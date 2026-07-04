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ડભોઈ પાલિકામાં કોંગ્રેસનું શાસન આવતા જ સરદાર બાગમાં ધાર્મિક વિવાદ; હનુમાન ચાલીસા પર પ્રતિબંધથી રોષ, AUDIO વાયરલ થતા વિવાદ

Vadodara News: વડોદરા જિલ્લાના ડભોઈમાં પાલિકામાં કોંગ્રેસનું શાસન આવતાની સાથે જ ધાર્મિક વિવાદ સામે આવ્યો છે. ડભોઈના સરદાર બાગમાં છેલ્લા 8 મહિનાથી સવાર-સાંજ સ્પીકર પર વાગતી હનુમાન ચાલીસા બંધ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. આ આદેશ બાગ સમિતિના ચેરમેનના પતિએ કર્મચારીઓને આપ્યો છે. ઓડિયો વાયરલ થતા હિન્દુ સંગઠનોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 04, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:07 AM IST
ડભોઈ પાલિકામાં કોંગ્રેસનું શાસન આવતા જ સરદાર બાગમાં ધાર્મિક વિવાદ; હનુમાન ચાલીસા પર પ્રતિબંધથી રોષ, AUDIO વાયરલ થતા વિવાદ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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