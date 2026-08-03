/કોણ છે માંજલપુરમાંથી કમળ ખીલવનારા સતિષ પટેલ? જાણો કેટલી સંપત્તિના છે માલિક

વડોદરાની માંજલપુર વિધાનસભા બેઠક પર યોજાયેલી પેટાચૂંટણીમાં ભાજપે ભવ્ય જીત મેળવી છે. ભાજપના ઉમેદવાર સતિષ પટેલે 30630 મતે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ભીખાભાઈ રબારીને હરાવી દીધા છે. ભાજપના ઉમેદવાર સતિષ પટેલને 55,481 મત મળ્યા છે. કોંગ્રેસના ઉમેદવારને માત્ર 24851 મત મળ્યા છે. નોંધનીય છે કે આ સીટ ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલના નિધન બાદ ખાલી થઈ હતી. હવે ભાજપે આ સીટ પર પોતાનો કબજો જાળવી રાખ્યો છે.
કોણ છે સતિષ પટેલ?
સતિષ પટેલની ઉંમર 62 વર્ષ છે. ચૂંટણી એફિડેવિટમાં તેમણે ખુદને ખેડૂત, કારોબારી અને સમાજસેવી ગણાવ્યા છે. સતિષ પટેલે વર્ષ 1983મા વડોદરામાંથી ધોરણ 10નો અભ્યાસ કર્યો હતો. તેમના પત્ની ગૃહિણી છે. એફિડેવિટ પ્રમાણે સતિષ પટેલની પાસે 51.52 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ છે અને તેમના પર કોઈ ક્રિમિનલ કેસ નથી.
ભાજપ નેતાના કરિયરની વાત કરીએ તો તેઓ લાંબા સમયથી કોઓપરેટિવ સેક્ટર અને સામાજિક કામમાં જોડાયેલા છે. ભાજપે તેમના પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો અને વિધાનસભાની પેટાચૂંટણીમાં ઉમેદવાર બનાવ્યા હતા. જીત બાદ ભાજપના ઉમેદવારે જણાવ્યું કે મતદારોએ યોગેશ કાકાની જેમ મારા પર વિશ્વાસ મુક્યો છે. તેમણે કહ્યું કે માંજલપુર વિકસિત વિધાનસભા છે અને યોગેશ કાકાએ મોટા ભાગના કામ પૂર્ણ કર્યાં છે.
વડોદરાની માંજલપુર બેઠક પર ફરી એકવાર લહેરાયો ભાજપનો ભગવો, સતિષ પટેલનો વિજય#Gujarat #BreakingNews #News #Vadodara #BJP pic.twitter.com/TLv5aV8QOY
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) August 3, 2026
વડોદરાની માંજલપુર વિધાનસભા બેઠકની પેટાચૂંટણીમાં ભાજપના સતિષ પટેલનો 30 હજાર 499 મતથી વિજય થયો છે. જ્યારે કોંગ્રેસના ભીખા રબારીની હાર થઈ છે. જીત બાદ સતીષ પટેલે ભવ્ય વિજય સરઘસ કાઢ્યું. જેમાં મોટી સંખ્યામાં નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ જોડાયા. ભાજપના ઉમેદવાર સતિષ પટેલે કહ્યું હતું કે માંજલપુરની જનતાએ યોગેશ કાકાને સહકાર આપ્યો તે જ રીતે મને પણ આપ્યો છે. તો કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ભીખા રબારીએ હાર સ્વીકારીને કહ્યું કે ભાજપે અંતિમ સમયે ભયનું વાતાવરણ ઊભું કર્યું હતું.
કોંગ્રેસના ઉમેદવારે લગાવ્યો આરોપ
કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ભીખા રબારીએ જણાવ્યું કે ભાજપે છેલ્લી ઘડીએ ભયનું વાતાવરણ ઊભું કર્યું હતું. જેથી મતદારો મતદાન કરવા માટે બહાર નીકળી શક્યા નહીં. આ ચૂંટણી આચારસંહિતાનો ભંગ છે. તેમણે આરોપ લગાવતા કહ્યું કે આ વખતે નિષ્પક્ષ ચૂંટણી ન થતાં હાર થઈ છે. ભીખા રબારીએ જણાવ્યું કે હું સતત લોકોની સેવા કરતો રહીશ.