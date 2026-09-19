/વડોદરામાં હપ્તાની વસૂલાતમાં ખેલાયો ખૂની ખેલ, કાતિલ દંપતિએ હસતા-ખીલતા પરિવારનો વિખેર્યો માળો

જયંતિ સોલંકી, વડોદરા : વડોદરાનો મકરપુરા વિસ્તાર અને રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નજીક આવેલી એક સૂમસામ, અવાવરું જગ્યા. ગત દિવસોમાં આ જગ્યાએથી એક પુરુષની કોહવાઈ ગયેલી હાલતમાં લાશ મળી આવતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. લાશ એટલી હદે ડિકમ્પોઝ થઈ ગઈ હતી કે ઓળખ કરવી મુશ્કેલ હતી. પણ પોલીસની તીક્ષ્ણ નજરે તપાસ શરૂ કરી અને મૃતકની ઓળખ ખાનગી બસ ચાલક રમેશ પવાર તરીકે થઈ. રમેશ પવાર ઘણા સમયથી ગુમ હતો અને પરિવાર તેની આશ લગાવીને શોધખોળ કરી રહ્યો હતો પણ કોને ખબર હતી કે રમેશ હવે આ દુનિયામાં નથી રહ્યો.
રમેશ પવારનો કાતિલ કોણ ?
રમેશ પવારની લાશ તો મળી ગઈ, પણ કાતિલ કોણ? અને હત્યા શા માટે કરાઈ? આ સવાલ પોલીસ માટે મોટો પડકાર હતો. પોલીસે રમેશ પવારના છેલ્લા કોલ ડિટેલ્સ અને તેની ગતિવિધિઓ પર નજર દોડાવી. આ દરમિયાન તપાસમાં એક મોટો વળાંક આવ્યો, જ્યારે છાણી કેનાલ પાસેથી રમેશ પવારની ઓટોરિક્ષા બિનવારસી હાલતમાં મળી આવી. બસ, આ જ રિક્ષા પોલીસે કાતિલ સુધી પહોંચવા માટેની સૌથી મોટી કડી સાબિત થઈ.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, લોનના હપ્તા ભરવા અથવા તેની ઉઘરાણીને લઈને રમેશ પવારનો હિમાંશુ ખડસે અને તેની પત્ની પૂજા ખડસે સાથે ઉગ્ર ઝઘડો થયો હતો. વાત એટલી હદે વણસી ગઈ કે ગુસ્સામાં અંધ થયેલા આ દંપતીએ રમેશ પવાર પર લોખંડના સળિયા વડે જીવલેણ હુમલો કરી દીધો. એક પછી એક છાતીના ભાગે પાંચથી છ ઘા ઝીંકી દેવાયા. રમેશ લોહીલુહાણ થઈને ઢળી પડ્યો અને ઘટનાસ્થળે જ તેનું મોત નીપજ્યું. પાપ છુપાવવા માટે રાતના અંધારામાં લાશને હાઈવે નજીકની ઝાડીઓમાં ફેંકી દેવામાં આવી.
પોલીસે આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા
હાલ તો મકરપુરા પોલીસે કાતિલ દંપતી હિમાંશુ ખડસે અને પૂજા ખડસેને ગિરફતાર કરી લીધા છે. ફોરેન્સિક ટીમની મદદથી ગુના વાળી જગ્યાએથી લોહીના ડાઘ અને સળિયા જેવા પાકા પુરાવા પણ એકત્ર કરી લેવાયા છે. પૈસાની લાલચ અને ગુસ્સાએ એક વ્યક્તિનો જીવ લીધો અને એક આખા પરિવારને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો.
હસતા-ખિલતા પરિવારનો માળો વિખેરી નાખ્યો
માત્ર થોડા રૂપિયાના લોનના હપ્તાના લોભમાં અંધ બનેલા આ કાતિલ દંપતીએ એક હસતા-ખિલતા પરિવારનો માળો વિખેરી નાખ્યો. ગુસ્સો અને લાલચ જ્યારે હદ વટાવી જાય, ત્યારે માણસ કેવી રીતે હેવાન બની જાય છે તેનો જીવતો-જાગતો પુરાવો છે વડોદરાનો આ ખૌફનાક હત્યાકાંડ. કાયદાના લાંબા હાથથી બચવા માટે લાશને અવાવરું જગ્યાએ ફેંકીને પાપ છુપાવવાનો પૂરો પ્રયાસ કરાયો, પણ કહેવાય છે ને કે ગુનો ગમે તેટલો શાતિર કેમ ન હોય, કાયદાની નજરથી ક્યારેય બચી શકતો નથી.