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આને કહેવાય હાઈટેક શિક્ષણ! ગુજરાતની એક યુનિવર્સિટીમાં Gen-Z પર શરૂ થયો નવો કોર્સ, ભણાવાશે શું એ પણ જાણો

MS University Lauch Gen Z Course : સમયની સાથે શિક્ષણ પણ બદલાયું છે. તેથી જ વડોદરાની MSU એ નવો પ્રયોગ કરીને Gen-Z વિશે શીખવાડતો નવો કોર્સ લોન્ચ કર્યો છે. શું છે આ Gen-Z કોર્સ, તેમા વિદ્યાર્થીઓને શું શું શીખવાડવામાં આવશે, જાણો બધું જ 
 

Written ByDipti Savant
Published: Jun 12, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:56 PM IST
આને કહેવાય હાઈટેક શિક્ષણ! ગુજરાતની એક યુનિવર્સિટીમાં Gen-Z પર શરૂ થયો નવો કોર્સ, ભણાવાશે શું એ પણ જાણો

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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આને કહેવાય હાઈટેક શિક્ષણ! ગુજરાતની એક યુનિવર્સિટીમાં Gen-Z પર શરૂ થયો નવો કોર્સ
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