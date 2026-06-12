/આને કહેવાય હાઈટેક શિક્ષણ! ગુજરાતની એક યુનિવર્સિટીમાં Gen-Z પર શરૂ થયો નવો કોર્સ, ભણાવાશે શું એ પણ જાણો

Vadodara News જયંતિ સોલંકી/વડોદરા : બદલાતા સમય સાથે હવે શિક્ષણ પણ હાઈટેક અને મોર્ડન બની રહ્યું છે. વડોદરાની વિશ્વપ્રસિદ્ધ એમ. એસ. યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ હવે ક્લાસરૂમમાં પોતાની જ જનરેશન એટલે કે 'જેન-ઝી' (Gen-Z) વિશે ભણશે. આર્ટ્સ ફેકલ્ટીના હિન્દી વિભાગે નવા શૈક્ષણિક વર્ષથી એક અનોખો કોર્સ શરૂ કર્યો છે, જેમાં સોશિયલ મીડિયા પર ધૂમ મચાવનારી જેન-ઝી પેઢીના લક્ષણો, ડિજિટલ સંસ્કૃતિ અને રોજગારની તકોનો અભ્યાસ કરાવવામાં આવશે.
MSU ના હિન્દી વિભાગે નવો કોર્સ તૈયાર કર્યો
આજની જેન-ઝી પેઢી, જે સવારના એલાર્મથી લઈને રાતના રીલ્સ સ્ક્રોલ કરવા સુધી ડિજિટલ દુનિયામાં જીવે છે, તે હવે અભ્યાસક્રમનો હિસ્સો બની છે. MSU ના હિન્દી વિભાગે આ નવો કોર્સ તૈયાર કર્યો છે. ભારતમાં 1901થી પેઢીઓની ગણતરી શરૂ થઈ હતી. જેમાં 1997થી 2012 વચ્ચે જન્મેલી જેન-ઝી પેઢીએ ટેકનોલોજીના સહારે સમગ્ર સિસ્ટમ કેવી રીતે બદલી નાંખી, તેનો ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરાવાશે. આ ઉપરાંત, સમાજશાસ્ત્રમાં પેઢીનું શું મહત્વ છે અને પેઢી કોને કહેવાય તેની પાયાની સમજ પણ વિદ્યાર્થીઓને અપાશે.
આ કોર્સ શરૂ કરવા પાછળનો શું છે હેતુ?
વધુ માહિતી આપતા હિન્દી વિભાગના પ્રો એન.એસ પરમારે જણાવ્યું કે, આ કોર્સ શરૂ કરવા પાછળનો મુખ્ય હેતુ આજના યુવાનોને ડિજિટલ યુગની સાથે આપણી પરંપરાગત મૂલ્યો અને માતૃભાષા સાથે જોડવાનો છે. અમે આમાં વેબ જર્નાલિઝમ, સોશિયલ મીડિયા અને રીલ્સ જેવા માધ્યમો દ્વારા થતા માઇક્રોલર્નિંગને પણ આવરી લીધું છે, જેથી વિદ્યાર્થીઓમાં માનવતાવાદનો અભિગમ કેળવાય અને રોજગારની નવી તકો ઉભી થાય.
આ કોર્સ કરવાથી શું ફાયદો થશે?
આ કોર્સ માત્ર સોશિયલ મીડિયા પૂરતો સીમિત નથી, પરંતુ તેમાં ડિજિટલ મીડિયાની સાથે પરંપરાગત માધ્યમોનો સમન્વય કરાયો છે. વિદ્યાર્થીઓને વેબ જર્નાલિઝમ, પ્રિન્ટ મીડિયા, રેડિયો ન્યૂઝ, ફિલ્મ અને ટીવી લેખનના સિદ્ધાંતો ભણાવવામાં આવશે. આ સાથે જ, ગ્રેટેસ્ટ જનરેશન, સાયલન્ટ જનરેશન, બેબી બૂમર્સ, મિલેનિયલ્સથી લઈને આગામી જેન-બીટા સુધીની તમામ પેઢીઓનો તુલનાત્મક અભ્યાસ કરાવીને વિદ્યાર્થીઓને વૈશ્વિક સ્તરે તૈયાર કરવામાં આવશે.ત્યારે વિદ્યાર્થીઓનું કહેવુ છે કે, અત્યાર સુધી અમે ઇતિહાસમાં જૂની સદીઓ વિશે જ ભણતા હતા, પણ પહેલીવાર અમને અમારી પોતાની જનરેશન, રીલ્સ કલ્ચર અને ઓનલાઈન બિહેવિયર વિશે ભણવા મળશે. આ કોર્સ ખૂબ જ ઈન્ટરેસ્ટિંગ છે. કારણ કે તે આપણને આજના ડિજિટલ માર્કેટમાં કામ કરવા અને માતૃભાષા સાથે કનેક્ટેડ રહેવામાં મદદ કરશે.
સમય ઝડપથી બદલાઈ રહ્યો છે અને તેની સાથે ભણાવવાની પદ્ધતિ પણ. MSU નો આ નવો પ્રયોગ દર્શાવે છે કે શિક્ષણ હવે માત્ર જૂના પુસ્તકો સુધી સીમિત નથી, પણ આજના યુવાનોની જરૂરિયાત અને તેમની ડિજિટલ સંસ્કૃતિને પણ સ્વીકારી રહ્યું છે. જેન-ઝી પેઢીને પોતાની ભાષા, સંસ્કાર અને રોજગાર સાથે જોડતો આ કોર્સ આવનારા સમયમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે એક નવો ટ્રેન્ડ સેટ કરશે તેમાં કોઈ શંકા નથી.