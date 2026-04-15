મતદાન પહેલા જ અમદાવાદમાં કોંગ્રેસે 4 બેઠકો ગુમાવી; વડોદરામાં કોંગી ઉમેદવાર કનુભાઈ પ્રજાપતિએ કર્યો મોટો ખેલ!

Gujarat Local Body Election: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં ફોર્મ પરત ખેંચવાના અંતિમ દિવસે ગુજરાતના રાજકારણમાં ભારે ડ્રામા જોવા મળ્યો હતો. વડોદરા અને અમદાવાદમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવારોએ છેલ્લી ઘડીએ ફોર્મ પરત ખેંચતા કે સંપર્ક વિહોણા થતા પક્ષની હાલત કફોડી બની છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 15, 2026, 12:27 PM IST

Gujarat Local Body Election: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં આજે ફોર્મ પરત ખેંચવાનો છેલ્લો દિવસ છે અને બપોર બાદ ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ જશે. પરંતુ તે પહેલા કોંગ્રેસની એક સાંધે ત્યાં તેર તૂટે જેવી હાલત થઈ છે. આજે વહેલી સવારથી જ વડોદરા અને અમદાવાદમાં કોંગ્રેસને એકપછી એક મોટા ઝટકા મળી રહ્યો છે. અનેક બેઠકો પર ભાજપનો વિજય નિશ્ચિત જણાઈ રહ્યો છે.

વડોદરા: કલેક્ટર કચેરીએ હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા અને તોડફોડ
વડોદરામાં વોર્ડ નંબર 11ના કોંગ્રેસ ઉમેદવાર કનુભાઈ પ્રજાપતિએ અચાનક ફોર્મ પરત ખેંચી લેતા રાજકીય ભૂકંપ સર્જાયો હતો. કનુભાઈ જ્યારે ફોર્મ પરત ખેંચવા કલેક્ટર કચેરી પહોંચ્યા ત્યારે કોંગ્રેસના કાર્યકરોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો. કલેક્ટર કચેરીની બહાર જ કનુભાઈની ગાડીમાં ઉગ્ર વિરોધ સાથે તોડફોડ કરવામાં આવી હતી. કોંગ્રેસે આક્ષેપ કર્યો છે કે ભાજપ સત્તાના જોરે અને સામ-દામ-દંડ-ભેદની નીતિ અપનાવીને ચૂંટણી જીતવા માટે આ પ્રકારના ખેલ કરી રહી છે. બીજી તરફ, વોર્ડ નંબર 2માં પણ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ભૂમિબેન પ્રજાપતિ સંપર્ક વિહોણા થતા કોંગ્રેસ છાવણીમાં દોડધામ મચી ગઈ છે.

અમદાવાદમાં કોંગ્રેસના હાથમાંથી 4 બેઠકો સરકી
અમદાવાદમાં તો મતદાન પહેલા જ કોંગ્રેસે મોટી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. શહેરના અલગ-અલગ વોર્ડમાં ઉમેદવારોએ ફોર્મ ખેંચતા ભાજપને સીધો ફાયદો થયો છે. થલતેજ વોર્ડમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર રમીલાબેન ઠાકોરે ફોર્મ પરત ખેંચતા અહીં ભાજપના ઉમેદવાર રીટાબેન ઠાકોર બિનહરીફ વિજેતા જાહેર થયા છે. જ્યારે સરખેજ વોર્ડમાં કોંગ્રેસને એક નહીં પણ બે ઝટકા લાગ્યા છે. પહેલા ભરતભાઈ ભરવાડે ફોર્મ ખેંચ્યું હતું અને હવે વારિસ સૈયદે પણ પીછેહટ કરતા આ બેઠક પર કોંગ્રેસનું પત્તું કપાઈ ગયું છે. વાસણા વોર્ડમાં ઓબીસી મહિલા ઉમેદવારનું ફોર્મ સમયસર ન ભરાતા આ બેઠક પણ કોંગ્રેસના હાથમાંથી જતી રહી છે.

બિનહરીફ બેઠકોનો વધી શકે છે આંકડો 
આજે ફોર્મ પરત ખેંચવાનો છેલ્લો દિવસ હોવાથી બપોરે ત્રણ વાગ્યા સુધીમાં હજુ પણ વધુ ઉથલપાથલ થવાની શક્યતા છે. અમદાવાદ અને વડોદરા ઉપરાંત રાજ્યના અન્ય ભાગોમાં પણ અપક્ષ ઉમેદવારો અને નાના પક્ષોના ઉમેદવારો પીછેહટ કરી રહ્યા છે. કોંગ્રેસે આક્રોશ સાથે જણાવ્યું હતું કે ભાજપ લોકશાહીની હત્યા કરી રહ્યું છે. અમારા ઉમેદવારોને ડરાવી-ધમકાવી કે લાલચ આપીને ફોર્મ પરત ખેંચાવાય રહ્યા છે." ચૂંટણી પહેલાના આ 'રાજકીય સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક' થી મતદારોમાં પણ ભારે ચર્ચા જાગી છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

