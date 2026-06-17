/વડોદરા નજીક ગોઝારો અકસ્માત; 7 લોકોની મરણચીસોથી ગૂંજ્યો વિસ્તાર, પતરા કાપીને 26 લોકોને બચાવાયા

Vadodara Bus Truck Accident: વડોદરાના કોટમ્બી સ્ટેડિયમ અને મછલીપૂરા ગામ નજીક એક અત્યંત હૃદયદ્રાવક અને ભયાનક માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો છે. રાજસ્થાનના બાંસવાડાથી સુરત તરફ જઈ રહેલી બાલાજી ટ્રાવેલ્સની લક્ઝરી બસ રોડ પર ઊભેલી એક ટ્રક પાછળ ધડાકાભેર ઘૂસી ગઈ હતી. આ ભીષણ અકસ્માતમાં પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર 7 જેટલા લોકોના કમકમાટીભર્યા મોત નીપજ્યા છે, જ્યારે 26થી વધુ મુસાફરો ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. અકસ્માત એટલો જોરદાર હતો કે બસનો કચ્ચરઘાણ નીકળી ગયો હતો અને ચીસાચીસથી સમગ્ર વિસ્તાર ગૂંજી ઉઠ્યો હતો.
યુદ્ધના ધોરણે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન: NDRF અને SDRFની ટીમો ઘટનાસ્થળે
અકસ્માતની જાણ થતાં જ વડોદરા પોલીસ, ફાયર ફાઇટરની ટીમ સહિત NDRF અને SDRFની ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી. બસની બોડી કાપીને અંદર ફસાયેલા મુસાફરોને બહાર કાઢવા માટે યુદ્ધના ધોરણે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. વહીવટી તંત્ર દ્વારા ભારે જહેમત બાદ મુસાફરોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. ઘટનાસ્થળેથી અત્યાર સુધીમાં કેટલાક મૃતદેહોને બહાર કાઢી પીએમ અર્થે ખસેડાયા છે, જ્યારે હજુ પણ બચાવ કામગીરી સતત ચાલુ છે.
SSG હોસ્પિટલના બેડ ઇજાગ્રસ્તોથી ઉભરાયા, ડેપ્યુટી મેયર દોડી આવ્યા
તમામ 26 જેટલા ઇજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર માટે વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલ (SSG) ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે. અકસ્માતની ગંભીરતાને જોતાં હોસ્પિટલના ઇમરજન્સી વોર્ડના બેડ ઇજાગ્રસ્તોથી ઉભરાઈ ગયા છે. હોસ્પિટલ ખાતે અત્યાર સુધીમાં 5 લોકોના મૃતદેહ લાવવામાં આવ્યા છે. ઘટનાની ગંભીરતાને પગલે વડોદરા પાલિકાના ડેપ્યુટી મેયર આદિત્ય પટેલ પણ તાત્કાલિક SSG હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચ્યા હતા અને ઇજાગ્રસ્તોની સારવાર અંગે તબીબો સાથે સમીક્ષા કરી જરૂરી સૂચનાઓ આપી હતી. હોસ્પિટલના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ઇજાગ્રસ્તો પૈકી કેટલાક મુસાફરોની સ્થિતિ અત્યંત ગંભીર હોવાથી મોતના આંકડામાં હજુ પણ વધારો થવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે.
કોટમ્બી વિસ્તારમાં ભારે ટ્રાફિક જામ
આ ભયાનક અકસ્માતને પગલે કોટમ્બી અને મછલીપૂરા વિસ્તારના હાઈવે પર ભારે અરેરાટીનો માહોલ સર્જાયો હતો. અકસ્માતગ્રસ્ત વાહનો અને બચાવ કામગીરીને કારણે હાઈવે પર કિલોમીટરો લાંબો ભારે ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો. પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને વાહનોને ડાયવર્ટ કરી ટ્રાફિક હળવો કરવાની કામગીરી હાથ ધરી છે. ઉપરી અધિકારીઓ સહિતનો કાફલો હાલ ઘટનાસ્થળે અને હોસ્પિટલ ખાતે વ્યવસ્થા જાળવવામાં જોતરાયો છે.