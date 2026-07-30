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વડોદરાની માંજલપુર બેઠક પર પેટાચૂંટણી માટે આજે મતદાન: જાણો આ ચૂંટણી કેમ ભાજપ-કૉંગ્રેસ બંને માટે છે ખાસ

Vadodara Manjalpur By-Election: વડોદરા શહેરની માંજલપુર વિધાનસભા બેઠકની પેટાચૂંટણી માટે સવારે 7 વાગ્યાથી 62 સ્થળો પર આવેલા 260 મતદાન મથકો પર મતદાન ચાલી રહ્યું છે. આ બેઠક પર ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે સીધો ચૂંટણી જંગ જામ્યો છે, જેમાં કુલ 2.19 લાખથી વધુ મતદારો (1.11 લાખ પુરુષ અને 1.07 લાખ મહિલા) પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 30, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:07 AM IST
વડોદરાની માંજલપુર બેઠક પર પેટાચૂંટણી માટે આજે મતદાન: જાણો આ ચૂંટણી કેમ ભાજપ-કૉંગ્રેસ બંને માટે છે ખાસ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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