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ચકચારી સ્વીટી પટેલ હત્યાકાંડમાં ઐતિહાસિક ચુકાદો: માજી PI અજય દેસાઈને આજીવન કેદ, કિરીટસિંહ જાડેજાને 5 વર્ષની સજા

Sweety Patel Case Verdict: રાજ્યભરમાં ભારે ચકચાર જગવનારા ચર્ચિત સ્વીટી પટેલ મર્ડર કેસમાં અદાલતે એક મહત્વપૂર્ણ અને કડક ચુકાદો આપ્યો છે. એસઓજી (SOG) પીઆઈ અજય દેસાઈને પોતાની પત્નીની નિર્મમ હત્યાના ગુનામાં દોષિત ઠેરવી આજીવન કેદની સજા તથા રૂ. ૨ લાખનો દંડ ફટકાર્યો છે. આ ઉપરાંત, ગુનાના પુરાવાનો નાશ કરવામાં અને લાશનો નિકાલ કરવામાં મદદ કરનાર હોટલ માલિક કિરીટસિંહ જાડેજાને પણ કોર્ટે ૫ વર્ષની સખત કેદ અને રૂ. ૨ લાખના દંડની સજા સંભળાવી છે.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 15, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:50 AM IST
ચકચારી સ્વીટી પટેલ હત્યાકાંડમાં ઐતિહાસિક ચુકાદો: માજી PI અજય દેસાઈને આજીવન કેદ, કિરીટસિંહ જાડેજાને 5 વર્ષની સજા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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