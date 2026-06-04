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વડોદરા હિબકે ચઢ્યું! લોકોની આંખોમાં આંસુ, વડોદરા રાજકારણના ભીષ્મ પિતામહ અંનતની સફરે..

Vadodara News: માંજલપુરના ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલની આજે કરાશે અંતિમવિધિ. 2 તારીખ ના બપોરના સમયે તબિયત નાદુરસ્ત હોવાના કારણે સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા . અમદાવાદી પોળના નિવાસસ્થાનેથી સવારે 10.30 વાગે અંતિમ યાત્રા નીકળશે. સવારે 9 થી 10.30 સુધી અંતિમ દર્શન માટે નશ્વર દેહ મુકાશે. ખાસવાડી સ્મશાનમાં અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 04, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 10:19 AM IST
વડોદરા હિબકે ચઢ્યું! લોકોની આંખોમાં આંસુ, વડોદરા રાજકારણના ભીષ્મ પિતામહ અંનતની સફરે..

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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