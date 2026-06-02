/મોંઘવારીનો વધુ એક ડામ: વડોદરા ગેસ કંપનીએ PNGના ભાવમાં કર્યો વધારો, ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાયું

Vadodara News: મોંઘવારીના મારથી પીડાતી જનતાને વધુ એક જબરદસ્ત ઝટકો મળ્યો છે. સંસ્કારી નગરી કહેવાતા વડોદરાના નાગરિકો માટે ઘરવપરાશના ગેસના બિલમાં વધારો થતાં ખિસ્સા ખાલી થવાનો વારો આવ્યો છે. વડોદરા ગેસ કંપની લિમિટેડ (VGL) દ્વારા પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ (PNG)ના ભાવમાં ઝીંકાયેલા વધારાને કારણે સામાન્ય અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારોમાં ભારે નારાજગી જોવા મળી રહી છે.
પ્રતિ કિલોએ 2 રૂપિયા નો વધારો ઝીંકાયો
મળતી માહિતી મુજબ, ગેસ કંપનીએ PNGના ભાવમાં પ્રતિ કિલોએ 2 રૂપિયાનો વધારો ઝીંક્યો છે. આ ભાવ વધારા બાદ નવો દર અમલી બની ગયો છે. તમને જણાવી દઈએ કે જૂનો ભાવ 54.32 પ્રતિ કિલો હતો, જે હવે ભાવ વધારો થયા બાદ નવો ભાવ 56.42 પ્રતિ કિલો થયો છે.
9.93 લાખ ગ્રાહકો પર 1.20 કરોડનો માસિક બોજ
વડોદરા ગેસ કંપનીના આ નિર્ણયની સીધી અસર શહેરના લાખો પરિવારો પર પડવાની છે. શહેરમાં અંદાજે 9.93 લાખ જેટલા રાંધણ ગેસના ગ્રાહકો નોંધાયેલા છે. આ ભાવ વધારાને કારણે વડોદરાના નાગરિકો પર દર મહિને અંદાજ 1.20 કરોડનો વધારાનો આર્થિક બોજ આવી પડશે.
ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાયું
નોંધનીય બાબત એ છે કે વડોદરા ગેસ કંપની દ્વારા એક જ મહિનામાં આ બીજી વખત ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. શાકભાજી, તેલ અને અન્ય જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓના આસમાને આંબતા ભાવ વચ્ચે ગેસના દરમાં સતત થઈ રહેલા વધારાને કારણે ગૃહિણીઓનું ઘરનું બજેટ સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગયું છે.
નોંધનીય છે કે, સ્થાનિક નાગરિકોનું કહેવું છે કે, એક તરફ આવક મર્યાદિત છે અને બીજી તરફ કંપનીઓ દ્વારા અવારનવાર ઝીંકાતા ભાવવધારાને કારણે મધ્યમ વર્ગ માટે જીવવું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે.