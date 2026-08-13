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કપડાં ઉતારો અને પૈસા કમાઓ... 10મું પાસ યુવકે એપ બનાવી શરૂ કર્યો ધંધો, ફ્લેટમાં ચાલી રહ્યો હતો ખેલ

Vadodara News: એક શહેર... એક ફ્લેટ... કેટલાક કેમેરા... અને સ્ક્રીનની પેલે પાર બેઠેલા ગ્રાહકો. વડોદરામાં 11 ઓગસ્ટની રાત્રે પોલીસે એક રહેણાંક ફ્લેટનો દરવાજો ખોલાવ્યો. આ ફ્લેટની અંદર ઓનલાઇન વિડિયો કોલ, કોઈન્સ અને પૈસાનો ધંધો ચાલી રહ્યો હતો. અહીં યુવતીઓને કેમેરા સામે અશ્લીલ અને આપત્તિજનક હરકતો કરવા માટે બોલાવવામાં આવતી હતી અને કમાણીનો હિસ્સો વહેંચવામાં આવતો હતો. આ આખો ખેલ 10મું પાસ એક યુવકનો હતો. તેણે અંદાજે 11 લાખ રૂપિયામાં ફ્લેટ ખરીદ્યો હતો.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 13, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 01:23 PM IST
કપડાં ઉતારો અને પૈસા કમાઓ... 10મું પાસ યુવકે એપ બનાવી શરૂ કર્યો ધંધો, ફ્લેટમાં ચાલી રહ્યો હતો ખેલ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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