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વડોદરાના દાંડિયા બજારમાં ચોંકાવનારી ઘટના: હોટલમાં સમલૈંગિક સંબંધ બાંધવા ગયેલા યુવાનનું શૌચાલયમાં મોત

Vadodara News: વડોદરાના ડાંડિયા બજાર વિસ્તાર નજીક આવેલી એક હોટલમાં એક અત્યંત ચોંકાવનારી ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. આ હોટલમાં સમલૈંગિક સંબંધ બાંધવાના ઇરાદે આવેલા એક યુવાનનું હોટલના જ શૌચાલયમાં અચાનક પડી જવાના કારણે કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું છે. આ ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી અને મૃતક યુવાનની સાથે હોટલમાં રહેલા અન્ય યુવાનની પૂછપરછ માટે અટકાયત કરી છે. પોલીસ હાલ આ સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ કરી રહી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 19, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 03:00 PM IST
વડોદરાના દાંડિયા બજારમાં ચોંકાવનારી ઘટના: હોટલમાં સમલૈંગિક સંબંધ બાંધવા ગયેલા યુવાનનું શૌચાલયમાં મોત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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