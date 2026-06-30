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"ગામનો વહીવટ તો હું જ કરીશ, તમારે જે કરવું હોય તે કરી લો, જઈને TDO મેડમને કહી દેજો", કરજણમાં મહિલા સરપંચના પતિનો રૌફ

Vadodara News: જિલ્લાના કરજણ તાલુકાના હાંડોદ ગામમાં સરપંચના પતિનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ભારે વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં તેઓ ખુલ્લેઆમ સત્તાનો રૌફ જમાવતા નજરે પડે છે. ગામના વહીવટમાં સરપંચના પતિની દખલગીરી અને તેમની આક્રમક ભાષાએ સ્થાનિક સ્તરે ચર્ચા જગાવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 30, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:39 PM IST
"ગામનો વહીવટ તો હું જ કરીશ, તમારે જે કરવું હોય તે કરી લો, જઈને TDO મેડમને કહી દેજો", કરજણમાં મહિલા સરપંચના પતિનો રૌફ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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