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વડોદરાની SSG હોસ્પિટલ ફરી વિવાદમાં: કોલ્ડરૂમના મૃતદેહોની જવાબદારીમાંથી તંત્રે હાથ કર્યા અધ્ધર, મંત્રીએ ગણાવી 'ક્ષતિ'

Vadodara News: વડોદરાની SSG હોસ્પિટલ ફરી આવી વિવાદમાં આવી ગઈ છે. હોસ્પિટલના કોલ્ડરૂમમાં રખાતાં મૃતદેહની જવાબદારીમાંથી હાથ અદ્ધર કર્યા છે. હવે મૃતદેહને કઈ થશે તો હોસ્પિટલ નહીં લે જવાબદારી.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 16, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:29 PM IST
વડોદરાની SSG હોસ્પિટલ ફરી વિવાદમાં: કોલ્ડરૂમના મૃતદેહોની જવાબદારીમાંથી તંત્રે હાથ કર્યા અધ્ધર, મંત્રીએ ગણાવી 'ક્ષતિ'

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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વડોદરાની SSG હોસ્પિટલ ફરી વિવાદમાં: કોલ્ડરૂમના મૃતદેહોની જવાબદારીમાંથી તંત્રે હાથ...
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