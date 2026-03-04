ભરૂચની ઐતિહાસિક જામા મસ્જિદમાં પૂજાનો VIDEO વાયરલ: સાધુ-સંતોના દાવા બાદ શહેરમાં ખળભળાટ
Bharuch News: ભરૂચની જામા મસ્જિદમાં પૂજા-અર્ચના વિડીયો વાયરલ થતાં વિવાદ વકર્યો, ભરૂચની ઐતિહાસિક જામા મસ્જિદ ફરી એકવાર ચર્ચાના કેન્દ્રમાં આવી. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા વિડીયોમાં કેટલીક મહિલાઓ મસ્જિદના પરિસરમાં પૂજા-અર્ચના કરતા દેખાય છે. પોલીસની હાજરીમાં કેટલીક મહિલા મસ્જિદમાં પૂજા કરતાં વધુ વિવાદ. સાધુ સંત દ્વારા અગાઉ ચક્રધર સ્વામી જન્મભૂમિ સમિતિનો દાવો છે કે આ સ્થળ ખરેખર ભગવાન ચક્રધર સ્વામીનું જન્મસ્થળ અથવા એક પ્રાચીન જૈન મંદિર હતું.
Bharuch News: ભરૂચમાં આવેલી પ્રાચીન જામા મસ્જિદ ફરી એકવાર મોટા વિવાદમાં આવી છે. સોશિયલ મીડિયા પર મસ્જિદ પરિસરમાં મહિલાઓ દ્વારા પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવતી હોવાનો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ શહેરમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. આ ઘટનાને પગલે સ્થાનિક મુસ્લિમ આગેવાનો અને હિન્દુ સંત સમાજ સામસામે આવી ગયા છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
તાજેતરમાં સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં કેટલીક મહિલાઓ ભરૂચની જામા મસ્જિદના પરિસરમાં ફૂલ, શ્રીફળ અને પ્રસાદ સાથે પૂજા-અર્ચના કરતી જોવા મળે છે. આ વીડિયોની સૌથી નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે, જે સમયે પૂજા થઈ રહી હતી ત્યારે ત્યાં પોલીસકર્મીઓ પણ હાજર હોવાનું દેખાય છે. પોલીસની હાજરીમાં થયેલી આ વિધિએ વિવાદમાં ઘી હોમવાનું કામ કર્યું છે.
સાધુ-સંતો અને સમિતિનો દાવો
આ વિવાદ પાછળ ધાર્મિક આસ્થા અને ઇતિહાસના અલગ-અલગ તર્ક જવાબદાર છે. આ સમિતિનો દાવો છે કે આ સ્થળ ખરેખર ભગવાન ચક્રધર સ્વામીનું જન્મસ્થળ છે. કેટલાક સાધુ-સંતો અને સંગઠનો એવો પણ દાવો કરી રહ્યા છે કે આ એક પ્રાચીન જૈન મંદિર હતું, જેને પાછળથી મસ્જિદમાં ફેરવવામાં આવ્યું હતું.
સ્થાનિક પ્રતિભાવો અને વિરોધ
વીડિયો વાયરલ થતા જ સ્થાનિક મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનોમાં રોષ જોવા મળ્યો છે. તેમણે ઐતિહાસિક ધરોહર ગણાતી મસ્જિદમાં આ પ્રકારે પૂજા કરવા બદલ સખત વિરોધ નોંધાવ્યો છે અને કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવી રાખવા અપીલ કરી છે. બીજી તરફ, હિન્દુ સંગઠનો આ સ્થળને તેમની આસ્થા સાથે જોડીને પોતાના અધિકારની વાત કરી રહ્યા છે. ZEE 24 કલાક આ વાયરલ વીડિયોની સત્યતાની પુષ્ટિ કરતી નથી.
વહીવટી તંત્રની ભૂમિકા
ઘટનાને પગલે શહેરમાં કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પોલીસ તંત્ર સતર્ક થઈ ગયું છે. વીડિયોમાં પોલીસની હાજરી હોવાના દાવા બાદ ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા આ મામલે તપાસ કરવામાં આવી શકે છે. હાલમાં આ મુદ્દો સમગ્ર ગુજરાતમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
