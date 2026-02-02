વંદે ભારત ટ્રેન સાથે સેલ્ફી લેવી પડી ભારે, રાજકોટમાં ટ્રેન અડફેટે આવતા 2 યુવાનોના મોત; એક ગંભીર
Vande Bharat Train Accident: રાજકોટના ગોંડલ ચોકડી પાસે એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે, જેમાં વંદે ભારત ટ્રેન સાથે સેલ્ફી લેવાના ચક્કરમાં ત્રણ યુવાનો ટ્રેનની અડફેટે આવ્યા હતા. આ અકસ્માતમાં અત્યાર સુધીમાં બે યુવાનોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે, જ્યારે એકની હાલત હજુ પણ ગંભીર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
Vande Bharat Train Accident: રાજકોટના ગોંડલ ચોકડી પાસે એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે, જેમાં વંદે ભારત ટ્રેન સાથે સેલ્ફી લેવાના ચક્કરમાં ત્રણ યુવાનો ટ્રેનની અડફેટે આવ્યા હતા. આ દુર્ઘટનામાં એક વ્યક્તિનું ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું છે, જ્યારે અન્ય એકનું સારવાર દરમિયાન મોત નીપજયું છે એન એકને ગંભીર ઈજા પહોંચતા તેમને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.
મળતી માહિતી મુજબ, રાજકોટની ગોંડલ ચોકડી પાસે રેલવે ટ્રેક પર ત્રણ પરપ્રાંતીય યુવાનો વંદે ભારત ટ્રેન સાથે સેલ્ફી લેવા અને રીલ્સ બનાવવા માટે ઉભા હતા. ટ્રેન નજીક આવતી હોવા છતાં જોખમી રીતે ફોટા પાડવાની લાયમાં ત્રણેય યુવાનો ટ્રેનની ઝપેટમાં આવી ગયા હતા. અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે યુવાનો ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા.
બે યુવકોના મોત
આ અકસ્માતમાં સારવાર દરમિયાન વધુ એક યુવાનનું મોત નિપજતા કુલ 2 યુવકોના મોત નીપજ્યા છે. આ અકસ્માતમાં સંદીપ પટેલ ઉમર 20 વર્ષ, સંદીપ કોળી ઉમર 23 વર્ષના બે યુવાનોના મોત નીપજ્યા છે, જ્યારે કપિલ પટેલ ઉમર 23 વર્ષ હાલ સારવાર હેઠળ છે. આ ત્રણેય યુવાનો પરપ્રાંતીય હતા અને સ્થાનિક કારખાનામાં મજૂરી કામ કરતા હતા.
ઘટનાની જાણ થતા જ રેલવે પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે હતો. પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ આ સેલ્ફી લેવાના ચક્કરમાં અકસ્માત સર્જાયેલો હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. પરંતુ પોલીસ દ્વારા આ મામલે અકસ્માત કે આત્મહત્યાના તમામ પાસાઓ પર તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
આ અકસ્માતમાં કુલ ચાર મિત્રો રેલવે ટ્રેક પર એકત્રિત થયા હતા. તેમાંથી એક મિત્ર બહારગામ જઈ રહ્યો હોવાથી, બાકીના ત્રણ મિત્રો તેને છોડવા માટે જતા હતા. યાદગાર પળ કેદ કરવા માટે ચારેય મિત્રો ટ્રેક પર ઉભા રહીને સેલ્ફી લઈ રહ્યા હતા, તે જ સમયે પૂરપાટ ઝડપે આવી રહેલી વંદે ભારત ટ્રેનની હડફેટે તેઓ આવી ગયા હતા. ટ્રેન આવતા એક યુવકનો બચાવ થયો જ્યારે ત્રણ યુવકો ટ્રેનની હડફેટે આવ્યા હતા. આ ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં કુલ બે યુવકોના મોત નીપજ્યા છે, જ્યારે એક યુવક સારવાર હેઠળ છે. રાજકોટ પોલીસ અને રેલવે પોલીસ દ્વારા સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
