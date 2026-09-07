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  • /વડોદરાથી ગુજરાતને વડાપ્રધાન મોદી આપશે મોટી ભેટ: ₹35,200 કરોડના રોડ, રેલવે અને સોલાર પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ-ખાતમુહૂર્ત

વડોદરાથી ગુજરાતને વડાપ્રધાન મોદી આપશે મોટી ભેટ: ₹35,200 કરોડના રોડ, રેલવે અને સોલાર પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ-ખાતમુહૂર્ત

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 8 સપ્ટેમ્બરે ગુજરાતના પ્રવાસે આવશે. પીએમ મોદી વડોદરા અને નવસારીની મુલાકાત લેવાના છે. આ દરમિયાન તેઓ 32606 કરોડ રૂપિયાના વિવિધ વિકાસકાર્યોની ભેટ આપશે. પીએમ મોદી વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખામુહૂર્ત કરશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 07, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 04:43 PM IST
વડોદરાથી ગુજરાતને વડાપ્રધાન મોદી આપશે મોટી ભેટ: ₹35,200 કરોડના રોડ, રેલવે અને સોલાર પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ-ખાતમુહૂર્ત

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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