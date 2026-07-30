/વડોદરાની માંજલપુર બેઠક પર પેટાચૂંટણી માટે આજે મતદાન: જાણો આ ચૂંટણી કેમ ભાજપ-કૉંગ્રેસ બંને માટે છે ખાસ

Vadodara Manjalpur By-Election: વડોદરા શહેરની હાઇપ્રોફાઇલ ગણાતી માંજલપુર વિધાનસભા બેઠક ની પેટાચૂંટણી માટે આજે સવારે 7:00 વાગ્યાથી જ મતદાનની પ્રક્રિયા ઉત્સાહભેર અને શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં શરૂ થઈ ગઈ છે. પૂર્વ ધારાસભ્ય સ્વ. યોગેશ પટેલના નિધન બાદ ખાલી પડેલી આ બેઠક પર ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંને માટે પ્રતિષ્ઠાનો જંગ જામ્યો છે. આ ચૂંટણીનું પરિણામ 3 ઓગસ્ટે જાહેર કરવામાં આવશે.
ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે સીધો જંગ
આ પેટાચૂંટણીમાં મુખ્ય બન્ને પક્ષોએ પોતાના મજબૂત ઉમેદવારો મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. જેમાં ભાજપના ઉમેદવાર સતીષ પટેલ (અકોટાના પૂર્વ ધારાસભ્ય)ને ઉતાર્યા છે. જ્યારે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે ભીખાભાઈ રબારીને ઉતાર્યો છે. બંને પક્ષોએ જીત મેળવવા માટે એડીચોટીનું જોર લગાવ્યું છે, જેના કારણે માંજલપુરનો આ ચૂંટણી સંગ્રામ સમગ્ર રાજ્યમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
મતદાન મથકો અને સુવિધાઓની ઝાંખી
ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા મતદાન પ્રક્રિયા સુચારુ રીતે પાર પડે તે માટે વ્યાપક તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. કુલ 2.19 લાખથી વધુ મતદારો (1.11 લાખ પુરુષ અને 1.07 લાખ મહિલા) પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે. 62 સ્થળો પર કુલ 260 મતદાન મથકો બનાવવામાં આવ્યા છે. 2 સખી મંડળ સંચાલિત, 2 દિવ્યાંગ સંચાલિત અને 5 મોડેલ મતદાન મથકો ઊભા કરાયા છે. દિવ્યાંગ અને 85 વર્ષથી વધુ વયના વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે વ્હીલચેર, રેમ્પ અને સ્વયંસેવકોની વ્યવસ્થા કરાઈ છે.
તંત્રએ શું કરી છે તૈયારી?
વરસાદની અગાહીને ધ્યાનમાં રાખીને દરેક બૂથ પર પીવાનું પાણી, વીજળી અને શૌચાલય જેવી પાયાની સુવિધાઓ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી છે જેથી મતદારોને કોઈ અગવડ ન પડે.
સવારે મતદાન કર્યા બાદ નેતાઓ અને ઉમેદવારોની પ્રતિક્રિયાઓ
સવારથી જ વિવિધ રાજકીય આગેવાનો અને ઉમેદવારોએ પોતાના મતદાન મથકે પહોંચીને મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ભાજપ ઉમેદવાર સતીષ પટેલનો દાવો કર્યો છે કે આ વખતે પેટાચૂંટણીમાં મતદાનની ટકાવારીનો તમામ જૂના રેકોર્ડ તૂટશે. વિજેતા થયા બાદ હું સતત જનતાની વચ્ચે રહીને લોકકાર્યો કરીશ. તમને જણાવી દઈએ કે સતીષ પટેલનું પોતાનું મતદાન રાવપુરા વિધાનસભા બેઠકમાં હોવાથી તેઓ આ બેઠક પર સ્વયંને મત આપી શક્યા નહોતા.
કોંગ્રેસ ઉમેદવાર ભીખાભાઈ રબારીનું મતદાન
કોંગ્રેસ ઉમેદવાર ભીખાભાઈ રબારીએ 'ભવન્સ સ્કૂલ' ખાતે આવેલા મતદાન મથક પર પહોંચીને પોતાનો કિંમતી મત આપ્યો હતો અને નાગરિકોને વધુમાં વધુ મતદાન કરવા અપીલ કરી હતી. હવે સૌની નજર 3 ઓગસ્ટે આવનારા પરિણામ પર ટકેલી છે કે માંજલપુરની જનતા કયા પક્ષ પર પોતાનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કરે છે!
ડૉ. જયપ્રકાશ સોનીએ પત્ની પરિવાર સાથે મતદાન કર્યું
વડોદરા શહેર ભાજપ પ્રમુખ ડૉ. જયપ્રકાશ સોનીએ તેમના પત્ની અને પરિવાર સાથે મતદાન કર્યું હતું. મતદાન બાદ તેમણે નિવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે, ભાજપ આ બેઠક પર ઐતિહાસિક મતોની સરસાઈથી જીત મેળવશે. સાથે જ તેમણે તમામ મતદારોને ઉત્સાહપૂર્વક મતદાન કરવાની અપીલ કરી હતી.