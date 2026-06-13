"આ રહા હૂં જલ્દી તેરે પાસ મેરે ભાઈ પ્રોમિસ", વડોદરામાં મિત્રના વિરહમાં બે યુવકોએ એક પછી એક કરી જિંદગી ટૂંકાવી!

રવિ અગ્રવાલ/વડોદરા: કહેવાય છે કે મિત્રતામાં જીવ પણ આપી શકાય, પરંતુ વડોદરામાં આ કહેવત એક ગંભીર અને કરૂણ અંજામ સુધી પહોંચી ગઈ છે. વડોદરાના મકરપુરા વિસ્તારમાં અલગ-અલગ જગ્યાએ બે પરપ્રાંતીય યુવકોએ આત્મહત્યા કરી લેતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. આ બંને યુવકો મૂળ બિહારના રહેવાસી હતા અને લાંબા સમયથી મકરપુરામાં એક જ રૂમમાં ભાડે રહેતા હતા. ઘટનાની વિગત એવી છે કે, રવિ પ્રસાદ નામના યુવકે મકરપુરા રેલ્વે સ્ટેશન પર ટ્રેન સામે કૂદીને પોતાનું જીવન ટૂંકાવી દીધું હતું.
રવિના આત્મહત્યાના થોડા જ સમયમાં તેના જ રૂમ પાર્ટનર અને પાકા મિત્ર વિકાસ પ્રસાદે પણ પોતાના જ રૂમમાં ફાંસો ખાઈને આપઘાત કરી લીધો. એક જ દિવસે બે જીગરી દોસ્તોના મોતે પોલીસને પણ દોડતી કરી મૂકી છે. રેલ્વે પોલીસે જ્યારે સમગ્ર મામલાની તપાસ શરૂ કરી ત્યારે રવિ પ્રસાદના મોબાઈલમાંથી એક ચોંકાવનારું સ્ટેટસ મળી આવ્યું. બિહારમાં રહેતા તેમના એક ત્રીજા મિત્રએ થોડા દિવસ પહેલાં આપઘાત કર્યો હતો. તેના દુઃખમાં રવિએ મોબાઈલ સ્ટેટસ પર ફોટો મૂકીને લખ્યું હતું કે- "આ રહા હૂં જલ્દી તેરે પાસ મેરે ભાઈ પ્રોમિસ". આ સ્ટેટસ મૂક્યા બાદ રવિએ મોતની છલાંગ લગાવી દીધી અને તેને જોઈને વિકાસે પણ રૂમમાં ફાંસો ખાઈ લીધો.
આ ત્રણેય મિત્રો વચ્ચે કોઈ અંગત કારણ હતું કે પછી આ માત્ર એક અંધાપો કે આવેશમાં લેવાયેલું પગલું છે? તે દિશામાં રેલ્વે પોલીસે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે. પ્રાથમિક તપાસમાં ગાઢ મિત્રતા અને યુવાવસ્થાના આવેશમાં આવીને આ પગલું ભર્યું હોવાનું અનુમાન સેવાઈ રહ્યું છે. આ મામલે વધુ વિગત ડીવાયએસપી જી. એસ. બારીયા આપી રહ્યા છે.
બિહારથી શરૂ થયેલો આપઘાતનો આ સિલસિલો વડોદરામાં બે યુવાનોના મોતે આવીને અટક્યો છે. હાલમાં બંને મૃતદેહોને પીએમ અર્થે ખસેડી પોલીસે આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પરંતુ આ ઘટનાએ સ્થાનિક લોકોમાં ભારે આશ્ચર્ય અને ચર્ચા જગાવી છે કે આખરે એવી કઈ મજબૂરી કે વચન હતું જેના કારણે ત્રણ-ત્રણ મિત્રોએ જીવ ગુમાવવો પડ્યો.