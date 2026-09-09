"મોદીજી...તમે મારા પપ્પાના ભગવાન છો! આજે મેં તમને રૂબરૂ જોયા...", વડોદરામાં PM મોદીને જોઈને ભાવુક થઈ યુવતી

Junagadh Gold Medallist Vishwa: એક નાનકડા ગામમાંથી વડોદરા સુધીની સફર અને સામે ઊભેલી દેશની સૌથી પ્રભાવશાળી વ્યક્તિ જૂનાગઢના માળિયા હાટીના તાલુકાની વિશ્વા હિતેશભાઈ વાડોયા માટે 8 સપ્ટેમ્બરની સાંજ માત્ર એક મુલાકાત નહોતી, પણ પેઢીઓથી સંવાયેલા વિશ્વાસનો જીવંત પુરાવો હતી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પોતાની નજર સામે જોઈને છલકાઈ ગયેલી એ આંખોમાં માત્ર લાગણીઓ નહોતી, પરંતુ એક સામાન્ય ભારતીય પરિવારની એ શ્રદ્ધા હતી જેમાં નેતાને પિતાના સ્થાન પર રાખીને 'ભગવાન' સમાન પૂજવામાં આવે છે. "મોદીજી તમે મારા પિતાના ભગવાન છો..." આ વાક્ય માત્ર એક ભાવુક શબ્દપ્રયોગ નથી, પરંતુ એ ઊંડા માનસિક જોડાણની ઝાંખી છે જે ભારતના નાના ગામડાઓમાં આજે પણ જોવા મળે છે. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલો એ વીડિયો માત્ર એક ક્ષણિક ટ્રેન્ડ નથી, પણ એ વાતની સાક્ષી પૂરે છે કે રાજકારણ અને સત્તાથી પર થઈને જ્યારે એક સામાન્ય નાગરિકનું સ્વપ્ન પૂરું થાય છે, ત્યારે એ ક્ષણ ઇતિહાસના કોઈ દસ્તાવેજ કરતાં પણ વધુ જીવંત અને સ્પર્શક્ષમ બની જાય છે.
'ગામમાં છોકરીઓને રમતગમતમાં ભાગ લેવા દેવાતો નહોતો'
નેશનલ ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ વિશ્વાએ જણાવ્યું કે તેના ગામમાં છોકરીઓને રમતગમતમાં ભાગ લેવાની મંજૂરી નહોતી. આમ છતાં, તેના પિતાએ તેને 'ખેલ મહાકુંભ'માં પ્રવેશ અપાવ્યો, જે તેની કારકિર્દી માટે સૌથી મોટો ટર્નિંગ પોઈન્ટ સાબિત થયો.
ટૂર્નામેન્ટ્સથી લઈને ચેસ કોચ બનવા સુધીની સફર
વિશ્વાએ ત્યારબાદ રાજ્ય, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય FIDE-રેટેડ ચેસ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લીધો હતો. હાલમાં તે સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત (SAG) સાથે ચેસ કોચ તરીકે પોતાની સફળ કારકિર્દી બનાવી રહી છે.
'ખેલ મહાકુંભને કારણે સરકારી નોકરી મળી'
જૂનાગઢના એક નાના ગામમાંથી આવતી 23 વર્ષીય વિશ્વા માટે PM મોદીને આટલી નજીકથી જોવા એ એક અવિસ્મરણીય ક્ષણ હતી. વિશ્વાના પિતા હિતેશભાઈ વડોદિયાએ તેની રમતગમતની સફરમાં સતત સપોર્ટ કર્યો છે. વિશ્વાએ કહ્યું, "વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલો ખેલ મહાકુંભ મારી કારકિર્દીમાં સંજીવની સમાન સાબિત થયો. આ પહેલે મને માત્ર રમતગમતમાં આગળ વધવાની તક જ નથી આપી, પરંતુ આ ક્ષેત્રમાં નોકરી મેળવવામાં પણ મદદ કરી છે."
'ખેલ મહાકુંભ વગર મારી આ સફર અશક્ય હતી'
વાયરલ વીડિયોમાં વિશ્વા કહે છે, "હું જૂનાગઢના માળિયા હાટીના તાલુકાના એક નાના ગામમાંથી આવું છું. મોદીજી, તમે મારા પિતાના ભગવાન છો અને તમને રૂબરૂ મળવાનું મારું સપનું હતું, જે આજે પૂરું થયું છે. હું આજે જે કંઈ પણ છું અને જીવનમાં જે સફળતા મેળવી છે તે 'ખેલ મહાકુંભ' યોજનાને આભારી છે. જો ગુજરાતમાં ખેલ મહાકુંભ શરૂ ન થયો હોત, તો મારી રમતગમતની સફર ક્યારેય શક્ય ન બની હોત."
'સરકારે મારો અભ્યાસ અને રમતગમતનો તમામ ખર્ચ ભોગવ્યો'
વિશ્વાએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "મારા જેવા નાના ગામડાંના ખેલાડીઓ માટે રમતગમતમાં આગળ વધવા માટે કોઈ પ્લેટફોર્મ કે સુવિધાઓ નહોતી. જોકે, સરકારની DLSS યોજના અને ખેલ મહાકુંભ દ્વારા મારો અભ્યાસ અને રમતગમતનો તમામ ખર્ચ સરકારે ભોગવ્યો હતો. યુવાનો અને રમતગમત પ્રોત્સાહન માટે મોદીજીએ કરેલા કાર્યો બદલ હું તેમની હૃદયપૂર્વક આભારી છું."