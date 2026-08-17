/ભાજપની નવી રાષ્ટ્રીય ટીમમાં ડો. હેમાંગ જોશીને મોટું પદ: ભાજપ યુવા મોર્ચાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બન્યા વડોદરાના સાંસદ

ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બન્યા બાદ નીતિન નવીને પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે. નીતિન નવીનની ટીમમાં 13 રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા છે. ભાજપની આ નવી રાષ્ટ્રીય ટીમમાં ચાર ગુજરાતના નેતાઓને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. વર્ષાબેન દોશીને રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા છે. તો રોહન ગુપ્તાને રાષ્ટ્રીય મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે.
ભાજપની રાષ્ટ્રીય ટીમમાં ત્રણ નેતાઓ સામેલ
ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીને આજે પોતાની નવી ટીમની જાહેરાત કરી છે. જેમાં વર્ષાબેન દોશીને રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા છે. તો રોહન ગુપ્તાને રાષ્ટ્રીય મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે. તો વડોદરાથી સાંસદ ડો. હેમાંગ જોશીને યુવા મોર્ચાના અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા છે. આ સિવાય જગદીશ ઈશ્વરભાઈ પટેલને રાષ્ટ્રીય મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે.
હેમાંગ જોશીને મળી મોટી જવાબદારી
વડોદરાથી સાંસદ અને યુવા નેતા ડો. હેમાંગ જોશીને પાર્ટીએ મોટી જવાબદારી સોંપી છે. તેમને ભારતીય જનતા યુવા મોર્ચાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા છે. ડો. હેમાંગ જોશીએ વર્ષ 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાંથી વડોદરા બેઠક પરથી જીત મેળવી હતી.
BJP chief Nitin Nibin announces names of new office bearers.
Vasundhara Raje Scindia, Tirath Singh Rawat, Ram Madhav, Baijyant Jay Panda, D Purandeshwari, Rekha Verma, Varshaben Narendrabhai Doshi, Bharti Pravin Pawar, Manpreet Singh Badal, Lal Singh Arya, M. Nagaraja, Tariq… pic.twitter.com/dnPE95CDVY
— ANI (@ANI) August 17, 2026
વર્ષ 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં ભાજપે વડોદરા બેઠક પરછથી રંજન ભટ્ટને ઉમેદવાર જાહેર કર્યાં હતા, પરંતુ ત્યારબાદ તેમના નામ પર બળવો થતાં પાર્ટીએ ઉમેદવાર બદલવાની ફરજ પડી હતી. આ ઘટના બાદ રંજનબેન ભટ્ટે ચૂંટણી લડવાની અસમર્થતા વ્યક્ત કરી હતી. ત્યારબાદ પાર્ટીએ હેમાંગ જોશીને ટિકિટ આપી હતી.
હેમાંગ જોશી લોકસભાના સાંસદ બનતાં પહેલા સ્થાનિક સ્તરે રાજકારણમાં સક્રીય હતા. તેઓ વડોદરા મનપાની પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિટીના વાઇસ ચેરમેન હતા. ડો. હેમાંગ જોશીના એફિડેવિટ પ્રમાણે તેમનો જન્મ વર્ષ 1991ના પોરબંદરમાં થયો હતો. તેમણે જવાહર નવોદય વિદ્યાલયમાં અભ્યાસ કર્યો છે. ત્યારબાદ એમએસ યુનિવર્સિટીમાં બેચલર ઓપ ફિઝિયોથેરપી અને માસ્ટર ઓફ હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટનો અભ્યાસ કર્યો છે. તેમણે લીડરશિપમાં પીએચ.ડી પણ કર્યું છે.