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તબેલામાં ઘડાઈ રહ્યું છે ગુજરાતનું ભવિષ્ય! 17 વર્ષથી આંગણવાડી મકાનવિહોણી, ભૂલકાંઓ તબેલામાં ભણવા મજબૂર

Tapi News: સૌ ભણે સૌ આગળ વધે સરકાર ના સૂત્ર સાચા અર્થમાં તાપી જિલ્લામાં ચરિતાર્થ ન થઈ રહ્યો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. જિલ્લામાં વાલોડ તાલુકા ના ગોપાલ નગર વિસ્તારમાં આવેલ આંગણવાડી છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી ભેંસોના તબેલામાં ચાલી રહી છે. જે અંગે સ્થાનિક પ્રશાસન આંખ આડા કાન કરી રહ્યું હોય તેવી ફરિયાદ સ્થાનિકોમાં ઉઠી રહી છે
 

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 23, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 03:05 PM IST
તબેલામાં ઘડાઈ રહ્યું છે ગુજરાતનું ભવિષ્ય! 17 વર્ષથી આંગણવાડી મકાનવિહોણી, ભૂલકાંઓ તબેલામાં ભણવા મજબૂર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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