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'તારામાં ડાકણ બેઠી છે' કહીને તાંત્રિક વિધિના નામે ભૂવાએ આચર્યું હતું ગંદું કામ, 6 મહિના પહેલા યુવતીના મોત બાદ મોટો ખુલાસો

Vadodara News: વડોદરાના તુલસીવાડી વિસ્તારમાં રહેતી એક યુવતી અવારનવાર બીમાર રહેતી હોવાથી તેનો પરિવાર છાણી રોડ પર રહેતા એક તાંત્રિક પાસે ગયો હતો. આ તાંત્રિકે 'તારામાં ડાકણ બેઠી છે' તેવો ડર બતાવીને વિધિના નામે યુવતી સાથે શારીરિક અડપલાં કર્યા હતા અને પરિવાર પાસેથી નાણાં પણ પડાવ્યા હતા. આ માનસિક અને શારીરિક ત્રાસથી કંટાળીને પીડિત યુવતીએ 6 મહિના પહેલાં મોતને વ્હાલું કરી લીધો હતો. તાજેતરમાં યુવતીનો મોબાઈલ ફોન એફએસએલ (FSL) માં તપાસ અર્થે મોકલવામાં આવતા તેની વોટ્સએપ ચેટના આધારે આ સમગ્ર મામલાનો ભાંડો ફૂટ્યો હતો.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 19, 2026, 09:56 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:56 AM IST
'તારામાં ડાકણ બેઠી છે' કહીને તાંત્રિક વિધિના નામે ભૂવાએ આચર્યું હતું ગંદું કામ, 6 મહિના પહેલા યુવતીના મોત બાદ મોટો ખુલાસો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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