/વડોદરા હિબકે ચઢ્યું! લોકોની આંખોમાં આંસુ, વડોદરા રાજકારણના ભીષ્મ પિતામહ અંનતની સફરે..

Vadodara News: વડોદરાના રાજકારણના ભીષ્મ પિતામહ અને માંજલપુર વિધાનસભા બેઠકના વરિષ્ઠ ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલનું નિધન થતાં સમગ્ર ગુજરાત અને વડોદરા ભાજપમાં શોકની કાલીમા છવાઈ ગઈ છે. ગત ૨ તારીખના રોજ બપોરના સમયે તબિયત નાદુરસ્ત હોવાના કારણે તેમણે સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. આજે તેમના પાર્થિવ દેહની અંતિમવિધિ સંપૂર્ણ સરકારી સન્માન સાથે કરવામાં આવશે.
અંતિમ દર્શન અને અંતિમ યાત્રાનું આયોજન
સ્વર્ગસ્થ ધારાસભ્યના અંતિમ દર્શન માટે અને તેમની અંતિમ યાત્રા માટે વહીવટી તંત્ર અને પરિવાર દ્વારા ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આજે સવારે 9 થી 10.30 વાગ્યા સુધી તેમનો નશ્વર દેહ સામાન્ય જનતા અને કાર્યકરો માટે અંતિમ દર્શન માટે મૂકવામાં આવ્યો છે. સવારે 10.30 વાગ્યે તેમના અમદાવાદી પોળ સ્થિત નિવાસસ્થાનેથી અંતિમ યાત્રા નીકળશે. વડોદરાના ખાસવાડી સ્મશાનગૃહ ખાતે તેમના અંતિમ સંસ્કાર સંપૂર્ણ રાજકીય અને સરકારી સન્માન સાથે કરવામાં આવશે.
મંદિરોમાં દર્શનની વ્યવસ્થા અને ચુસ્ત બંદોબસ્ત
યોગેશ પટેલની ધાર્મિક આસ્થાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, મહાદેવ મંદિર સહિત શહેરના અન્ય 5 પ્રમુખ મંદિરોમાં પણ દર્શનની વિશેષ વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી છે. અંતિમ યાત્રામાં હજારોની સંખ્યામાં સમર્થકો અને નાગરિકો જોડાવાના હોવાથી, વડોદરા પોલીસ દ્વારા સુરક્ષા અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થા સુચારુ રૂપે જળવાઈ રહે તે માટે ખાસ ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે.
રાજ્યના મંત્રીઓ અને દિગ્ગજ નેતાઓ આપશે હાજરી
યોગેશ પટેલના અંતિમ સંસ્કારમાં રાજ્ય સરકાર અને સંગઠનના અગ્રણી નેતાઓ હાજરી આપી રહ્યા છે. ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા અને રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી આજે વડોદરામાં યોજાનારી અંતિમવિધિમાં હાજરી આપી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પવા માટે વડોદરા જવા રવાના થઈ ચૂક્યા છે. આ ઉપરાંત, આગામી દિવસોમાં યોજાનારા સ્વર્ગસ્થ યોગેશ પટેલના બેસણામાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ જાતે હાજર રહીને શોકગ્રસ્ત પરિવારને સાંત્વના પાઠવશે.