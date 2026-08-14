/કાળજું કંપાવી દે તેવા દ્રશ્યો! શું માસૂમ દર્દીઓ સાથે આવું અમાનવીય વર્તન ચલાવી લેવાશે? વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલ ફરી વિવાદોના વંટોળમાં!

રવિ અગ્રવાલ/વડોદરા: સયાજી હોસ્પિટલમાં 4 થી 5 વર્ષના દાઝેલા માસૂમની દર્દનાક સ્થિતિ જોવા મળી. દાઝેલું માસૂમ બાળક દર્દથી કણસી રહ્યું હતું, બાળકને એક વોર્ડમાંથી બીજા વોર્ડમાં શિફ્ટ કરવાનું હતું, પરંતુ હોસ્પિટલ પાસે ના તો સ્ટ્રેચર હતું કે ના તો વ્હીલચેર, કાળજું કંપાવી દે તેવા દ્રશ્યોમાં, માસૂમની માતા પોતાના દાઝેલા બાળકને ગોદમાં ઊંચકીને એક વોર્ડથી બીજા વોર્ડ ભટકવા મજબૂર બની હતી. બાળકને ગ્લુકોઝની બોટલ ચડી રહી હતી, જે પણ પરિવારજનોએ જ હાથમાં પકડી રાખવી પડી હતી.
હજુ આ દ્રશ્યોથી તંત્ર શરમાય તે પહેલાં તો બીજો એક શરમજનક કિસ્સો સામે આવ્યો, જેમાં ઓપરેશન કરાવેલા બાળકની માતા જ બની 'એમ્બ્યુલન્સ' બની. છોટાઉદેપુરથી સારવાર અર્થે આવેલા એક બાળ દર્દીનું ઓપરેશન થયું હતું. હોસ્પિટલ સ્ટાફે માત્ર એટલું કહીને હાથ ઊંચા કરી દીધા કે બાળકને બાળરોગ વિભાગમાં લઈ જાઓ. ઓપરેશન કરાવેલા દર્દી સાથે હોસ્પિટલનો એક પણ સ્ટાફ કે વોર્ડબોય સાથે ન દેખાયો. પિતાનો આક્ષેપ છે કે સ્ટ્રેચરમાં બાળકને લિફ્ટમાં લઈ જતાં ડર લાગતો હતો, પરંતુ સ્ટાફે તેમને મદદ કરવાના બદલે એકલા મૂકી દીધા, જેથી માતા બાળકને ગોદમાં ઊંચકીને બાળરોગ વિભાગ સુધી ચાલીને જવા મજબૂર બની. સામાજિક કાર્યકરે કહ્યું કે હોસ્પિટલમાં સ્ટાફની ઘટ છે એટલે આવી હાલત છે.
સયાજી હોસ્પિટલ સામે અનેક સવાલો ઉઠ્યા…
શું આ છે સયાજી હોસ્પિટલની વર્લ્ડ-ક્લાસ સુવિધાઓ? કરોડો રૂપિયાના બજેટ અને ઇલેક્ટ્રિક વાહનોની વાતો માત્ર કાગળ પર જ છે? દર્દીઓને સુવિધા આપવા માટે રાખવામાં આવેલો ક્લાસ-4 નો સ્ટાફ ક્યાં ગાયબ હતો? શું માસૂમ દર્દીઓ સાથે આવું અમાનવીય વર્તન ચલાવી લેવાશે?
વિવાદનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં જ હોસ્પિટલ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે. સયાજી હોસ્પિટલના RMO ડૉ. હિતેન્દ્ર ચૌહાણે બચાવ કરતા કહ્યું કે અમે આ ઘટનાથી ભારે દુઃખ વ્યક્ત કરીએ છીએ. સમગ્ર મામલે તપાસના આદેશ આપી દેવાયા છે અને જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી કરાશે. વોર્ડના તબીબથી લઈને ક્લાસ 4 ના કર્મચારી સુધી તમામની જવાબદારી બને છે.
હોસ્પિટલમાં સ્ટ્રેચર, ખુરશી અને ઇલેક્ટ્રિક વાહનોની પૂરતી સુવિધા છે, તો પછી આવું કેમ બન્યું તેની તપાસ કરીશું. તપાસના આદેશો તો દર વખતે આપવામાં આવે છે, પણ કોઈ ઠોસ કાર્યવાહી થતી નથી. જેના કારણે અનેકવાર આવી ઘટનાઓ બને છે ત્યારે સવાલ એ છે કે શું આ તપાસ પણ કાગળ પર જ રહેશે કે પછી જવાબદાર અધિકારીઓ અને સ્ટાફ સામે કોઈ નક્કર કાર્યવાહી થશે?