"રૂમમાં 2 નહિ 3 ગે યુવકો હતા, પાર્ટનરે વાયગ્રા લીધાનું ખુલ્યું, હવે દારૂ-ડ્રગ્સની તપાસ શરૂ", વડોદરાની હોટલમાં સમલૈંગિક યુવકના મોત મુદ્દે મોટો ખુલાસો

Vadodara Hotel Gay Youth Death Mystery: વડોદરા શહેરના અતિ સંવેદનશીલ અને વ્યસ્ત ગણાતા દાંડિયા બજાર વિસ્તારમાં આવેલી 'હોટેલ વિન્ટેજ ઈન'માં એક પરિણીત સમલૈંગિક યુવકનો શંકાસ્પદ સંજોગોમાં મૃતદેહ મળી આવતા સમગ્ર પંથકમાં ભારે ચકચાર મચી જવા પામી છે. શરૂઆતના તબક્કે હોટલ રૂમમાં લાઈટ જતી રહેતા બાથરૂમમાં લપસી પડવાથી મોત થયું હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ, પોલીસે હાથ ધરેલી ઊંડાણપૂર્વકની તપાસમાં આ ઘટના સમયે રૂમમાં માત્ર બે નહીં પરંતુ ત્રણ સમલૈંગિક યુવકો હાજર હોવાનો ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખી રાવપુરા પોલીસે મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ કરાવી વિસેરા સેમ્પલ સુરક્ષિત રાખ્યા છે અને મોતનું ચોક્કસ સાચું કારણ જાણવા માટે 'કોઝ ઓફ ડેથ' હાલ પેન્ડિંગ રાખવામાં આવ્યું છે.
રૂમમાં ત્રણેય સમલૈંગિક યુવકો અને વાયગ્રાની ગોળીઓ લીધી હોવાનું ખૂલ્યું
પોલીસની પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન એ વાત સામે આવી છે કે મૃતક યુનુસ (નામ બદલ્યું છે) જ્યારે પોતાના સાથી મહેશ (નામ બદલ્યું છે) સાથે હોટેલના રૂમમાં હતો, ત્યારે મૃતકે ત્રીજા યુવકને પણ ફોન તથા મેસેજ કરીને રૂમ પર બોલાવ્યો હતો. જેથી ઘટના સમયે રૂમમાં ત્રણેય સમલૈંગિક યુવકો હાજર હતા. વધુમાં, તપાસ દરમિયાન મૃતકના સાથી પાર્ટનર મહેશે આ સમયગાળા દરમિયાન વાયગ્રાની ગોળીઓ લીધી હોવાનું પણ બહાર આવ્યું છે, જેના કારણે સમગ્ર મામલો વધુ રહસ્યમય બન્યો છે.
જાણો શું બની હતી સમગ્ર ઘટના?
પોલીસ સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, પાણીગેટ ખાટકીવાડ વિસ્તારના રહેવાસી યુનુસ અને ભાયલી ગામના મહેશ આશરે 4 મહિના પહેલાં ડેટિંગ એપ 'ગ્રીન્ડર' (Grindr) મારફતે એકબીજાના સંપર્કમાં આવ્યા હતા. બંને વચ્ચે અવારનવાર વાતો થતી હતી અને બુધવારે મોડી રાત્રે તેમણે મળવાનું નક્કી કર્યું હતું. ત્યારબાદ મોડી રાત્રે ૩ વાગ્યે દાંડિયા બજાર સ્થિત 'હોટેલ વિન્ટેજ ઈન' ખાતે આવીને રૂમ નંબર 304 બુક કરાવ્યો હતો. રાત્રિ દરમિયાન અચાનક આ રૂમનો વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો હતો. અંધારામાં વોશરૂમ જતી વખતે યુનુસને પગમાં ઠોકર વાગતાં તે નીચે પટકાઈ પડ્યો હતો, જેના કારણે તેના માથા તથા કપાળના ભાગે ઈજાઓ થઈ હતી. લાઈટ ન હોવાની ફરિયાદ મળતાં જ હોટલના સ્ટાફે તાત્કાલિક બંને યુવકોને રૂમ નંબર ૩૦૨માં શિફ્ટ કરી આપ્યા હતા.
ત્યારબાદ સવારે અંદાજે 7 વાગ્યાના સુમારે મહેશ અચાનક ગભરાયેલી હાલતમાં બૂમાબૂમ કરતો હોટલના રિસેપ્શન કાઉન્ટર પર દોડી આવ્યો હતો અને યુનુસની તબિયત ભારે લથડી હોવાથી 108 એમ્બ્યુલન્સ બોલાવવા વિનંતી કરી હતી. હોટલ સ્ટાફે તુરંત 108 ઈમરજન્સી અને સ્થાનિક પોલીસને જાણ કરી હતી. જોકે, પેરામેડિકલ ટીમ અને પોલીસની ટુકડી ઘટનાસ્થળે પહોંચી ત્યારે યુનુસનું મૃત્યુ થઈ ચૂક્યું હતું. પોલીસે મૃતદેહનો કબજો મેળવીને સયાજી હોસ્પિટલ (SSG) ખાતે પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડ્યો હતો.
FSL અને વિસેરા રિપોર્ટ બાદ જ સચોટ કારણ સ્પષ્ટ થશે
આ ચકચારી કેસ અંગે ACP અશોક રાઠવાએ જણાવ્યું હતું કે, મૃતકની સાથે રૂમમાં હાજર રહેલા સાથી યુવકના શરીર પર કોઈ ઝપાઝપી કે મોટો ઘર્ષણ કે ઈજાના નિશાન મળ્યા નથી. બંને યુવકો પરિણીત હતા અને તાજેતરમાં જ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી એકબીજાના સંપર્કમાં આવ્યા હતા. આથી, બંનેના પરિવારો પણ આ પ્રકારના સંબંધથી સંપૂર્ણ અજાણ હોવાથી ભારે સ્તબ્ધ થઈ ગયા છે.
હાલમાં રાવપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે અકસ્માતે મોતનો ગુનો દાખલ કરીને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. મોતના ચોક્કસ કારણ સુધી પહોંચવા માટે FSL (ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી) રિપોર્ટ અને વિસેરા કેમિકલ એનાલિસિસનો રિપોર્ટ અત્યંત મહત્વનો પૂરવાર થશે. પોલીસ હાલમાં મૃતકે દારૂ, ડ્રગ્સ કે વાયગ્રા જેવી દવાઓનું સેવન કર્યું હતું કે કેમ તે તમામ પાસાઓ પર તબીબી અને ફોરેન્સિક તપાસ ચલાવી રહી છે.