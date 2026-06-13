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"આ રહા હૂં જલ્દી તેરે પાસ મેરે ભાઈ પ્રોમિસ", વડોદરામાં મિત્રના વિરહમાં બે યુવકોએ એક પછી એક કરી જિંદગી ટૂંકાવી!

Vadodara News: વડોદરાના મકરપુરા વિસ્તારમાં હૃદય કંપાવી દેનારી એક ઘટના સામે આવી છે. બિહારમાં રહેતા એક મિત્રના આપઘાત બાદ, વડોદરામાં ભાડાના મકાનમાં સાથે રહેતા અન્ય બે બિહારી યુવકોએ પણ મોતને વહાલું કરી લીધું છે. 'મિત્ર તારા વિના ગમતું નથી' તેમ કહીને એક મિત્રે ટ્રેન નીચે પડતું મૂક્યું, તો બીજા મિત્રે રૂમમાં જ ફાંસો ખાઈ લીધો. આ ત્રિપુટીના આપઘાત પાછળનું રહસ્ય શું છે?

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 13, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:13 PM IST
"આ રહા હૂં જલ્દી તેરે પાસ મેરે ભાઈ પ્રોમિસ", વડોદરામાં મિત્રના વિરહમાં બે યુવકોએ એક પછી એક કરી જિંદગી ટૂંકાવી!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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