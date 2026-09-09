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"મોદીજી...તમે મારા પપ્પાના ભગવાન છો! આજે મેં તમને રૂબરૂ જોયા...", વડોદરામાં PM મોદીને જોઈને ભાવુક થઈ યુવતી

Junagadh Gold Medallist Vishwa: જૂનાગઢના માળિયા હાટીના તાલુકાના નાના એવા ગામની વિશ્વા હિતેશભાઈ વડોદિયા 8 સપ્ટેમ્બરે વડોદરામાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ખૂબ નજીકથી જોઈને ભાવુક થઈ ગઈ હતી. આંખોમાં અશ્રુ સાથે વિશ્વાએ જણાવ્યું હતું કે, "આજે મેં મારા ભગવાનના દર્શન કરી લીધા છે." સોશિયલ મીડિયા પર તેનો આ વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 09, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 01:26 PM IST
"મોદીજી...તમે મારા પપ્પાના ભગવાન છો! આજે મેં તમને રૂબરૂ જોયા...", વડોદરામાં PM મોદીને જોઈને ભાવુક થઈ યુવતી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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