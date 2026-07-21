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વડોદરામાં અજીબો ગરીબ કિસ્સો! શૌચાલયમાં બીડી સળગાવવી આધેડને ભારે પડી! દીવાસળી પેટાવતા જ જોરદાર ભડકો, ગંભીર રીતે દાઝ્યા

Vadodara News: સંસ્કારી નગરી વડોદરાના સલાટવાડા વિસ્તારમાંથી એક ચોંકાવનારી અને દર્દનાક ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં શૌચાલયમાં બીડી સળગાવવી એક વ્યક્તિને ભારે પડી ગઈ હતી. બીડી સળગાવતાની સાથે જ શૌચાલયમાં અચાનક મોટો ભડકો થયો હતો, જેમાં આધેડ ગંભીર રીતે દાઝી ગયા હતા.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 21, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:23 AM IST
વડોદરામાં અજીબો ગરીબ કિસ્સો! શૌચાલયમાં બીડી સળગાવવી આધેડને ભારે પડી! દીવાસળી પેટાવતા જ જોરદાર ભડકો, ગંભીર રીતે દાઝ્યા
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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