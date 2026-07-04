/ડભોઈ પાલિકામાં કોંગ્રેસનું શાસન આવતા જ સરદાર બાગમાં ધાર્મિક વિવાદ; હનુમાન ચાલીસા પર પ્રતિબંધથી રોષ, AUDIO વાયરલ થતા વિવાદ

Vadodara News: ડભોઈ નગરપાલિકામાં કોંગ્રેસનું શાસન આવતાની સાથે જ સરદાર બાગમાં વિવાદ સર્જાયો છે. આ બાગમાં છેલ્લા 8 મહિનાથી સવાર-સાંજ સ્પીકર પર હનુમાન ચાલીસા વગાડવામાં આવે છે. અહીં રામ ભગવાનની મૂર્તિની પણ સ્થાપના કરાયેલી છે. પરંતુ હવે બાગ સમિતિના ચેરમેન નશલીનબાનું મન્સૂરીના પતિએ કર્મચારીઓને હનુમાન ચાલીસા સહિત કોઈપણ ધાર્મિક ગીત ન વગાડવાની સૂચના આપી છે. આ સમગ્ર મામલે ચેરમેનના પતિનો ઓડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. ઓડિયોમાં તેઓ કહી રહ્યા છે કે મોર્નિંગ વોક પર આવતા લોકોની રજૂઆતને પગલે કર્મચારીઓને સૂચના આપી છે કે બાગમાં કોઈપણ ધાર્મિક ગીત ન વગાડવું. આ ઓડિયો વાયરલ થતા જ મામલો ગરમાયો છે.
સ્થાનિકોએ સરદાર બાગમાં એકઠા થઈને હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કર્યા
ઓડિયો વાયરલ થયા બાદ મોડી રાત્રે ભાજપના કોર્પોરેટર વિશાલ શાહ અને સ્થાનિકોએ સરદાર બાગમાં એકઠા થઈને હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કર્યા હતા. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદે આ ઘટનાને સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢી છે. VHPએ આક્ષેપ કર્યો છે કે મહિલા કોર્પોરેટર વતી તેમના પતિ વહીવટ કરે છે, તેથી મહિલા કોર્પોરેટરને સભ્યપદેથી દૂર કરવા જોઈએ.
ભાજપ દ્વારા આ ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું હોવાનો આક્ષેપ
વિશ્વ હિન્દુ પરિષદે નગરપાલિકામાં રજૂવાત કરી માંગ કરી છે કે ધાર્મિક લાગણી દુભાવનારા લોકો સામે પગલાં લેવામાં આવે. હાલ સરદાર બાગમાં હનુમાન ચાલીસા ફરી શરૂ કરી દેવાઈ હોવાનો દાવો સ્થાનિકોએ કર્યો છે. મામલાને કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર કહી રહ્યા છે કે ભાજપ દ્વારા આ ષડયંત્ર રચવા માં આવ્યા છે ઓડિયો માં બોલતા વ્યક્તિ ને કોંગ્રેસ સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી તેમ છતાં કોંગ્રેસને બદનામ કરવ માં આવી રહ્યું છે.
નગરપાલિકા આ વિવાદ પર શું વલણ અપનાવે છે?
એક તરફ કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરના પતિ કહે છે કે આ નિર્ણય બધાની લાગણીને ધ્યાનમાં રાખીને લેવાયો છે, તો બીજી તરફ હિન્દુ સંગઠનો તેને તુષ્ટિકરણની રાજનીતિ ગણાવી રહ્યા છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે ડભોઈ નગરપાલિકા આ વિવાદ પર શું વલણ અપનાવે છે.