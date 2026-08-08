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રાત્રે 3 વાગ્યે ચલાવે છે ઓટો, ઇમરજન્સીમાં આપે છે ફ્રી રાઇડ! વડોદરાની મહિલાનો જુસ્સો જોઈ ભાવુક થયા લોકો, Video વાયરલ

Vadodara Woman Auto Driver: વડોદરાથી સામે આવેલી એક મહિલા ઓટો ડ્રાઇવરની કહાની આજકાલ સોશિયલ મીડિયા પર લોકોના દિલ જીતી રહી છે. મહિલા રાત્રે 3 વાગ્યા સુધી ઓટો ચલાવીને પોતાનું કામ કરે છે અને પરિવારની જવાબદારીઓ સંભાળવાની સાથે પોતાને આર્થિક રીતે મજબૂત બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. આ સાથે જ મહિલા રાત્રે 10 વાગ્યાથી સવારે 5 વાગ્યાની વચ્ચે હોસ્પિટલ જતા ઇમરજન્સી દર્દીઓને ફ્રી રાઇડ આપવાનો પણ પ્રયાસ કરે છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 08, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 12:13 PM IST
રાત્રે 3 વાગ્યે ચલાવે છે ઓટો, ઇમરજન્સીમાં આપે છે ફ્રી રાઇડ! વડોદરાની મહિલાનો જુસ્સો જોઈ ભાવુક થયા લોકો, Video વાયરલ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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