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હાઈરાઈઝ બિલ્ડિંગોમાં રહેતા વાલીઓ માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો: વડોદરાના ગોત્રીમાં 9મા માળેથી નીચે પટકાતા 2 વર્ષના માસૂમનું કરુણ મોત

Vadodara News: હાઈરાઈઝ બિલ્ડિંગોમાં રહેતા વાલીઓ માટે લાલબત્તી સમાન એક અત્યંત કરુણ દુર્ઘટના ગોત્રી વિસ્તારની શિવાલય હાઈટ્સમાં સામે આવી છે. અહીં મૌર્ય પરિવારનો ૨ વર્ષનો માસૂમ લાડકવાયો અંશ રમતા રમતા અચાનક સીડીઓના ખુલ્લા ભાગમાંથી ૯મા માળેથી નીચે પટકાયો હતો. બાળકને ગંભીર હાલતમાં તાત્કાલિક GMERS હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો. એકના એક વ્હાલસોયા પુત્રના આકસ્મિક મૃત્યુથી મૌર્ય પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે અને ભારે અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે. આ ઘટના સંદર્ભે ગોત્રી પોલીસે પોસ્ટમોર્ટમ સહિતની આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 08, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:14 AM IST
હાઈરાઈઝ બિલ્ડિંગોમાં રહેતા વાલીઓ માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો: વડોદરાના ગોત્રીમાં 9મા માળેથી નીચે પટકાતા 2 વર્ષના માસૂમનું કરુણ મોત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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