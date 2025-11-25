શું દવાનું એક ટીપું 11 હજાર રૂપિયાનું હોઈ શકે? વલસાડમાં છેતરપિંડીનો અજીબોગરીબ કિસ્સો
Valsad News: વલસાડમાં પગના દુખાવાની સારવારના બહાને એક બોગસ ડોક્ટરે સિનિયર સિટિઝન પર દવાનો પ્રયોગ કરી 19 લાખ રૂપિયાનું મસમોટું બિલ પકડાવી દીધું હતું. અને એક લાખ રૂપિયા પડાવી લીધા જોકે બીજા 18 લાખ રૂપિયા પડાવે તે પહેલાં જ વૃદ્ધના પુત્રની સતર્કતાથી 'ડોક્ટર રુસ્તમ' અને તેની ગેંગનો ભાંડો ફૂટી ગયો છે.
ઉમેશ પટેલ/વલસાડ: શું દવાનું એક ટીપું ૧૧ હજાર રૂપિયાનું હોઈ શકે? આ સવાલ સાંભળીને તમે પણ ચોંકી જશો, પરંતુ વલસાડમાં ઠગબાજોએ એક વૃદ્ધ સાથે આ જ મોડસ ઓપરેન્ડીથી છેતરપિંડી આચરી છે. વલસાડમાં પગના દુખાવાની સારવારના બહાને એક બોગસ ડોક્ટરે સિનિયર સિટિઝન પર દવાનો પ્રયોગ કરી 19 લાખ રૂપિયાનું મસમોટું બિલ પકડાવી દીધું હતું. અને એક લાખ રૂપિયા પડાવી લીધા જોકે બીજા 18 લાખ રૂપિયા પડાવે તે પહેલાં જ વૃદ્ધના પુત્રની સતર્કતાથી 'ડોક્ટર રુસ્તમ' અને તેની ગેંગનો ભાંડો ફૂટી ગયો છે. કેવી રીતે બની આ સમગ્ર ઘટના?
વલસાડમાં રહેતા એક સિનિયર સિટિઝન છેલ્લા બે વર્ષથી પગના દુખાવાથી પીડાતા હતા. ગત 15 નવેમ્બરે તેઓ સારવાર માટે નવસારી ગયા હતા. ત્યાંથી પરત ફરતી વખતે નાસ્તાની દુકાને તેમને એક અજાણ્યો શખ્સ મળ્યો. આ શખ્સે વાતચીતમાં વિશ્વાસ કેળવીને કહ્યું કે, તેના પિતાને પણ આવી જ તકલીફ હતી અને 'ડોક્ટર રુસ્તમ'ની દવાથી સારું થઈ ગયું છે. ભોળવાયેલા વૃદ્ધે ડોક્ટર રુસ્તમનો સંપર્ક કર્યો. કથિત ડોક્ટર રુસ્તમે ફોન પર જણાવ્યું કે તે પૂનાથી બોલે છે અને ઘરે આવીને સારવાર કરવાના વધુ પૈસા થશે. વૃદ્ધે હા પાડતા, તારીખ 21મીએ ડોક્ટર રુસ્તમ તેમના ઘરે પહોંચ્યા. અહીં શરૂ થયો અસલી ખેલ.
ડોક્ટરે કહ્યું કે દવાની એક ટીપાનો ભાવ 11,000 રૂપિયા છે. સારવારના નામે વૃદ્ધના પગ પર એક પછી એક 171 ટીપાં નાખવામાં આવ્યા.જ્યારે બિલની વાત આવી ત્યારે વૃદ્ધ અને તેમનો પરિવાર ચોંકી ગયો. ડોક્ટરે કુલ 19 લાખ રૂપિયાનું બિલ પકડાવ્યું! ગભરાયેલા પરિવારે તે સમયે 1 લાખ રૂપિયા ચૂકવ્યા અને બાકીના પૈસા પછી આપવાનું કહ્યું. જોકે, વૃદ્ધે આ વાત તેમના પુત્રને કરતા પુત્રને શંકા ગઈ અને તેણે તાત્કાલિક વલસાડ પોલીસનો સંપર્ક કર્યો.પોલીસે છટકું ગોઠવ્યું અને બાકીના 18 લાખ રૂપિયા લેવા માટે આરોપીઓને બોલાવ્યા. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને બાતમીના આધારે પોલીસે વોચ ગોઠવી હતી. જ્યારે આરોપીઓ વાપી પરત ફરી રહ્યા હતા. ત્યારે પોલીસે તેમને દબોચી લીધા હતા.
પોલીસ તપાસમાં આ ઠગ ટોળકીની ચોંકાવનારી મોડસ ઓપરેન્ડી સામે આવી છે. પકડાયેલા બંને આરોપીઓ પિતા-પુત્ર હોવાનું ખુલ્યું છે. જેમના નામ મોહમ્મદ સમીર અને મોહમ્મદ ઈરફાન છે. આ ટોળકી જાહેર સ્થળો કે ધાર્મિક સ્થાનો પર વોચ રાખતી હતી. જે કોઈ વ્યક્તિ ચાલવામાં તકલીફ અનુભવતી હોય કે લંગડાતી હોય, તેમને આ લોકો ટાર્ગેટ કરતા હતા. પહેલા એક વ્યક્તિ જઈને 'અમારા સગાને સારું થઈ ગયું છે' તેમ કહી વિશ્વાસ કેળવતો અને પછી બોગસ ડોક્ટરને ઘરમાં ઘૂસાડતા હતા.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, મુખ્ય સૂત્રધાર જેને લોકો 'ડોક્ટર રુસ્તમ' તરીકે ઓળખે છે. તે 'રુસ્તમ' નથી તેનું સાચું નામ મોહંમદ ઇરફાન આરીફ છે.આ ટોળકી માત્ર વલસાડમાં જ નહીં, પરંતુ આંતરરાજ્ય સ્તરે સક્રિય હતી. પોલીસ પૂછપરછમાં આરોપીઓએ કબૂલાત કરી છે કે તેમણે અત્યાર સુધીમાં કુલ 6 જગ્યાએ આવી રીતે લોકોને છેતર્યા છે. જેમાં મહારાષ્ટ્રમાં એક અને ગુજરાતના અલગ-અલગ સ્થળોએ 5 લોકોને નિશાન બનાવ્યા છે. આ ટોળકી સારવારના નામે લાખો રૂપિયા પડાવીને બેંક એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરાવી લેતી હતી. હાલ વલસાડ પોલીસ દ્રારા મુખ્ય બોગસ ડોક્ટરને ઝડપી લેવા તપાસ કરી રહી છે. પોલીસનું માનવું છે કે મુખ્ય આરોપી પકડાયા બાદ છેતરપિંડીના વધુ કિસ્સાઓ પરથી પડદો ઉચકાઈ શકે છે.
હાલ તો વલસાડ પોલીસ દ્રારા તાત્કાલિક કાર્યવાહીને કારણે આ ઠગ પિતા-પુત્ર જેલના સળિયા પાછળ છે અને મુખ્ય સૂત્રધાર પણ વહેલી તકે પકડાઈ જશે. પરંતુ આ ઘટના સમાજ માટે એક મોટી લાલબત્તી સમાન છે. સ્વાસ્થ્ય જેવી ગંભીર બાબતોમાં રસ્તા પર મળતા અજાણ્યા લોકોની વાતમાં આવીને ઘરે બોલાવવા જોખમી સાબિત થઈ શકે છે. યાદ રાખજો, કોઈ પણ ચમત્કારિક ઈલાજ કરતા પહેલા ડોક્ટરની ડિગ્રી અને વિશ્વસનીયતા તપાસવી અત્યંત જરૂરી છે. તમારી એક સાવચેતી, તમારી મહેનતની કમાણી અને સ્વાસ્થ્ય બંનેને સુરક્ષિત રાખી શકે છે.
