/વડોદરામાં જૈશ-એ-મોહમ્મદનું મોટું સ્લીપર સેલ નેટવર્ક ખુલ્લું પડ્યું: કાશ્મીરી આતંકી સાથે એમ્બેસેડર હોટલમાં યોજાઈ હતી ગુપ્ત બેઠક

Vadodara News: ગુજરાત ATS દ્વારા જૈશ-એ-મોહમ્મદ સાથે સંકળાયેલા શંકાસ્પદ આતંકી મોડ્યુલ સામે કરવામાં આવેલી કાર્યવાહી દરમિયાન વડોદરાનું પણ કનેક્શન સામે આવ્યું છે.બનાસકાંઠા, નવસારી અને પાટણ સહિતના વિસ્તારોમાંથી કુલ 13 શંકાસ્પદ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
તપાસ દરમિયાન ખુલાસો થયો છે કે આરોપી અહમદ ગાજીવાલા અને ઈબ્રાહિમ ઘઘા વડોદરા શહેરનીસયાજીગંજ વિસ્તારમાં આવેલી એમ્બેસેડર હોટલના સર્વન્ટ ક્વાર્ટરમાં રોકાયા હતા. આ માહિતીના આધારે ATSની ટીમ આરોપી અહમદ ગાજીવાલાને સાથે રાખી ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને તપાસ હાથ ધરી હતી.
પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે વડોદરા રેલવે સ્ટેશન નજીક કાશ્મીરી આતંકી સાથે જૈશ-એ-મોહમ્મદની ગુપ્ત બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં સ્થાનિક યુવકોને આતંકી સંગઠન સાથે જોડવા તેમજ કટ્ટરપંથી વિચારોનો પ્રચાર કરવા અંગે ચર્ચા થઈ હોવાની માહિતી તપાસ એજન્સીઓને મળી છે.ATSની તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓ સોશિયલ મીડિયા મારફતે કટ્ટરપંથી સાહિત્ય અને વીડિયો શેર કરતા હતા. હાલ તપાસ એજન્સીઓ વધુ પુરાવા એકત્ર કરવામાં વ્યસ્ત છે.
એમ્બેસેડર હોટલના મેનેજર સફવાન શાજીએ જણાવ્યું હતું કે હોટલને આરોપીઓની ઓળખ અંગે કોઈ જાણકારી નહોતી. ATSની ટીમ આરોપીને સાથે લઈને આવી હતી અને તે સર્વન્ટ રૂમમાં થોડો સમય ફ્રેશ થઈને ચાલ્યો ગયો હતો. હોટલમાંથી કોઈ વાંધાજનક વસ્તુ મળી આવી નથી.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે આરોપી હોટલમાં કામ કરતા એક કર્મચારીના ગામનો હોવાથી સીધો સર્વન્ટ રૂમમાં ગયો હતો. સવારે લગભગ 8 વાગ્યે આવ્યો હતો અને થોડા સમય બાદ જતો રહ્યો હતો. ATS દ્વારા હોટલના સ્ટાફની કોઈ ખાસ પૂછપરછ કરવામાં આવી નથી અને તેમણે આ વ્યક્તિને પ્રથમ વખત જોયો હોવાનું પણ જણાવ્યું. જે કર્મચારીને તે ઓળખતો હતો. તે હાલમાં રજા પર હોવાનું મેનેજરે ઉમેર્યું.