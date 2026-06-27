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વડોદરામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાના ધજાગરા: વાઘોડિયા રોડ પર ગારમેન્ટના વેપારી પર ફિલ્મી ઢબે ફાયરિંગ, યુવક ગંભીર

Vadodara News: વડોદરામાં ગારમેન્ટના વેપારી પર ફાયરિંગની ઘટના બની છે. વાઘોડિયા ચોકડીથી વાઘોડિયા જવાના રોડ પર ફાયરિંગ કરાયું હોવાની માહિતી મળી છે. બાઈક ચાલક શખ્સોએ કારમાં સવાર વેપારી પર ફાયરિંગ કર્યું હતું. જેમાં વેપારીને બાવળાના ભાગે ગોળી વાગતા ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. ઈજાગ્રસ્ત વેપારીને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડાયો છે. આરોપીઓએ વેપારી પર ફાયરિંગ કેમ કરાયું તે દિશામાં પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. 37 વર્ષના વેપારી આશિષ બાકોલિયા પર ફાયરિંગ થયું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 27, 2026, 10:24 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:24 AM IST
વડોદરામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાના ધજાગરા: વાઘોડિયા રોડ પર ગારમેન્ટના વેપારી પર ફિલ્મી ઢબે ફાયરિંગ, યુવક ગંભીર
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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