/તબેલામાં ઘડાઈ રહ્યું છે ગુજરાતનું ભવિષ્ય! 17 વર્ષથી આંગણવાડી મકાનવિહોણી, ભૂલકાંઓ તબેલામાં ભણવા મજબૂર

Tapi News: શું ગુજરાતનું ભવિષ્ય ખરેખર તબેલામાં ઘડાશે? તાપી જિલ્લાની ‘વાલોડ-10’ આંગણવાડીની દયનીય સ્થિતિ આ ગંભીર સવાલ ઊભો કરે છે. છેલ્લા 17 વર્ષથી મકાનવિહોણી આ આંગણવાડીના ૨૭ જેટલા નાના ભૂલકાંઓ આજે પશુઆહારના ગોદામમાં, ઝાડ નીચે અને કાદવ-કીચડ તેમજ ભારે દુર્ગંધ વચ્ચે બેસીને ભણવા મજબૂર છે. તંત્રની ઉદાસીનતાની હદ તો જુઓ કે છાત્રાલય માટે જમીન ફાળવાઈ ગઈ, પરંતુ આંગણવાડી માટેની જમીનનો પ્રશ્ન હજુ ઉકેલાયો નથી અને ફાઈલો 17 વર્ષથી પંચાયત-તાલુકા કચેરીઓમાં જ અટવાયેલી છે. અહીં પીવાના પાણી કે શૌચાલય જેવી પ્રાથમિક સુવિધાઓનો પણ સદંતર અભાવ છે, એટલું જ નહીં, બાળકોનો નાસ્તો બનાવવા માટે આંગણવાડી કાર્યકરને પણ ૨ કિલોમીટર દૂર જવું પડે છે. આ સમગ્ર પરિસ્થિતિ બતાવે છે કે નાના ભૂલકાંઓના સ્વાસ્થ્ય, શિક્ષણ અને સુવિધાની બાબતમાં તંત્રને કોઈ જ પડી નથી.
સ્થાનિકોના કહેવા અનુસાર છ વર્ષથી શિક્ષણ લેવા મજબૂર
સરકાર દ્વારા અનેકવિધ યોજનાઓ દ્વારા કોઈપણ બાળક શિક્ષણ થી વંચિત ન રહી જાય તે માટે પૂરતા પ્રયાસ કરવામાં આવે છે, પરંતુ કેટલાક કિસ્સાઓમાં સ્થાનિક રાજકારણ કે તંત્રની આડસાઇ ને કારણે દેશના ભવિષ્ય સમા બાળકો નું ભવિષ્ય જોખમાય રહ્યું છે, આવુ જ કંઈક તાપી જિલ્લાના વાલોડમાં જોવા મળ્યું. જ્યાં આવેલ ગોપાલ નગર વિસ્તારમાં બાળકો ગાય ભેંસોના તબેલા એક બે નહીં પરંતુ સ્થાનિકોના કહેવા અનુસાર છ વર્ષથી શિક્ષણ લેવા મજબૂર બન્યા છે.
વાલી પણ નવી આંગણવાડીની માંગ કરી રહ્યા છે...
છાણ અને મૂત્રની ગંદકી વચ્ચે આ બાળકો શિક્ષણની સાથોસાથ મધ્યાહન ભોજન પણ આરોગે છે, જેની સીધી અસર માસૂમોના સ્વાસ્થ્ય પર પડી રહી હોવાની વાલીઓ મીડિયાને રજૂઆત કરી સાથે આ બાબતે જવાબદારોને વારંવાર રજૂઆતો કરવા છતાં તેનો આજ પર્યત કોઈ નક્કર ઉકેલ આવ્યો નથી, સ્થાનિકોની કહેવું છે આ તબેલામાં છેલ્લા છ વર્ષથી આંગણવાડી કેન્દ્ર ચાલી રહ્યું છે, તે પહેલા આ વિસ્તારમાં બાળકોને ઝાડ નીચે બેસીને શિક્ષણ આપવામાં આવતું હતું, આમ છેલ્લા 17 વર્ષથી બાળકોનું પાયાનું શિક્ષણ રંધાતું હોય તેવું સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે. ત્યારે વાલી પણ નવી આંગણવાડીની માંગ કરી રહ્યા છે.
ભેંસોના તબેલામાં ચાલતું આંગણવાડી કેન્દ્ર તંત્રની કામગીરી સામે અનેક સવાલો
છેલ્લા સત્તર વર્ષથી કોઈ ઘરનો ઓટલો, તો ઝાડની છત્રછાયા કે પછી તબેલા માં ચાલતી આંગણવાડી અંગે જવાબદાર આઇસીડીએસ વિભાગના અધિકારી ને પુછતા આ અંગે કાર્યવાહી ચાલી રહી હોવાનું તેમણે જણાવી નક્કર કાર્યવાહી માંથી હાથ ખંખેરી લીધા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. વાલોડના ગોપાલનગર વિસ્તારમાં છેલ્લા સત્તર વર્ષથી આંગણવાડી કેન્દ્રની કથળેલી સ્થિતિ સામે આવી છે. ક્યારેક ઝાડ નીચે તો હાલ ભેંસોના તબેલામાં ચાલતું આંગણવાડી કેન્દ્ર તંત્રની કામગીરી સામે અનેક સવાલો ઉભા કરે છે.
બાળકોના ભવિષ્ય અને સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા આ ગંભીર મામલે તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક યોગ્ય સ્થળે આંગણવાડી શરૂ કરવામાં આવે અને માસૂમ બાળકોને સ્વચ્છ તથા સુરક્ષિત વાતાવરણમાં શિક્ષણ મળી રહે તે જરૂરી બન્યું છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે રજૂઆતો બાદ તંત્ર ક્યારે નક્કર કાર્યવાહી કરે છે.ત્યારે હાલ તો આવતીકાલ નું ભવિષ્ય કોઢાર માં બેસી ભણવા મજબૂર બન્યું છે એ કડવી વાસ્તવિકતા છે.