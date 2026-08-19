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સમલૈંગિક સંબંધો બાંધવા કોઈ વાડા કે એકાંત સ્થળે મળવા બોલાવે તો જતા નહીં! જાણો ડેટિંગ એપ પર કેવી રીતે ચાલી રહ્યો છે 'બ્લેકમેઇલિંગ ખેલ'

Vapi News: સોશિયલ મીડિયા અને ડેટિંગ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ આજના સમયમાં ઝડપથી વધી રહ્યો છે. પરંતુ ટેક્નોલોજીની આ જ સુવિધા હવે ગુનાખોરો માટે પણ હથિયાર બની રહી છે. લોકોની અંગત લાગણીઓ અને નબળાઈને ઓળખી તેમને પોતાની જાળમાં ફસાવી લૂંટ અને બ્લેકમેઇલિંગ કરતા શખ્સો સામે આવી રહ્યા છે.ઔદ્યોગિક નગરી વાપીમાં એક વેપારી પણ આવી જ ગેંગનો શિકાર બન્યો હતો. Grindr એપના માધ્યમથી યુવાનનો સંપર્ક કરી તેને એકાંત સ્થળ પર મળવા બોલાવવામાં આવ્યો અને ત્યારબાદ લૂંટની ઘટનાને અંજામ આપવામાં આવ્યો. જોકે વાપી પોલીસે ગણતરીના દિવસોમાં જ યુ.પી ગેંગના 3 સાગરીતોને ઝડપી પાડ્યા છે. તો કેવી રીતે આ ગેંગ લોકોને પોતાની જાળમાં ફસાવતી હતી અને કેવી રીતે પોલીસે સમગ્ર રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 19, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 01:55 PM IST
સમલૈંગિક સંબંધો બાંધવા કોઈ વાડા કે એકાંત સ્થળે મળવા બોલાવે તો જતા નહીં! જાણો ડેટિંગ એપ પર કેવી રીતે ચાલી રહ્યો છે 'બ્લેકમેઇલિંગ ખેલ'

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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