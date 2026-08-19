સમલૈંગિક સંબંધો બાંધવા કોઈ વાડા કે એકાંત સ્થળે મળવા બોલાવે તો જતા નહીં! જાણો ડેટિંગ એપ પર કેવી રીતે ચાલી રહ્યો છે 'બ્લેકમેઇલિંગ ખેલ'

નિલેશ જોશી/વાપી: વાપીના કરવડ વિસ્તારમાં Grindr એપના માધ્યમથી થયેલી લૂંટનો ડુંગરા પોલીસે ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે. 12 ઓગસ્ટના રોજ એક યુવકનો Grindr એપ મારફતે અજાણ્યા શખ્સ સાથે સંપર્ક થયો હતો. અજાણ્યા શખ્સે યુવકને કરવડમાં ભારત પેટ્રોલ પંપની આગળ આવેલા અંધારાવાળા વિસ્તારમાં મળવા માટે બોલાવ્યો હતો.યુવક ત્યાં પહોંચતા જ અગાઉથી હાજર ત્રણ ઇસમોએ તેની સાથે મારામારી શરૂ કરી હતી. આરોપીઓએ ચપ્પુ બતાવી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી યુવક પાસેથી બળજબરીપૂર્વક 14 હજાર રૂપિયાની રોકડ રકમ લૂંટી લીધી હતી.
ત્યારબાદ ત્રણેય આરોપીઓ ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયા હતા. ફરિયાદના આધારે ડુંગરા પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી હતી.ડુંગરા પોલીસે ટેકનિકલ એનાલિસિસના આધારે આરોપીઓની ઓળખ કરી હતી. ગણતરીના કલાકોમાં જ કરવડ વિસ્તારમાંથી મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના ત્રણ આરોપીઓમાં 19 વર્ષીય શાહબાઝ અબ્દુલ અજીજ ચૌધરી, 20 વર્ષીય ઝહીર સમીઉલ્લાહ ખાન અને 19 વર્ષીય જવાહર રામનરેશ યાદવ—ને ઝડપી પાડ્યા હતા. પોલીસે તેમની પાસેથી લૂંટાયેલી સમગ્ર 14 હજાર રૂપિયાની રોકડ રકમ રિકવર કરી છે.
જોકે આ આખી ઘટનામાં મુખ્ય સવાલ એ થાય છે કે ફરિયાદી શા માટે આરોપીઓને મળવા ગયો હતો અને આ ગ્રાઈન્ડર એપ છે શું. ગ્રાઈન્ડર એપ નો ઉપયોગ સમલૈંગિક વ્યક્તિઓ એકબીજાને મળવા માટે ઉપયોગ કરતા હોય છે. આવા વ્યક્તિઓ દેશના કોઈ પણ ખૂણે આ ગ્રાઈન્ડર એપ નો ઉપયોગ કરી પોતાના જેવી માસિકતા ધરાવતા લોકો સાથે મળતા હોય છે. જોકે આ ગેંગે આજ ગ્રાઈન્ડર એપનો દૂર ઉપયોગ કર્યો હતો. સમલૈંગિક સંબંધોના શોખીનો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી ગ્રાઈન્ડર એપ દ્વારા આવા શોખીનોને સંબંધ બાંધવાની લાલચ આપી અને બોલાવતા હતા. ત્યારબાદ તેમને ધાક ધમકીથી લૂંટ કરતા હોવાનું બહાર આવ્યું હતું.
આ ઝડપ પહેલા ત્રણે આરોપીઓ મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના છે પરંતુ છેલ્લા કેટલાક સમયથી વાપીના કરોડ વિસ્તારમાં રહેતા હતા તેઓએ પૈસા કમાવવા માટે શોર્ટકટ નો રસ્તો અપનાવ્યો છે તેઓએ આ ગ્રાઈન્ડર એપની સાથે અન્ય એક વાલા એપ નો ઉપયોગ કરીને આવા સમલિંગી લોકોને એકાંતમાં બોલાવતા હતા અને ત્યારબાદ તેમની સાથે લૂંટ અને અન્ય ગુનાઓ આચરતા હતા ડુંગરા પોલીસના ચોપડે પ્રથમ ફરિયાદ નોંધાતા અન્ય એક ફરિયાદીએ પણ આ મામલે ડુંગરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે હાલે આરોપીઓ પોલીસના રિમાન્ડ પર છે ત્યારે રિમાન્ડ દરમિયાન હજી બીજા વધારે ચોકાવનારા ખુલાસા થાય તેવું મનાઈ રહ્યું છે.
આવા કેસમાં જ્યારે કોઈ લૂંટ કે પછી અન્ય ગુનાઓનો ભોગ બનતો હોય છે ત્યારે સામાજિક બંધન અને શરમના કારણે પોલીસ સ્ટેશન જતા હોતા નથી અને તેનો જ લાભ આવા થગ ટોળકી લઈ ને કાયદાના ચુંદાલમાંથી છટકી જાય છે જોકે આ ત્રણ લબરમુસીયા આરોપીઓ હવે ડુંગરા પોલીસ ના હાથે ઝડપાયા છે ત્યારે આગામી સમયમાં હજી વધુ લાંબી તેમની ગુનાઓની કર્મ કુંડળી બહાર આવે તેવી શક્યતાઓ જોવાઈ રહે છે..