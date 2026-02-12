સોનાના તોતિંગ ભાવવધારા વચ્ચે NRIના બેંક લોકરમાંથી ચોરાયું 45 તોલા સોનું! વડોદરાના કોસ્મોસ બેંકની ઘટના
Gold Stolen From Cosmos Bank Locker : વડોદરાના વાઘોડિયા રોડ પર આવેલી કોસ્મોસ કો-ઓપરેટીવ બેંકમાં આજે ભારે હોબાળો મચ્યો. એક ગ્રાહકે આક્ષેપ કર્યો છે કે તેના બેંક લોકરમાંથી 45 તોલા સોનાના દાગીના ગાયબ થઈ ગયા છે. નવાઈની વાત એ છે કે લોકરનું તાળું તૂટ્યું નથી, છતાં અંદરથી દાગીનાની આખી પેટી ખાલી મળી આવી છે. આ સમાચાર વાયુવેગે પ્રસરતા અન્ય ગ્રાહકો પણ પોતાના લોકર સુરક્ષિત છે કે નહીં તે જોવા માટે બેંક પર દોડી આવ્યા હતા. જુઓ આ અહેવાલ.
Vadodara News જયંતિ સોલંકી/વડોદરા : કોસ્મોસ કો-ઓપરેટિવ બેંકના લોકરમાંથી 35 તોલા સોનાના દાગીના ગાયબ થવાની ઘટના બની છે. શહેરના વાઘોડિયા રોડ સ્થિત બેંકના લોકરમાંથી દાગીના ન મળતા ગ્રાહકે પોલીસ ફરિયાદ કરી છે. બેંક લોકરની એલ્યુમિનિયમ પેટીનું તાળું ગાયબ હતું, અને તમામ સોનાના દાગીના ચોરાઈ ગયા છે. બેંક મેનેજર પાસે કોઈ જવાબ ન આપીને મામલો “અંદરો અંદર ઉકેલવા” ઉકેલવા કહ્યું હતુ. ત્યારે તાળું તૂટ્યા વગર લોકરમાંથી દાગીના ગાયબ થવાથી બેંક સુરક્ષા પર સવાલ ઉઠ્યા છે.
લોકરનું તાળુ ગાયબ હતું, અને સોનું પણ
સૌથી સુરક્ષિત ગણાતા બેંકના લોકર હવે સુરક્ષિત રહ્યા છે કે કેમ? તેવો પ્રશ્ન વડોદરાની આ ઘટના બાદ ઉઠી રહ્યો છે. વાઘોડિયા રોડની કોસ્મોસ બેંકમાં નરેન્દ્ર શાહ નામના ગ્રાહકે જ્યારે પોતાનું લોકર ખોલ્યું, ત્યારે તેમના હોશ ઉડી ગયા હતા. લોકરની અંદર રાખેલી એલ્યુમિનિયમની પેટીનું તાળું ગાયબ હતું અને અંદરથી અંદાજે 45 તોલા સોનાના દાગીના ગાયબ હતા. ગ્રાહકનો આક્ષેપ છે કે બેંક મેનેજર ઋુતુલ સંઘવીએ આ મામલે સંતોષકારક જવાબ આપવાને બદલે મામલો થાળે પાડવાની વાત કરી રહ્યા છે.
બેંકમાં લોકો પોતાનું લોકર ચેક કરવા ઉમટી પડ્યા
ચોરીના આ આક્ષેપોને પગલે બેંકમાં અન્ય લોકર ધારકોનો પણ જમાવડો થયો હતો. લોકો પોતાના દાગીના ચેક કરવા માટે પડાપડી કરી રહ્યા હતા. મામલો ઉગ્ર બનતા પોલીસ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. બીજી તરફ બેંક મેનેજરે તમામ આક્ષેપોને નકારી કાઢતા જણાવ્યું હતું કે, લોકર બે ચાવી વગર ખુલવું શક્ય જ નથી. ગ્રાહકોના ધસારાને પહોંચી વળવા બેંકે ટોકન સિસ્ટમ અમલી બનાવી છે અને રાત્રે 8 વાગ્યા સુધી બેંક ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે.
દીકરીના લગ્ન હોવાથી પરિવાર દાગીના લેવા ગયો હતો
ફરિયાદી નરેન્દ્ર શાહે એનઆરઆઈ છે. તેઓએ મીડિયા સાથેની વાતમાં જણાવ્યું હતું કે, મેં વર્ષ 2024માં કોસમોસ બેંકની વાઘોડિયા રોડ શાખામાં મારું એકાઉન્ટ ખોલાવ્યું હતુ. અહીં મારું લોકર પણ છે. જેમાં મારા તમામ સોનાના દાગીના મૂક્યા હતા. ત્યારબાદ હું અમેરિકા જતો હતો. મારી દીકરીના લગ્ન હોવાથી હું અમેરિકાથી વડોદરા આવ્યો હતો. આજે હું અને મારી પત્ની લોકર ખોલવા ગયા, ત્યારે જેવું લોકરનું બારણું ખોલ્યું તો જોયું કે અંદરથી સોનાના દાગીના ગાયબ છે. તેથી અમે બેંકમાં ફરિયાદ કરી હતી.
હાલ તો પોલીસે આ મામલે અરજી લઈને તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. શું ખરેખર લોકરમાંથી ચોરી થઈ છે? કે પછી આ કોઈ ટેકનિકલ ખામી કે ગેરસમજ છે? તે તો પોલીસ તપાસ બાદ જ બહાર આવશે. પરંતુ આ ઘટનાએ બેંકમાં લોકર ધરાવતા હજારો ગ્રાહકોમાં ચિંતા જરૂર જન્માવી છે.
