/વડોદરામાં અજીબો ગરીબ કિસ્સો! શૌચાલયમાં બીડી સળગાવવી આધેડને ભારે પડી! દીવાસળી પેટાવતા જ જોરદાર ભડકો, ગંભીર રીતે દાઝ્યા

Vadodara News: સંસ્કારી નગરી વડોદરાના સલાટવાડા વિસ્તારમાંથી એક ચોંકાવનારી અને દર્દનાક ઘટના સામે આવી છે. અહીં શૌચાલયમાં બીડી સળગાવવાની એક નાની ભૂલ આધેડ વયના નાગરિક માટે અત્યંત ભારે પડી છે. ગેસ પાઇપલાઇનમાં લીકેજના કારણે શૌચાલયમાં ગેસ ભરાયેલો હોવાથી બીડી સળગાવતાની સાથે જ જોરદાર ભડકો થયો હતો, જેમાં આધેડ ગંભીર રીતે દાઝી ગયા છે.
શું હતી સમગ્ર ઘટના?
મળતી માહિતી મુજબ, વડોદરાના સલાટવાડા વિસ્તારમાં આવેલી તુલસીબાઈની ચાલમાં હરિચરણ શર્મા નામના આધેડ રહે છે. તેઓ રોજિંદી ક્રિયા માટે ઘરના શૌચાલયમાં ગયા હતા. શૌચાલયમાં ગયા બાદ તેમણે જેવી જ બીડી સળગાવવા માટે દીવાસળી પેટાવી, કે તુરંત જ આખા શૌચાલયમાં જોરદાર ભડકો થયો હતો. અચાનક થયેલા આ ભડકા અને આગની લપેટમાં આવી જતાં હરિચરણ શર્મા ગંભીર રીતે દાઝી ગયા હતા. ભડકાનો અવાજ અને પીડિતની ચીસાચીસ સાંભળીને આસપાસના રહિશો તથા પરિજનો તુરંત જ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા.
સયાજી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ
ઘટનાને પગલે ચાલમાં ભારે અફરાતફરી અને ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. સ્થાનિકોએ તાત્કાલિક મદદ હાથ ધરી ગંભીર રીતે દાઝી ગયેલા હરિચરણ શર્માને વધુ સારવાર અર્થે વડોદરાની એસ.એસ.જી. (સયાજી) હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડ્યા હતા. હાલમાં ડોક્ટરોની ટીમ દ્વારા તેમની સઘન સારવાર કરવામાં આવી રહી છે.
ગેસ પાઇપલાઇનનું લીકેજ, આગ લાગવાનું પ્રાથમિક કારણ
પ્રાથમિક અનુમાન મુજબ, આ અકસ્માત શૌચાલયમાં ગેસ ભરાઈ જવાના કારણે સર્જાયો હતો. મળતી વિગતો અનુસાર, સ્થાનિક વિસ્તારમાં થોડા દિવસો અગાઉ જ ગેસની નવી પાઇપલાઇન નાખવાની કામગીરી કરવામાં આવી હતી. આ પાઇપલાઇનમાંથી જ કોઈ જગ્યાએથી ગેસનું લીકેજ થઈ રહ્યું હતું અને તે ગેસ ગુપ્ત રીતે શૌચાલયની બંધ જગ્યામાં એકત્રિત થયો હતો. જેવા જ હરિચરણ શર્માએ બીડી સળગાવી, સ્પાર્ક થતાં જ ગેસે તરત જ આગ પકડી લીધી હતી અને ધડાકા સાથે ભડકો થયો હતો.