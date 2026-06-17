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વડોદરા નજીક ગોઝારો અકસ્માત; 7 લોકોની મરણચીસોથી ગૂંજ્યો વિસ્તાર, પતરા કાપીને 26 લોકોને બચાવાયા

Vadodara Bus Truck Accident: વડોદરાના કોટમ્બી સ્ટેડિયમ નજીક ટ્રક અને લક્ઝરી બસ વચ્ચે ભયાનક અકસ્માત સર્જાયો છે. શહેરના SSG હોસ્પિટલ ઇજાગ્રસ્તોથી બેડ ઉભરાયા છે. રાજસ્થાનથી સુરત જતી બાલાજી ટ્રાવેલ્સની બસ ટ્રક સાથે ધડાકાભેર અથડાઈ હતી. જે અકસ્માતમાં 7ના મોત અને 26 ઇજાગ્રસ્તોને સયાજી હોસ્પિટલ ખસેડાયા હતા. એસએસજી હોસ્પિટલ ખાતે 5 લોકોના મૃતદેહ લવાયા છે. બસમાં ફસાયેલા અન્ય મુસાફરોને બહાર કાઢવા યુદ્ધના ધોરણે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરાઈ રહ્યું છે. SDRF, NDRF અને ફાયર વિભાગની ટીમો ઘટનાસ્થળે દોડી રેસ્ક્યુ ચાલુ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 17, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:54 AM IST
વડોદરા નજીક ગોઝારો અકસ્માત; 7 લોકોની મરણચીસોથી ગૂંજ્યો વિસ્તાર, પતરા કાપીને 26 લોકોને બચાવાયા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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