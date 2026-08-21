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  • /રૂમમાં 2 નહિ 3 ગે યુવકો હતા, પાર્ટનરે વાયગ્રા લીધાનું ખુલ્યું, હવે દારૂ-ડ્રગ્સની તપાસ શરૂ, વડોદરાની હોટલમાં સમલૈંગિક યુવકના મોત મુદ્દે મોટો ખુલાસો

"રૂમમાં 2 નહિ 3 ગે યુવકો હતા, પાર્ટનરે વાયગ્રા લીધાનું ખુલ્યું, હવે દારૂ-ડ્રગ્સની તપાસ શરૂ", વડોદરાની હોટલમાં સમલૈંગિક યુવકના મોત મુદ્દે મોટો ખુલાસો

Vadodara Hotel Gay Youth Death Mystery: વડોદરાના દાંડિયા બજાર વિસ્તારમાં આવેલી 'હોટેલ વિન્ટેજ ઈન'માં એક પરિણીત ગે યુવકનો શંકાસ્પદ હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવતા ભારે ચકચાર મચી જવા પામી છે. પરંતુ, પોલીસ તપાસમાં એક ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. આ ઘટના સમયે રૂમમાં બે નહીં પરંતુ ત્રણ સમલૈંગિક યુવકો હતા. રાવપુરા પોલીસે મોતનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે 'કોઝ ઓફ ડેથ' હાલ પેન્ડિંગ રાખવામાં આવ્યું છે.

Published: Aug 21, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 11:53 AM IST
"રૂમમાં 2 નહિ 3 ગે યુવકો હતા, પાર્ટનરે વાયગ્રા લીધાનું ખુલ્યું, હવે દારૂ-ડ્રગ્સની તપાસ શરૂ", વડોદરાની હોટલમાં સમલૈંગિક યુવકના મોત મુદ્દે મોટો ખુલાસો

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"રૂમમાં 2 નહિ 3 ગે યુવકો હતા, પાર્ટનરે વાયગ્રા લીધાનું ખુલ્યું, હવે દારૂ-ડ્રગ્સની...
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