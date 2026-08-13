/કપડાં ઉતારો અને પૈસા કમાઓ... 10મું પાસ યુવકે એપ બનાવી શરૂ કર્યો ધંધો, ફ્લેટમાં ચાલી રહ્યો હતો ખેલ

Vadodara News: વડોદરામાં પોલીસ એક એવા ફ્લેટ સુધી પહોંચી, જ્યાં બહારથી બધું બિલકુલ સામાન્ય દેખાતું હતું. પરંતુ અંદર ઓનલાઇન ન્યૂડ વિડિયો કોલનો ધંધો ચાલી રહ્યો હતો. ગ્રાહકો ઓનલાઇન આવતા, પૈસા રિચાર્જ કરાવતા અને પછી વિડિયો કોલ પર યુવતીઓ દેખાતી હતી. જેટલી વાર કોલ ચાલતો, એટલા વધારે કોઈન્સ ખર્ચાતા હતા. પોલીસે આ મામલે મનીષ પઢિયાર નામના યુવકની ધરપકડ કરી છે.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, મનીષે આશરે 11 લાખ રૂપિયામાં ફ્લેટ ખરીદ્યો હતો અને ત્યાંથી જ આ આખું નેટવર્ક ચાલી રહ્યું હતું. આ મામલો વડોદરાના માંજલપુર વિસ્તારના પ્રકૃતિ ફ્લેટ્સનો છે. 11 ઓગસ્ટે માંજલપુર પોલીસને બાતમી મળી હતી કે એક રહેણાંક ફ્લેટમાં કેટલીક યુવતીઓને રાખીને ઓનલાઇન આપત્તિજનક પ્રવૃત્તિઓ કરાવવામાં આવી રહી છે.
પોલીસે આ માહિતીને ગંભીરતાથી લીધી અને ફ્લેટ પર દરોડો પાડ્યો. તપાસ આગળ વધી તો ઓનલાઇન વિડિયો કોલિંગનું નેટવર્ક સામે આવ્યું. આરોપ છે કે યુવતીઓ એક ઓનલાઇન પ્લેટફોર્મ પર ગ્રાહકો સાથે જોડાતી હતી અને તેમની માંગ મુજબ આપત્તિજનક હરકતો કરતી હતી. આ મામલે પોલીસે મનીષ પઢિયારની ધરપકડ કરી લીધી છે.
પહેલા ગ્રાહક પૈસા ચૂકવતો, પછી શરૂ થતો હતો કોલ
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આ આખા નેટવર્કમાં StripChat નામના પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. ગ્રાહકો પહેલા એકાઉન્ટમાં પૈસા જમા કરાવતા હતા. તેના બદલામાં તેમને કોઈન્સ મળતા હતા. ત્યારબાદ વિડિયો કોલ શરૂ થતો હતો. કોલ જેટલો લાંબો ચાલે, ગ્રાહકના એકાઉન્ટમાંથી એટલા વધારે કોઈન્સ કપાતા જતા હતા. એટલે કે આખી સિસ્ટમ એવી હતી કે પહેલા રિચાર્જ, પછી કોઈન્સ અને ત્યારબાદ વિડિયો કોલ.
પોલીસ હવે એ વાતની તપાસ કરી રહી છે કે આ નેટવર્કમાં કેટલા પૈસા આવ્યા અને કયા-કયા ખાતામાં ટ્રાન્સફર થયા. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આ રેકેટમાં થતી કમાણીનો 50-50 ટકા હિસ્સો વહેંચવામાં આવતો હતો. ગ્રાહકો પાસેથી મળતી રકમ આરોપીના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાવવામાં આવતી હતી. તે પછી આરોપી પોતાનો હિસ્સો રાખતો હતો અને બાકીની રકમ યુવતીઓને આપવામાં આવતી હતી.
પોલીસ અનુસાર, મનીષ પહેલા કોલ સેન્ટર ચલાવતો હતો. તે દરમિયાન તેના સંપર્કમાં આવેલી એક યુવતી પણ કથિત રીતે આ કામ સાથે જોડાઈ હતી. હવે પોલીસ એ શોધી રહી છે કે આ નેટવર્કમાં કુલ કેટલી યુવતીઓ અને કેટલા અન્ય લોકો સામેલ હતા. મનીષે ખરીદેલો 11 લાખ રૂપિયાનો ફ્લેટ જ આ આખા મામલામાં સૌથી મહત્વનું સ્થળ બની ગયો હતો. બહારથી આ એક સામાન્ય રહેણાંક ફ્લેટ હતો, પરંતુ અંદરથી તેનો ઉપયોગ ઓનલાઇન વિડિયો કોલ દ્વારા પૈસા કમાવવા માટે કરવામાં આવી રહ્યો હતો. હવે પોલીસ આરોપીના બેંક એકાઉન્ટ અને મોબાઇલ ફોનની તપાસ કરી રહી છે. સાથે જ ઓનલાઇન પ્લેટફોર્મ સાથે જોડાયેલા રેકોર્ડ્સ પણ ખંગાળવામાં આવી રહ્યા છે.
ગાઝિયાબાદની યુવતીની પણ પૂછપરછ
તપાસ દરમિયાન પોલીસને ગાઝિયાબાદની રહેવાસી એક યુવતી વિશે પણ માહિતી મળી છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ યુવતી એર હોસ્ટેસ બનવાનો અભ્યાસ કરી રહી છે અને કથિત રીતે આ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલી હતી. હાલમાં પોલીસ તેની પૂછપરછ કરી રહી છે.
ACP વિમલ ગામિતના જણાવ્યા મુજબ, પોલીસ એ પણ તપાસ કરશે કે આ નેટવર્ક દ્વારા ગ્રાહકોને બ્લેકમેલ તો નહોતા કરાયા ને? કોઈની સાથે છેતરપિંડી થઈ છે કે નહીં? હાલમાં પોલીસ સામે બ્લેકમેલિંગનો કોઈ કેસ નથી આવ્યો. પરંતુ ઓનલાઇન વિડિયો કોલ અને આપત્તિજનક કન્ટેન્ટ સાથે જોડાયેલા કિસ્સાઓમાં બ્લેકમેલિંગનું જોખમ રહે છે, તેથી પોલીસ આ એંગલથી પણ તપાસ કરી રહી છે. આ મામલે આરોપી મનીષ સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
હવે પોલીસ સામે ઘણા સવાલો છે આ નેટવર્ક કેટલા સમયથી ચાલી રહ્યું હતું? કેટલા ગ્રાહકો આની સાથે જોડાયેલા હતા? કેટલા લોકોને આમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા? કુલ કેટલા પૈસાની લેવડદેવડ થઈ? અને શું આ નેટવર્કનો ઉપયોગ કોઈને ઠગવા કે બ્લેકમેલ કરવા માટે પણ થયો હતો? આ તમામ સવાલોના જવાબ પોલીસ તપાસ પૂરી થયા પછી જ સામે આવશે.