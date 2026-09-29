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મુંબઈની હોટલમાં વડોદરાની યુવતી પર સામૂહિક દુષ્કર્મનો પ્રયાસ: વાપીમાં સારવાર દરમિયાન ઘટનાનો ફૂટ્યો ભાંડો!

Vadodara News: વડોદરાની એક યુવતી સાથે મુંબઈની એક હોટલમાં સામૂહિક દુષ્કર્મ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હોવાની ચકચારી ઘટના સામે આવી છે. આ શરમનાક કરતૂતમાં વડોદરા અને સુરતના પાંચ વિધર્મી યુવકો સામેલ હોવાનું ખૂલ્યું છે. આરોપીઓએ મુંબઈની હોટલમાં યુવતીને કોઈ નશીલા પદાર્થનું સેવન કરાવીને તેના પર દુષ્કર્મ આચરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 29, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 01:16 PM IST
મુંબઈની હોટલમાં વડોદરાની યુવતી પર સામૂહિક દુષ્કર્મનો પ્રયાસ: વાપીમાં સારવાર દરમિયાન ઘટનાનો ફૂટ્યો ભાંડો!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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