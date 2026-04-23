પુષ્કર ફરવા ગયેલા પાટીદાર યુવકનો આપઘાત : ગ્રુપ સાથે ફરવા ગયો હતો અને અચાનક ગાયબ થયો હતો
Gujarati Youth End Life In Pushkar Rajasthan : પુષ્કરમાં વૃક્ષ સાથે એક યુવકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. તપાસ કરતા માલૂમ પડ્યું કે, પુષ્કર ફરવા આવેલા ગુજરાતી યુવકે આપઘાત કર્યો હતો. યુવક વલસાડના પાટીદાર પરિવારમાંથી હોવાનું સામે આવ્યું છે. આખરે યુવકે પોતાના વતનથી કિલોમીટર દૂર મોત કેમ વ્હાલુ કર્યુ
- પુષ્કરમાં વૃક્ષ સાથે એક યુવકનો મૃતદેહ લટકતી હાલતમાં મળ્યો હતો
- ગુજરાતથી પુષ્કર ફરવા ગયો હતો યુવક, અચાનક રાતે ગાયબ થયો હતો
- રાજસ્થાન પોલીસે યુવકના પરિવારજનોને જાણ કરી
રાજસ્થાનના પુષ્કરમાં ફરવા ગયેલા ગુજરાતી યુવકના આપઘાતથી ચકચાર મચી ગઈ છે. વલસાડના પાટીદાર યુવક ઋત્વિક પટેલનો મૃતદેહ જંગલમાં વૃક્ષ સાથે લટકતી હાલતમાં મળી આવ્યો હતો. ઋત્વિક પટેલ બસમાં અનેક મુસાફરો સાથે પુષ્કર ફરવા ગયો હતો. ત્યારે પાટીદાર યુવકે આવું પગલું કેમ ભર્યું તે તપાસનો વિષય છે.
મૃતદેહ જંગલમાં વૃક્ષ સાથે લટકતી હાલતમાં મળી આવ્યો
હત્યા કે આત્મહત્યા, મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી અપાયો
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, પુષ્કરના જંગલમાં એક યુવકનો મૃતદેહ વૃક્ષ સાથે લટકતી હાલતમાં મળી આવ્યો હતો. મૃતદેહ પુષ્કરના બાંગડ સ્કૂલની સામે રેતીલા વૃક્ષોમાં લટકતો મળ્યો હતો. જેના બાદ સ્થાનિકોએ પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. પોલીસ અધિકારી વિક્રમસિંહ રાઠોડ પોતાની ટીમ સાથે ઘટના સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. જ્યાં તેઓએ મૃતદેહનો કબજો લઈને તેને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યો હતો.
પોલીસે ઘટના સ્થળ પર ફોરેન્સિકની ટીમને બોલાવી હતી. એફએસએલની ટીમે ઘટના સ્થળ પર પહોંચીને તપાસ કરી હતી. જેમાં પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યુ કે, મૃતક યુવકની ઓળખ વલસાડ નિવાસી અનિલભાઈ પટેલના પુત્ર ઋત્વિક પટેલ તરીકે થઈ છે.
ઋત્વિક પટેલ કેટલાક લોકો સાથે પુષ્કર ફરવા ગયા હતો
પોલીસે પરિવારજનો અને અન્ય યાત્રીઓ સાથે પૂછપરછમાં સામે આવ્યું કે, ઋત્વિ પટેલ કેટલાક લોકો સાથે મળીને પુષ્કર ફરવા આવ્યો હતો. ઋત્વિક પટેલ અચાનક રાતે અમારા ગ્રુપમાંથી ગાયબ થઈ ગયો હતો. બધુ શોધ્યા બાદ પણ તે ક્યાંય મળ્યો ન હતો. તેથી મુસાફરોએ તેના ગુમ થવાનો રિપોર્ટ સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનમાં આપ્યો હતો. જેના બાદ તેઓ ત્યાંથી રવાના થઈ ગયા હતા,
હાલ ઋત્વિક પટેલે કેમ આપઘાત કર્યો તેનું કારણ સામે આવ્યું નથી. પોલીસ પણ આત્મહત્યા અને હત્યાના આશંકાને ધ્યાનમાં રાખીને તપાસ કરી રહી છે. હાલ ઋત્વિક પટેલના પરિવારને જાણ કરી દેવાઈ છે.
