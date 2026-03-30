ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધની મિસાઈલો હવે રસોડામાં ફૂટી! રાજકોટ બાદ હવે વડોદરામાં અસર, જાણો તેલનો લેટેસ્ટ ભાવ

ગુજરાતી ન્યૂઝVadodaraઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધની મિસાઈલો હવે રસોડામાં ફૂટી! રાજકોટ બાદ હવે વડોદરામાં અસર, જાણો તેલનો લેટેસ્ટ ભાવ

Vadodara News: યુદ્ધની અસર હવે સામાન્ય માણસના રસોડા સુધી પહોંચી છે. વડોદરાના હાથીખાના અનાજ કરિયાણા બજારમાં ખાદ્યતેલના ભાવમાં તોતિંગ વધારો ઝીંકાતા ગૃહિણીઓનું બજેટ સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગયું છે. હાલમાં તેલના દરેક ડબ્બા પર સરેરાશ ₹200નો સીધો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. પામોલિન તેલનો ડબ્બો ₹2200થી વધીને ₹2400 સુધી પહોંચી ગયો છે, જ્યારે કપાસિયા તેલનો ભાવ ₹2500 નોંધાયો છે. સીંગતેલના ભાવમાં પણ આંશિક વધારા સાથે તે ₹3050 પ્રતિ ડબ્બે વેચાઈ રહ્યું છે. અન્ય ખાદ્યતેલો પણ ₹2400થી ₹2600ની ઊંચી સપાટીએ પહોંચતા મધ્યમ વર્ગ માટે સ્થિતિ અત્યંત કફોડી બની છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 30, 2026, 02:26 PM IST
  • વડોદરામાં તેલના ભાવ આસમાને, ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાયું.
  • હાથીખાના અનાજ કરિયાણા બજારમાં સ્થિતિ કફોડી બની.
  • દરેક તેલના ડબ્બા પર સરેરાશ ₹200નો સીધો વધારો.
  • પામોલિન તેલ રૂ.2200થી વધીને ₹2400 સુધી પહોંચ્યું.

Vadodara News: ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલું યુદ્ધ હવે વૈશ્વિક સ્તરે અસર કરી રહ્યું છે અને તેની સીધી અસર હવે સામાન્ય માણસની થાળી સુધી પહોંચી ગઈ છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સર્જાયેલી અસ્થિરતાને કારણે ખાદ્યતેલના ભાવમાં તોતિંગ વધારો ઝીંકાયો છે. ખાસ કરીને વડોદરાના બજારોમાં તેલના ભાવ આસમાને પહોંચતા ગૃહિણીઓનું માસિક બજેટ સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગયું છે.

હાથીખાના બજારમાં તેજીનો માહોલ
વડોદરાના પ્રખ્યાત હાથીખાના અનાજ કરિયાણા બજારમાં હાલ સ્થિતિ કફોડી બની છે. વેપારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, સપ્લાય ચેઈનમાં અવરોધ અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ તથા ખાદ્યતેલની આયાતમાં પડી રહેલી મુશ્કેલીઓને કારણે ખાદ્યતેલના ભાવમાં અચાનક ઉછાળો આવ્યો છે. બજારમાં ગ્રાહકોની ભીડ તો જોવા મળે છે, પરંતુ વધતા ભાવોને કારણે લોકો હવે જરૂરિયાત મુજબ જ ખરીદી કરી રહ્યા છે.

ડબ્બે ₹200નો સીધો વધારો: નવા ભાવ પર એક નજર
ખાદ્યતેલના દરેક ડબ્બા પર સરેરાશ ₹200નો સીધો વધારો નોંધાયો છે. વિવિધ તેલના ભાવ નીચે મુજબ છે..

તેલનો પ્રકાર જૂનો ભાવ (અંદાજે) નવો ભાવ (અંદાજે)
પામોલિન તેલ ₹2200 ₹2400
કપાસિયા તેલ ₹2300 ₹2500
સીંગતેલ ₹2950 ₹3050
અન્ય (સનફ્લાવર/મકાઈ) ₹2200 - ₹2400 ₹2400 - ₹2600

શું કહેવું છે વેપારીઓનું?
વડોદરાના પ્રખ્યાત હાથીખાના બજારના વેપારીઓએ ખુલાસો કર્યો છે કે આગળથી જ માલ મોંઘો આવી રહ્યો હોવાથી છૂટક બજારમાં ભાવ વધારવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ નથી. પામોલિન અને કપાસિયા જેવા મધ્યમ વર્ગ દ્વારા સૌથી વધુ વપરાતા તેલમાં ભાવવધારો વધુ અસહ્ય છે.

ગૃહિણીઓમાં ભારે રોષ
તહેવારો કે પ્રસંગોની સીઝન પહેલા જ ખાદ્યતેલના ભાવ વધતા મધ્યમ અને ગરીબ વર્ગની હાલત કફોડી થઈ છે. ગૃહિણીઓનું કહેવું છે કે, "એક તરફ શાકભાજી મોંઘા છે અને હવે તેલના ભાવ પણ વધતા રસોડાનું સંચાલન કરવું મુશ્કેલ બન્યું છે."

સરકાર પાસે રાહતની આશા
વધતી જતી મોંઘવારી વચ્ચે હવે જનતાની નજર સરકાર પર છે. લોકો અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે કે સરકાર આયાત શુલ્કમાં ઘટાડો કરે અથવા બજારમાં હસ્તક્ષેપ કરીને ખાદ્યતેલના ભાવ પર અંકુશ લાવે, જેથી સામાન્ય માણસને થોડી રાહત મળી શકે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

