Valsad : ભાજપ-કોંગ્રેસના ગઢમાં મોટું ગાબડું, 500 જેટલા આગેવાનો AAPમાં જોડાયા

સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પહેલાં જ વલસાડમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસના ગઢમાં આમ આદમી પાર્ટીએ મોટું ગાબડું પાડ્યું છે. ભાજપ અને કોંગ્રેસના 500 જેટલા આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ એકસાથે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાતા રાજકારણમાં ગરમાવો જોવા મળ્યો છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 19, 2025, 04:57 PM IST

વલસાડ જિલ્લામાં આમ આદમી પાર્ટીએ પોતાનું અભિયાન શરૂ કરી દીધું છે. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પહેલા યોજાયેલા એક કાર્યક્રમમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસના 500 જેટલા સક્રિય કાર્યકર્તાઓ અને આગેવાનોએ પક્ષપલટો કર્યો છે. આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાની ઉપસ્થિતિમાં આ તમામ લોકો આપમાં જોડાયા છે.

એકલા હાથે લડશે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી 

ચૈતર વસાવાએ તમામ નવા જોડાયેલા સભ્યોને આમ આદમી પાર્ટીનો ખેસ અને ટોપી પહેરાવીને વિધિવત રીતે પાર્ટીમાં આવકાર્યા હતા. લોકસભા ચૂંટણીથી વિપરીત આમ આદમી પાર્ટીએ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં એકલા હાથે લડવાનો નિર્ણય કર્યો છે. પાર્ટીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આગામી જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીમાં તેઓ કોંગ્રેસ કે અન્ય કોઈ પક્ષ સાથે ગઠબંધન કરશે નહીં. 

જળ, જંગલ, જમીનના પ્રશ્નો સાથે ઉતરશે મેદાનમાં

આમ આદમી પાર્ટી તમામ બેઠકો પર પોતાના ઉમેદવારો ઉતારશે અને ત્રિપાંખિયો જંગ ખેલશે. આદિવાસી સમાજના જળ, જંગલ, જમીનના પ્રશ્નો અને ખેડૂતોની સમસ્યાઓને વાચા આપવા માટે આમ આદમી પાર્ટી મેદાનમાં ઉતરશે. ચૈતર વસાવાએ જણાવ્યું છે કે આગામી દિવસોમાં આ 500 કાર્યકર્તાઓની ફોજ સાથે તેઓ ગામે ગામ પ્રચાર કરશે અને સંગઠનને મજબૂત બનાવી સ્થાનિક સ્વરાજમાં સત્તા કબજે કરશે.
 

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

