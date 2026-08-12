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'મેં જા રહી હું દુનિયા સે, સહન નહીં કર પાઈ પિટાઈ', વડોદરામાં સાસરીયાના ત્રાસથી કંટાળી પરિણીતાએ જીવન ટૂંકાવ્યું, પગ પર લખી નોટ

Vadodara Woman Case: વડોદરાના ઉંડેરા વિસ્તારમાં આવેલી રિલાયન્સ ટાઉનશિપમાં એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. લગ્નના માત્ર ત્રણ વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં જ સાસરીયાઓના શારીરિક અને માનસિક ત્રાસથી કંટાળીને 31 વર્ષીય પરિણીતા સીમાબેને ગળેફાંસો ખાઈ જીવન ટૂંકાવી લીધું છે, મોતને વ્હાલું કરતા પહેલાં મૃતકે પોતાના ડાબા પગ પર પેનથી હિન્દીમાં એક નોટ લખી હતી, જેમાં પોતાની આપવીતી રજૂ કરી હતી.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 12, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 02:04 PM IST
'મેં જા રહી હું દુનિયા સે, સહન નહીં કર પાઈ પિટાઈ', વડોદરામાં સાસરીયાના ત્રાસથી કંટાળી પરિણીતાએ જીવન ટૂંકાવ્યું, પગ પર લખી નોટ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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