વોટર હાર્વેસ્ટિંગ અને સોલાર ગ્રીન એનર્જીથી સજ્જ છે. બપોરે 2:15 કલાકે હેલિપેડ પહોંચી પીએમ સીધા કાર્યાલયનું નિરીક્ષણ કરશે અને પ્રબુદ્ધ નાગરિકો, ડૉક્ટરો, વકીલો તથા ઉદ્યોગપતિઓ સાથે સંવાદ કરશે.
તેમના સ્વાગત માટે નવસારીમાં અદભુત સાંસ્કૃતિક માહોલ જોવા મળશે, જેમાં 1,100 બહેનો પરંપરાગત વેશભૂષામાં કળશ સાથે, 500 પુરુષો ડમરુ વગાડી અને 30 બહેનો ઢોલ-ત્રાંસા સાથે ભવ્ય અભિવાદન કરશે. આ ઐતિહાસિક મુલાકાતને લઈને સમગ્ર નવસારીમાં 2 હજાર પોલીસ જવાનોનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે તેમજ જિલ્લાના 389 ગામડાંઓમાં લાઈવ પ્રસારણની વ્યવસ્થા કરાઈ છે.