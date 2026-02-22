Prev
વાહ-વાહી મેળવવાનો મોહ ભારે પડ્યો, રેલવે ટ્રેક પરથી વિસ્ફોટક મળવાની ઘટનામાં નવો વળાંક; ફરિયાદી જ નીકળ્યો આરોપી

Vadodara News: વડોદરાના અનગઢ નવાપુરા ગામ પાસે રેલવે ફ્રેઈટ કોરિડોર પર વિસ્ફોટક મળવાની ઘટનામાં મોટો ખુલાસો થયો છે. પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, જે વ્યક્તિએ આ અંગે જાણ કરી હતી, તે જ આ સમગ્ર કાવતરાનો મુખ્ય સૂત્રધાર છે. વડોદરા પોલીસ અને રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સીઓએ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરતા તેનો ભેદ ઉકેલાયો છે. હાલ આરોપી વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 22, 2026, 07:52 PM IST
  • વડોદરામાં રેલવે લાઇન મેને જ ટ્રેક પર વિસ્ફોટક મૂકી પોલીસને ગેરમાર્ગે દોરી
  • રેલવે ટ્રેક વિસ્ફોટક કેસમાં રેલવે લાઇન મેન મુસ્તાક સૈયદની ધરપકડ
  • શાબાશી મેળવવાની લાલચમાં લાઇનમેને જ ટ્રેક પર વિસ્ફોટક મૂક્યા

Vadodara News: વડોદરાના અનગઢ નવાપુરા ગામ નજીક રેલવે ડેડિકેટેડ ફ્રેઈટ કોરિડોર પાસે વિસ્ફોટક પદાર્થ મળવાની ઘટનામાં હવે ચોંકાવનારો નવો વળાંક સામે આવ્યો છે. શરૂઆતમાં જે વ્યક્તિએ ફરિયાદ નોંધાવી હતી, એ જ વ્યક્તિ સમગ્ર કાવતરાનો મુખ્ય આરોપી હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. આ મામલે ઝોન-1ના પોલીસ અધિકારી જગદીશ ચાવડાએ વિગતવાર માહિતી આપી છે.

વડોદરા જિલ્લાના અનગઢ નવાપુરા ગામ પાસે આવેલા રેલવે ડેડિકેટેડ ફ્રેઈટ કોરિડોર નજીક શંકાસ્પદ વિસ્ફોટક પદાર્થ મળવાની ઘટનાએ થોડા દિવસો પહેલા સુરક્ષા એજન્સીઓને દોડતી કરી દીધી હતી. આ મામલે શરૂઆતમાં સ્થાનિક વ્યક્તિ દ્વારા પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ તપાસ આગળ વધતા સમગ્ર ઘટનામાં ફરિયાદી જ આરોપી બનતા કેસે નવો વળાંક લીધો છે.

પ્રશંસા મેળવવા ઘડ્યું હતું કાવતરું
પોલીસ તપાસમાં ખુલ્યું છે કે, આરોપી મુસ્તાક અલી સૈયદ અગાઉ આર્મી મેન તરીકે સેવા આપી ચૂક્યો છે અને છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી રેલવે વિભાગમાં હંગામી લાઇનમેન તરીકે કામ કરતો હતો. આરોપીએ અધિકારીઓમાં પોતાની છાપ બેસાડવા અને પ્રશંસા મેળવવાના હેતુથી આ કાવતરું રચ્યું હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

રેલવે ટ્રેક વિસ્ફોટક પદાર્થને મૂકી આરોપીએ જ કરી હતી જાણ
આરોપીએ રેલવે ટ્રેક નજીક લગ્ન પ્રસંગોમાં વપરાતા “કોલડપાયરો” નામના વિસ્ફોટક પદાર્થને મૂકી, બાદમાં પોતે જ વડોદરા રેલવે પોલીસ અને શહેર પોલીસને જાણ કરી હતી. આ જાણ બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા કડક કરવામાં આવી હતી. પરંતુ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરતા સમગ્ર ઘટનાનું સત્ય બહાર આવ્યું હતું. આ ઘટનાને ગંભીરતાથી લઈ રેલવે પોલીસ, શહેર પોલીસ ઉપરાંત રાષ્ટ્રીય સ્તરની તપાસ એજન્સીઓ પણ તપાસમાં જોડાઈ છે. હાલ આરોપી વિરુદ્ધ જાનમાલને નુકસાન પહોંચાડવાની તથા સરકારી સંપત્તિને નુકસાન પહોંચાડવાની પ્રવૃત્તિ અંતર્ગત ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

સમગ્ર કાવતરાનો પર્દાફાશ
રેલવે ટ્રેક નજીક વિસ્ફોટક જેવી ઘટનાએ એક સમય માટે ભયનો માહોલ સર્જ્યો હતો, પરંતુ પોલીસે ઝડપી અને સતર્ક તપાસ દ્વારા સમગ્ર કાવતરાનો પર્દાફાશ કર્યો છે. હાલ સમગ્ર મામલે રાષ્ટ્રીય એજન્સીઓની દેખરેખ હેઠળ વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.

vadodara newsRailway Explosive ConspiracyFake Bomb Scareવડોદરા સમાચારરેલવે ટ્રેક વિસ્ફોટક ષડયંત્ર

