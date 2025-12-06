સાપને CPR : ઝેરીલા સાપને મોઢાથી શ્વાસ આપીને મોતના મુખમાંથી પાછો લવાયો, Video

Prev
Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 06, 2025, 06:45 PM IST

Valsad News ઉમેશ પટેલ/વલસાડ : વલસાડ જિલ્લાના નાનાપોંઢામાં જીવદયાનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ સામે આવ્યું છે. સામાન્ય રીતે માણસને CPR આપીને જીવ બચાવવાની ઘટનાઓ આપણે સાંભળી છે. પરંતુ અહીં એક રેસ્ક્યુઅરે કરંટ લાગવાથી મૃત્યુના આરે પહોંચેલા સાપને પોતાના મોઢા વડે શ્વાસ આપીને નવજીવન બક્ષ્યું છે. આ અનોખી સેવા બદલ રાજ્યના વન અને પર્યાવરણ મંત્રીએ પણ રેસ્ક્યુઅરની કામગીરીની નોંધ લીધી છે.

વલસાડ જિલ્લાના નાનાપોંઢા તાલુકાના આમધા ગામની. અહીં નિશાળ ફળિયામાં આવેલા એક ખેતરમાં ખેડૂતો જ્યારે ભાત કાપણી કરી રહ્યા હતા. ત્યારે એક ધામણ પ્રજાતિનો સાપ વીજ કંપનીની થ્રી-ફેઝ લાઈન પર ચડી ગયો હતો. થાંભલાની ટોચ પર પહોંચતા જ સાપને જોરદાર વીજ કરંટ લાગ્યો અને તે આશરે ૧૫ ફૂટ ઊંચાઈએથી જમીન પર પટકાયો હતો. 

કરંટ લાગવાને કારણે સાપની હાલત અત્યંત ગંભીર બની ગઈ હતી.ઘટનાની જાણ વાઈલ્ડ લાઈફ રેસ્ક્યુ ટ્રસ્ટના મુકેશભાઈ વાયડને થતા તેઓ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા. તેમણે જોયું કે સાપના શ્વાસ રુંધાઈ રહ્યા છે. ક્ષણનો પણ વિલંબ કર્યા વિના મુકેશભાઈએ સાપનું મોઢું ખોલી, પોતાના મોઢા વડે તેમાં હવા ભરી CPR આપવાનું શરૂ કર્યું. સતત ૨૫ થી ૩૦ મિનિટની જહેમત બાદ સાપના શ્વાસ ફરી શરૂ થયા હતા. 

સાપ સ્વસ્થ થતા તેને સુરક્ષિત રીતે કુદરતી વાતાવરણમાં મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. આ મૂક પશુ પ્રત્યેની સંવેદનાની વાત રાજ્યના વન અને પર્યાવરણ મંત્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા સુધી પહોંચી હતી. મંત્રીએ સ્વયં મુકેશભાઈને ફોન કરીને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા અને એક પ્રશંસા પત્ર પણ મોકલ્યો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે મુકેશભાઈએ અત્યાર સુધીમાં ૮ હજારથી વધુ સાપોનું રેસ્ક્યુ કર્યું છે. સરકાર દ્વારા પણ તેમની આ કામગીરીને બિરદાવવામાં આવી છે.

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે.

