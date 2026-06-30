"ગામનો વહીવટ તો હું જ કરીશ, તમારે જે કરવું હોય તે કરી લો, જઈને TDO મેડમને કહી દેજો", કરજણમાં મહિલા સરપંચના પતિનો રૌફ

Vadodara News: વડોદરા જિલ્લાના કરજણ તાલુકાના હાંડોદ ગામમાં સરપંચ પતિની દાદાગીરીનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ભારે વાયરલ થઈ રહ્યો છે. ગામના વિકાસના કામોને લઈને જ્યારે ગ્રામજનોએ સરપંચ શીતલ ગોસ્વામીના પતિ સમક્ષ રજૂઆત કરી, ત્યારે તેમણે સત્તાનો રોફ જમાવતા સ્પષ્ટ કહી દીધું હતું કે, "ગામનો વહીવટ તો હું જ કરીશ." આટલું જ નહીં, તેમણે ત્યાં હાજર અધિકારીઓ વિશે પણ બેજવાબદાર ટિપ્પણી કરતા કહ્યું કે, "TDO મેડમને કહી દેજો કે અહીંથી જતા રહે." ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિને બદલે તેમના પતિ દ્વારા વહીવટી કામકાજમાં દખલગીરી અને અધિકારીઓ સાથેની આ અભદ્ર ભાષાને લઈને ગ્રામજનોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
હાંડોદ ગામના સરપંચ તરીકે શીતલબેન ગોસ્વામી ફરજ બજાવે છે, પરંતુ ગામમાં તેમના વહીવટને બદલે તેમના પતિની સક્રિયતા વધુ જોવા મળી રહી છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ગામના કેટલાક જાગૃત નાગરિકો ગામના વિકાસ અને અન્ય કામગીરી અંગે રજૂઆત કરવા માટે સરપંચના ઘરે પહોંચ્યા હતા. આ સમયે સરપંચ શીતલબેનના પતિએ ગ્રામજનો સાથે ઉદ્ધત વર્તન કર્યું હતું. વીડિયોમાં સ્પષ્ટપણે સાંભળી શકાય છે કે, તેઓ ગ્રામજનોને ધમકાવતા કહી રહ્યા છે કે, "ગામનો વહીવટ તો હું જ કરીશ, તમારે જે કરવું હોય તે કરી લો. જઈને TDO મેડમને કહી દેજો."
વહીવટીતંત્ર સામે ઉભા થાય સવાલો
લોકશાહીમાં ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિએ સ્વયં કામગીરી કરવાની હોય છે, પરંતુ અહીં પતિ દ્વારા વહીવટ કરવામાં આવતો હોવાની ઘટનાએ અનેક સવાલો ઊભા કર્યા છે. જ્યારે ગ્રામજનોએ કામગીરી બાબતે પ્રશ્નો પૂછ્યા ત્યારે સરપંચ પતિએ જે રીતે સત્તાનો નશો બતાવીને TDOને પણ પડકાર ફેંક્યો, તે અત્યંત ગંભીર બાબત છે.
સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો વાયરલ
આ વીડિયો વાયરલ થયા બાદ ગ્રામજનોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. લોકોનું કહેવું છે કે, જો સરપંચના પતિ જ આ રીતે વહીવટમાં દખલગીરી કરશે અને અધિકારીઓને પણ ગાંઠશે નહીં, તો ગામનો વિકાસ કેવી રીતે થશે? લોકો હવે તંત્ર પાસે આ મામલે કડક તપાસ અને કાર્યવાહીની માંગ કરી રહ્યા છે. હાલ તો આ વીડિયો વડોદરા જિલ્લાના રાજકીય અને વહીવટી વર્તુળોમાં ટોક ઓફ ધ ટાઉન બન્યો છે.