/પ્રજા માટે સિંહની ગર્જના કરનાર નેતાની વિદાયથી વડોદરા હિબકે ચડ્યું; જાણો કેટલાક અવિસ્મરણીય કિસ્સા...

રવિ અગ્રવાલ/વડોદરા: વડોદરાના માંજલપુરના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય અને પ્રજાના સાચા મસિહા એવા યોગેશ પટેલનું 80 વર્ષની વયે હાર્ટ એટેકથી દુઃખદ નિધન થયું છે. 23 જુલાઈ 1946 ના રોજ જન્મેલા યોગેશ કાકા આજે આપણને સૌને રડતા મૂકીને અનંત સફરે નીકળી ગયા છે. સરકાર ગમે તેની હોય, પ્રજા માટે સિંહની જેમ ગર્જના કરનાર નેતાની વિદાયથી વડોદરા આજે હિબકે ચડ્યું છે.
યોગેશ પટેલ માત્ર એક નેતા નહોતા, પણ અન્યાય સામે લડતી એક જીવતીજાગતી ક્રાંતિ હતા. સ્વભાવે લડાયક, નીડર અને આક્રમક છબી ધરાવતા યોગેશભાઈ પોતાની જ ભાજપ સરકારમાં હોવા છતાં, પ્રજાના પ્રશ્નો માટે મુખ્યમંત્રી કે નાયબ મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખવામાં ક્યારેય ખચકાયા નથી. જ્યાં સુધી ગરીબો અને સામાન્ય માણસના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ ન આવે, ત્યાં સુધી તેઓ ચેનથી બેસતા નહોતા. તેમની પ્રજાલક્ષી લડતોના કેટલાક અવિસ્મરણીય કિસ્સા...
આજે વડોદરાની શેરીઓ સુની બની ગઈ છે, ગરીબો અને મધ્યમવર્ગના લોકોએ પોતાનો મોભી ગુમાવ્યો છે. પોતાની આખી જિંદગી પ્રજાના નામે કરી દેનાર લોકલાડીલા યોગેશ કાકા ભલે આપણી વચ્ચે નથી રહ્યા, પણ વડોદરાના વિકાસમાં અને લોકોના હૃદયમાં તેઓ હંમેશા અમર રહેશે.