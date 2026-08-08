/રાત્રે 3 વાગ્યે ચલાવે છે ઓટો, ઇમરજન્સીમાં આપે છે ફ્રી રાઇડ! વડોદરાની મહિલાનો જુસ્સો જોઈ ભાવુક થયા લોકો, Video વાયરલ

Vadodara Woman Auto Driver: સામાન્ય રીતે રાત્રે 3 વાગ્યે મોટાભાગના લોકો પોતાના ઘરોમાં આરામ કરી રહ્યા હોય છે. રસ્તાઓ પણ દિવસની સરખામણીએ ખૂબ ખાલી નજરે પડે છે. આવા સમયે જો કોઈ મહિલા ઓટો ચલાવતી દેખાય તો સ્વાભાવિક છે, લોકોનું ધ્યાન તેના તરફ જશે. આવું જ કંઈક ઇન્સ્ટાગ્રામ યુઝર સંયમ ગર્ગ સાથે થયું. તે લગભગ ૩ વાગ્યે પોતાના ઘરે પાછા ફરી રહ્યા હતા, ત્યારે જ તેમની નજર એક મહિલા અને તેના પતિ પર પડી. મહિલા ઓટો ચલાવી રહી હતી. આ નજારો જોઈને તેમણે રોકાઈને બંને સાથે વાતચીત કરી અને તેમની જિંદગીથી જોડાયેલી એવી વાતો ખબર પડી, જેણે તેમને પ્રભાવિત કરી દીધા.
પતિએ પોતે શીખવી ઓટો ચલાવતા
સંયમે વીડિયોમાં જણાવ્યું કે મહિલાના પતિ પહેલા પોતે ઓટો ચલાવતા હતા. પરંતુ તેમણે માત્ર પોતે કમાવા સુધી વાત સીમિત ન રાખી. તેમણે પોતાની પત્નીને પણ ઓટો ચલાવતા શીખવ્યું, જેથી તે પોતાના પગ પર ઊભી રહી શકે અને આર્થિક રીતે કોઈના પર નિર્ભર ન રહે. મહિલાએ ડ્રાઇવિંગ શીખ્યું અને ધીમે-ધીમે ઓટો ચલાવવાનું કામ શરૂ કરી દીધું. આજે તે દિવસ-રાત મહેનત કરીને પોતાની કમાણી કરી રહી છે. દંપતીને બે બાળકો પણ છે, તેથી પરિવાર અને કામ બંનેની જવાબદારી તેમની સામે છે.
રાત્રે પણ કામ કરવાથી નથી ડરતી
સંયમ ગર્ગે વીડિયોમાં આ મહિલાની મહેનતના વખાણ કરતા કહ્યું કે જ્યારે તે તેમને મળ્યા ત્યારે રાતના લગભગ 3 વાગી રહ્યા હતા. આમ છતાં મહિલા પૂરી એનર્જી (ઊર્જા) સાથે પોતાનું કામ કરી રહી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે મહિલા મોડી રાત સુધી ઓટો ચલાવે છે અને જરૂર પડવા પર લોકોને તેમના ઘર સુધી છોડે છે. તેમની ઓટોની આસપાસ મોજૂદ સંદેશાએ આ પૂરી કહાનીને વધુ ખાસ બનાવી દીધી. આ કહાની માત્ર એક મહિલાના કામ કરવાની નથી, પરંતુ એ વિચારની પણ છે, જેમાં પતિ પોતાની પત્નીને આગળ વધવા અને પોતે કમાવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે.
10 વાગ્યાથી સવારે 5 વાગ્યા સુધી ઇમરજન્સી રાઇડ ફ્રી
મહિલાની ઓટો પર લખેલો એક મેસેજ લોકોનું ખાસ ધ્યાન ખેંચી રહ્યો છે. તેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે રાત્રે ૧૦ વાગ્યાથી સવારે ૫ વાગ્યાની વચ્ચે જો કોઈને હોસ્પિટલ જવા માટે ઓટોની જરૂર છે અથવા કોઈ ઇમરજન્સી છે, તો તે મહિલા ફ્રી રાઇડ આપવા માટે તૈયાર રહે છે. આનો અર્થ એ છે કે જે સમયે શહેરમાં ઓટો મળવું ઘણી વખત મુશ્કેલ થઈ શકે છે અને ઇમરજન્સીમાં લોકો હેરાન થઈ જાય છે, તે સમયે આ મહિલા પોતાની સેવા આપવા માટે રસ્તા પર મોજૂદ રહે છે. જોકે, સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં આ સુવિધાથી જોડાયેલી પૂરી શરતો અને કેટલા લોકોને અત્યાર સુધી આનો ફાયદો મળ્યો છે, તેની સ્વતંત્ર પુષ્ટિ નથી થઈ. પરંતુ ઓટો પર લખેલો આ સંદેશ લોકોને ખૂબ પ્રભાવિત કરી રહ્યો છે.
લગભગ 50 મહિલાઓને કામ સાથે જોડવાનો દાવો
સંયમ ગર્ગે પોતાના વીડિયોમાં એ પણ દાવો કર્યો કે મહિલાએ લગભગ ૫૦ બીજી મહિલાઓને ઓટો ચલાવવા અને કામ કરવા માટે પ્રેરિત કરી છે. જો આ દાવો સાચો છે, તો આ તેમની કહાનીનું એક વધુ મજબૂત પાસું છે. એક મહિલાનું પોતે આર્થિક રીતે મજબૂત હોવું પોતાનામાં મોટી વાત છે, પરંતુ બીજી મહિલાઓને પણ કામ કરવા માટે પ્રેરિત કરવી આ કહાનીને વધુ ખાસ બનાવી દે છે. સંયમે મહિલાના હકારાત્મક વલણના પણ વખાણ કર્યા. તેમના જણાવ્યા મુજબ, મહિલા પોતાના કામને લઈને ખૂબ ઉત્સાહિત રહે છે અને પૂરા મનથી ઓટો ચલાવે છે.
'લોકો શું કહેશે' ની પરવા નથી કરતો પતિ
આ કહાનીમાં મહિલાના પતિની ભૂમિકા પણ લોકોને ખૂબ પસંદ આવી રહી છે. સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં સંયમે જણાવ્યું કે પતિએ પોતાની પત્નીને ડ્રાઇવિંગ શીખવવાથી લઈને તેમને પોતાનું કામ શરૂ કરવા સુધી દરેક ડગલે સપોર્ટ કર્યો. તેમણે એ પણ કહ્યું કે પતિને એ વાતની વધારે ચિંતા નથી કે દુનિયા શું કહેશે. તેમના માટે સૌથી જરૂરી એ છે કે તેમની પત્ની આત્મનિર્ભર બને અને પોતાની જિંદગી પોતાની રીતે જીવે. આ જ કારણ છે કે સોશિયલ મીડિયા પર ઘણા લોકો આ કપલને 'પાવર કપલ' બતાવી રહ્યા છે. લોકોનું કહેવું છે કે કોઈ મહિલાને આગળ વધવા માટે પરિવારનો સાથ મળી જાય તો તે ઘણું બધું કરી શકે છે.
વડોદરાની રાત અને મહિલાનો આત્મવિશ્વાસ
સંયમે વડોદરામાં મહિલાઓ માટે સિક્યોરિટી (સુરક્ષા) ના માહોલનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેમનું કહેવું હતું કે શહેરની સુરક્ષા અને માહોલ મહિલાઓને મોડી રાત્રે પણ કામ કરવાની હિંમત આપે છે. જોકે, દરેક શહેર અને દરેક સ્થિતિમાં રાતના સમયે સુરક્ષાને લઈને સાવધાની જરૂરી છે, પરંતુ આ મહિલાનો આત્મવિશ્વાસ જરૂર લોકોનું ધ્યાન ખેંચી રહ્યો છે. રાતના સન્નાટામાં ઓટો ચલાવીને કમાણી કરવી અને જરૂરિયાતમંદોની મદદ માટે તૈયાર રહેવું સરળ કામ નથી.
લોકો બોલ્યા- આવી કહાનીઓ વધારે સામે આવવી જોઈએ
વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા પછી લોકોએ મહિલા અને તેના પતિના જમકે વખાણ કર્યા. એક યુઝરે લખ્યું, 'This is so inspiring.' જ્યારે બીજાએ લખ્યું કે તેમને આ કપલ પર ગર્વ છે. ઘણા લોકોએ મહિલાના કામને સલામ કરી અને તેના પતિની સોચ (વિચાર) ના પણ વખાણ કર્યા. એક યુઝરે લખ્યું કે આવા લોકો સમાજ માટે મિશાલ (ઉદાહરણ) છે. બીજાએ બંનેને પોતાનું કામ ચાલુ રાખવા અને આગળ વધતા રહેવાની શુભકામનાઓ આપી.
પોતાના પગ પર ઊભા રહેવાનું સ્વપ્ન
સંયમ ગર્ગના જણાવ્યા અનુસાર, મહિલાને ઓટો ચલાવવી પસંદ છે અને તેમનું સ્વપ્ન આગળ જઈને પોતાની કાર ખરીદવાનું છે. હાલમાં તે ઓટો ચલાવીને પરિવારની મદદ કરી રહી છે અને પોતાની ઓળખ પોતે બનાવવાની કોશિશમાં જૂટેલી છે. આ કહાનીની સૌથી ખાસ વાત એ જ છે કે કોઈ મોટી કંપની, મોટો બિઝનેસ કે કરોડોની કમાણી નથી. અહીં એક મહિલા છે, જે રાત્રે ૩ વાગ્યે પણ મહેનત કરી રહી છે, એક પતિ છે, જે પોતાની પત્નીના સ્વપ્નોનો સાથ આપી રહ્યો છે અને એક એવો સંદેશ છે, જે જરૂરતના સમયે કોઈ અજાણ્યા માણસના કામ આવી શકે છે.
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