/વડોદરામાં જૈશ-એ-મોહમ્મદનું મોટું સ્લીપર સેલ નેટવર્ક ખુલ્લું પડ્યું: કાશ્મીરી આતંકી સાથે એમ્બેસેડર હોટલમાં યોજાઈ હતી ગુપ્ત બેઠક

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વડોદરામાં જૈશ-એ-મોહમ્મદનું મોટું સ્લીપર સેલ નેટવર્ક ખુલ્લું પડ્યું: કાશ્મીરી આતંકી સાથે 'એમ્બેસેડર હોટલ'માં યોજાઈ હતી ગુપ્ત બેઠક

Vadodara News: વડોદરામાંથી આતંકી સંગઠન જૈશ-એ-મોહમ્મદનું મોટું કનેક્શન સામે આવ્યું છે. ગુજરાત ATSની તપાસમાં પાલનપુરથી શરૂ થયેલી તપાસની કડીઓ હવે વડોદરા સુધી પહોંચી છે. તપાસ દરમિયાન આતંકી અહમદ ગાજીવાલા અને ઈબ્રાહિમ ઘઘા વડોદરાની એમ્બેસેડર હોટલના સર્વન્ટ ક્વાર્ટરમાં રોકાયા હોવાનો ખુલાસો થયો હતો.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 22, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:04 PM IST
વડોદરામાં જૈશ-એ-મોહમ્મદનું મોટું સ્લીપર સેલ નેટવર્ક ખુલ્લું પડ્યું: કાશ્મીરી આતંકી સાથે 'એમ્બેસેડર હોટલ'માં યોજાઈ હતી ગુપ્ત બેઠક
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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