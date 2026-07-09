/સગીરાના ઘરેણાં અને મોબાઈલ વેચી માર્યા, માતા પાસે 1 લાખની ખંડણી માંગી: વડોદરામાં લવ જેહાદનો ચોકાવનારો કિસ્સો!

રવિ અગ્રવાલ/વડોદરા: વડોદરા શહેરમાંથી લવ જેહાદ અને અપહરણનો એક અત્યંત ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. રાજસ્થાનની એક સગીરાને સુરક્ષિત રાખવા માટે વડોદરા મોકલવામાં આવી હતી, પરંતુ વિધર્મી યુવાન ત્યાંથી પણ તેનું અપહરણ કરી ગયો અને ત્યારબાદ જે આચરવામાં આવ્યું તે કંપારી છૂટી જાય તેવું છે.
સગીરાની માતાએ વડોદરામાં રહેતા તેના માસીના ઘરે મોકલી
ઘટનાની વિગત એવી છે કે, રાજસ્થાનના અજમેરનો રહેવાસી વિધર્મી યુવાન સલીમ ઉર્ફે સૈયદ સૈલાબ રાજસ્થાનમાં એક સગીરાને સતત પજવણી કરતો હતો. આ ત્રાસથી બચવા માટે સગીરાની માતાએ તેને વડોદરામાં રહેતા તેના માસીના ઘરે મોકલી આપી હતી. પરંતુ, કાવતરાબાજ સલીમ કાર લઈને રાજસ્થાનથી છેક વડોદરા સુધી પહોંચી ગયો અને અકોટા વિસ્તારમાંથી સગીરાનું અપહરણ કરી ગયો હતો. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, આ બંને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઇન્સ્ટાગ્રામના માધ્યમથી એકબીજાના સંપર્કમાં આવ્યા હતા.
આરોપી સલીમે સગીરા પર અનેકવાર દુષ્કર્મ આચર્યું
અપહરણ કર્યા બાદ આરોપી સલીમે સગીરા પર અનેકવાર દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. આટલેથી ન અટકતા, આરોપીએ સગીરાના દાગીના અને મોબાઈલ ફોન પણ વેચી માર્યા હતા. આ ગુનામાં સૌથી ગંભીર બાબત એ સામે આવી છે કે આરોપી સલીમનો પરિવાર પણ તેના આ કાળા કરતૂતોમાં સંપૂર્ણપણે સામેલ હતો. આરોપીની માતાએ પીડિતાની માતાને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી અને સગીરાને પરત સોંપવાના બદલામાં 1 લાખ રૂપિયાની ખંડણી પણ માંગી હતી.
સગીરાને વિધર્મીના ચુંગાલમાંથી હેમખેમ છોડાવી
આ મામલે હિન્દુ સંગઠનો પીડિતાની માતાની વહારે આવ્યા અને વડોદરા તેમજ રાજસ્થાનમાં કાયદાકીય મદદ પૂરી પાડી હતી. આખરે પીડિતાની માતાએ વડોદરાના અકોટા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસ એક્શનમાં આવી. પોલીસે સરાહનીય કામગીરી કરીને સગીરાને વિધર્મીના ચુંગાલમાંથી હેમખેમ છોડાવી લીધી છે. જો કે, આરોપી સલીમ હાલ ફરાર છે અને તેને પકડવા માટે પોલીસે અલગ-અલગ ટીમો બનાવીને ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. પીડિતાની માતાએ માંગ કરી છે કે નરાધમ સલીમ અને તેના ગુનાહિત પરિવાર સામે કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવે.
વડોદરા પોલીસ હાલ આરોપીને પકડવા માટે સઘન શોધખોળ ચલાવી રહી છે, ત્યારે આ ઘટનાએ સોશિયલ મીડિયાના ઉપયોગ અને સગીરાઓની સુરક્ષાને લઈને ફરી એકવાર મોટા સવાલો ઊભા કર્યા છે.