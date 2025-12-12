Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

વાપી: દમણના આંટીયાવાળ તળાવમાં ડૂબવાથી 3 માસૂમના કરૂણ મોત, 7 ડૂબ્યા, ગામમાં શોકનો માહોલ

Daman News: વાપીમાં આંટીયાવાળમાં તળાવમાં ડૂબતાં 3 માસૂમના મોત. દમણના આંટીયાવાળ વિસ્તારમાં 7 બાળકો પડ્યાં હતાં ન્હાવા. ન્હાવા પડેલા 4 બાળકો ડૂબી જતાં એકનો જીવ બચાવાયો. 3 બાળકો પાણીમાં ગરકાવ થતાં મોત. ફાયરવિભાગની ટીમે તળાવમાં શોધખોળ કરી શરૂ. મોડી રાત્રે ત્રણેય બાળકના મૃતદેહ મળી આવ્યા. એકસાથે 3 બાળકોના મોતથી ગામમાં શોકનો માહોલ છવાયો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 12, 2025, 11:02 AM IST

Trending Photos

વાપી: દમણના આંટીયાવાળ તળાવમાં ડૂબવાથી 3 માસૂમના કરૂણ મોત, 7 ડૂબ્યા, ગામમાં શોકનો માહોલ

Daman News: દમણના આંટીયાવાળ વિસ્તારમાં એક એક અત્યંત હૃદયદ્રાવક ઘટના બની છે, જેમાં તળાવમાં ન્હાવા પડેલા 7 બાળકો ડૂબી જવાથી ત્રણ માસૂમ બાળકોના કરૂણ મોત નીપજ્યા છે. આ ચકચારિત ઘટનાને કારણે સમગ્ર પંથકમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ન્હાવા પડેલા 7 બાળકોમાંથી 3ના મોત
આ ઘટનાની મળતી માહિતી પ્રમાણે, દમણના આંટીયાવાળ સ્થિત હિંગળાજ તળાવમાં કુલ 7 જેટલા બાળકો ન્હાવા માટે પડ્યા હતા. ન્હાવાની મજા માણી રહેલા આ બાળકોમાંથી અચાનક ચાર બાળકો ઊંડા પાણીમાં ગરકાવ થવા લાગ્યા હતા.

આ કરૂણ દ્રશ્ય જોઈને ત્યાં હાજર એક યુવકે પોતાના જીવને જોખમમાં મૂકીને તાત્કાલિક પાણીમાં ઝંપલાવ્યું હતું અને ડૂબી રહેલા ચાર બાળકોમાંથી એક બાળકને હેમખેમ બચાવી લીધો હતો. જોકે, અન્ય ત્રણ બાળકો પાણીમાં ઊંડા ગરકાવ થઈ ગયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં જ પંથકમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી અને તાત્કાલિક ધોરણે પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડની ટીમોને જાણ કરવામાં આવી હતી.

મોડી રાત સુધી ચાલેલી શોધખોળ
પોલીસ અને ફાયર વિભાગની ટીમે તુરંત જ ઘટનાસ્થળે પહોંચીને કડકડતી ઠંડીમાં પણ તળાવમાં શોધખોળની કામગીરી શરૂ કરી હતી. કડકડતી ઠંડી હોવા છતાં ફાયર બ્રિગેડના જવાનોએ હિંમતભેર મોડી રાત સુધી તળાવના ઊંડા પાણીમાં ગુમ થયેલા ત્રણેય બાળકોને શોધવા માટે મહેનત કરી હતી. આખરે, મોડી રાત્રે ત્રણેય માસૂમ બાળકોના મૃતદેહ તળાવના પાણીમાંથી મળી આવ્યા હતા.

ગામમાં ગમગીનીનો માહોલ
એકસાથે ત્રણ બાળકોના ડૂબી જવાથી મોત થવાના કારણે સમગ્ર આંટીયાવાળ વિસ્તાર અને વાપી પંથકમાં ગમગીનીનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. મૃતક બાળકોના પરિવારો પર આભ તૂટી પડ્યું છે અને ગામમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે. હાલ પોલીસે આ અંગે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratGujarati NewsvapiVapi Three children diedtragicallyAntiawal lake of Damanatmospherevillage

Trending news